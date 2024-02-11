Фермерские организации Центральной и Восточной Европы призывают к демонстрациям

В последнее время фермеры протестуют во многих европейских странах, выступая против «Зеленого курса» ЕС для Европы, целью которого является достижение климатической нейтральности для ЕС-27 к 2050 году. Фермеры также указывают на рост цен и нечестную, по их мнению, иностранную конкуренцию.

Делегации фермеров на днях обсуждали проблемы, связанные с политикой ЕС и ее влиянием на сельское хозяйство, с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским в Польше. По сообщению Чешской аграрной палаты, организации из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Литвы и Латвии представили комиссару свои требования. Среди них — компенсация фермерам за соблюдение новых экологических правил, освобождение от бюрократических проволочек и более прозрачная система субсидирования, а также улучшение регулирования украинской продукции, направляемой на рынок ЕС.

Фермерские организации также призвали к проведению акций протеста на пограничных переходах, где фермеры встретятся со своими коллегами из других стран.

«Если Европейская комиссия не представит реалистичный план решения этих проблем, акции на пограничных переходах будут повторяться», — говорится в пресс-релизе Чешской аграрной палаты, в котором также сообщается, что массовые протесты на республиканском уровне неизбежны.

«Только координируя наши требования и действуя сообща, мы имеем шанс привлечь внимание к отчаянному положению, в котором сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказать давление на европейских и чешских политиков», — заявил Ян Долежал, президент Аграрной палаты.

Демонстранты, требующие улучшения условий для фермеров, в последние недели затрудняют движение транспорта и блокируют границы во Франции, Германии, Польше, Румынии, Испании, Португалии и других странах. Протесты связаны не только с усилиями Европейского союза по борьбе с изменением климата, но и с открытием рынка для дешевой украинской продукции, чтобы помочь украинцам, сталкивающимся с российской военной агрессией.