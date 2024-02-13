Новый маршрут в Чехию. Когда запустят поезд в Прагу из Чопа
14 февраля 2024
11:00
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Поезд Чоп — Прага начнет курсировать в марте. Рейсы будет выполнять чешский перевозчик RegioJet, с которым заключила контракт «Укрзализныця».
В данное время согласуются последние технические вопросы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Чешская железнодорожная компания RegioJet начнет выполнять рейсы по маршруту Чоп — Прага с марта. Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Лященко.
«С RegioGet уже заключен контракт, сейчас согласовываются последние технические вопросы. Ожидаем, что поезд Чоп — Прага начнет курсировать в марте», — сказал он.
Ранее чешский перевозчик сообщил, что завершил подготовку к запуску сообщения Чоп — Кошице — Прага.
Это будет второй поезд из Праги в Украину — по новому маршруту Прага — Кошице — Чоп. Железнодорожные администрации Чехии и Словакии предоставили все необходимые разрешения.
Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Чоп будут совершать поездом с тремя вагонами на 140 пассажиров. Там будет 80 спальных мест и 60 сидячих. Цена билета составит около 25 евро.
Общее время в пути будет 13 часов 30 минут. Между Прагой и Кошице в Словакии вагоны будут доставляться в составе ежедневного поезда по рейсу Regiojet Прага — Кошице — Гуменное, в котором могут быть 18 вагонов.
Ранее начал действовать новый международный железнодорожный маршрут в Вену из Чопа. По Венгрии поезд следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.
В расписании «Укрзализныци» на 2024 год предусмотрено 14 новых рейсов, из них 3 — международные. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.
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