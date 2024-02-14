Российский оппозиционер Навальный умер в исправительной колонии
16 февраля 2024
13:10
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Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии в России. «16 февраля А. Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медицинский персонал немедленно оказал (ему) помощь», — говорится в заявлении тюремной службы.
«Были проведены реанимационные мероприятия, которые не принесли положительных результатов. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного», — говорится в сообщении, добавляя, что российские власти выясняют причины смерти.
Российская газета «Коммерсантъ» без уточнений сообщила, что Навальный умер от тромба.
В среду, 14 февраля, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмышова сообщила, что Навального в 27-й раз поместили в «карцер» с более жесткими условиями содержания, сообщает новостной сервер Meduza.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал смерть оппозиционера, заявив, что в настоящее время по факту гибели Навального проводятся «все проверки и выяснения».
Российский юрист и политический активист Алексей Навальный был самым заметным оппозиционером в России. В прошлом он был отравлен, и российская оппозиция обвиняла в этом президента Владимира Путина. Навального посадили в тюрьму сразу после возвращения на родину из Германии, где он вылечился от отравления. За решеткой он находился уже третий год. Российские суды вынесли ему несколько приговоров, в том числе за предполагаемый экстремизм. Навальный отрицал все обвинения.
До недавнего времени он находился в колонии строгого режима ИК-6, расположенной в поселке Мелехово Владимирской области, примерно в 200 километрах к востоку от Москвы. Навальный неоднократно жаловался на частое пребывание в одиночной камере за незначительные проступки. Незадолго до Рождества прошлого года его перевели в колонию «Полярный волк» в Сибири.
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