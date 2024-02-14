ЕС не будет продлевать контракт на транзит российского газа через Украину

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего контракта на транзит газа с Россией, который истекает в конце этого года», — заявил комиссар ЕС в комитете Европарламента, сообщает Reuters.

В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что транзит газа через Украину в Европу может быть продолжен. Впоследствии он повторил, что этот вопрос является предметом переговоров, а также намекнул на возможный курс действий по обеспечению транзита российского газа через Украину. Киев, однако, опроверг эту информацию.

«Позиция украинской стороны однозначна: транзитный контракт прекратит свое действие в конце этого года», — заявили тогда Bloomberg в пресс-службе премьер-министра Украины. «Мы не будем вести переговоры с россиянами и не будем продлевать контракт», — добавил он.

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Россия продолжает поставлять газ в Евросоюз по действующему контракту. Даже без продления контракта, по мнению аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects, существует вероятность того, что российская газовая компания «Газпром» будет поставлять газ покупателям из ЕС за счет краткосрочного резервирования транспортных мощностей в Украине.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Украина не продлит контракт с Россией на транзит газа, то Россия будет использовать альтернативные маршруты и морские поставки сжиженного природного газа (СПГ) для экспорта газа в Европу.

Европейский союз ввел масштабные экономические санкции против России в ответ на ее нападение на Украину. Хотя ЕС не запретил импорт российского газа, он стремится избавиться от зависимости от поставок российских энергоносителей. Сокращение поставок российского газа ЕС компенсирует, в частности, за счет импорта СПГ.

В прошлом году большая часть газа поступала в Чехию через Германию, Норвегию и СПГ-терминалы на побережье Северного моря, соответственно из Бельгии, Нидерландов и Германии. С октября в Чехию также начал поступать российский газ, закупаемый на словацком или австрийском рынках, и в итоге его общая доля составит около 7% от общего годового потребления в Чехии.