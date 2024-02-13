Еще один чешский доброволец погиб на востоке Украины

«В ожесточенном бою под Авдеевкой мы потеряли одного из наших, чешского добровольца, который с первого дня российского вторжения без колебаний встал на защиту свободы и демократии», — написали в четверг в социальной сети X волонтеры. Чех попал под минометный обстрел, с тех пор его не видели, а эта территория сейчас занята российскими войсками.



«Он был одним из тех храбрых молодых людей, настоящим чешским героем, который без колебаний оставил все, что у него было, взял в руки оружие и отправился противостоять вражеским силам на востоке Украины», — добавил волонтер.



Город Авдеевка в Донецкой области уже давно является местом ожесточенных боев. Например, в течение нескольких недель шли бои за промышленный объект на окраине города, который русские в конце концов захватили после долгого времени и ценой больших потерь.



Министерство иностранных дел Чехии также подтвердило гибель чешского добровольца. «Я могу подтвердить, что один чешский гражданин погиб в выходные в районе Авдеевки», — сообщил представитель МИДа Даниэль Дрейк. Это уже четвертая официально зарегистрированная смерть чешского гражданина в Украине за время спровоцированной Россией войны, то есть с 24 февраля 2022 года. Неофициально их может быть больше, напомнил Дрейк.



«Конечно, мы не можем исключить, что жертв среди чешских граждан больше, поскольку добровольцы, воюющие вместе с украинцами, не обязаны сообщать об этом в наше посольство», — добавил он.