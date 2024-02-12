Антимонопольное ведомство в Чехии оштрафовало Electrolux на рекордные 125 миллионов крон из-за скидок
13 февраля 2024
22:00
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Чешское Управление по защите конкуренции (ÚOHS) оштрафовало компанию Electrolux на рекордные 125,4 млн крон за многолетнее антиконкурентное поведение. Компания запретила продавцам своей продукции делать скидки на бытовую технику ниже определенного порога. Компания признала свою вину и согласилась с решением антимонопольного органа.
Компания не стала подавать апелляцию, и решение является окончательным, говорится в пресс-релизе ведомства.
«Поведение, заключающееся в установлении цен для перепродажи, другими словами, запрет на скидки ниже установленного порога, повлияло на большое количество чешских домохозяйств, которые в результате могли купить, например, холодильники, стиральные машины или пылесосы марок Electrolux AEG и Zanussi по более высоким ценам, чем если бы между продавцами существовала свободная ценовая конкуренция», — обосновал решение заместитель председателя ÚOHS Камил Неезхлеб.
Он отметил, что в ходе расследования, которое он проводил сам, ведомство получило настолько убедительные доказательства, что Electrolux признала факт нарушения и не стала оспаривать рекордный штраф в рамках мирового соглашения. «Это самый высокий штраф за вертикальные ценовые соглашения и самый высокий штраф, по которому было заключено мировое соглашение, так что государству не грозят годы судебных разбирательств», — добавил он.
Electrolux входит в одноименную шведскую группу и работает в основном на рынке крупной и мелкой бытовой техники. В некоторых сегментах компания является крупным игроком на чешском рынке.
Рекордный штраф был назначен с учетом тяжести и продолжительности антиконкурентного поведения. Оно заключалось в том, что компания устанавливала минимально возможные цены для своих клиентов при продаже своих товаров. Если розничный продавец устанавливал цену ниже этого порога, Electrolux предлагал ему повысить цены под угрозой штрафа, который он также применял. Такое поведение имело место как минимум с конца 2012 года до осени 2021 года, говорится в отчете ведомства.
Помимо так называемых вертикальных соглашений, антимонопольное ведомство также обнаружило доказательства того, что Electrolux не позволяла некоторым клиентам продавать свою продукцию оптовым посредникам. Это ограничивало круг покупателей, что запрещено законом.
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