Российский оппозиционер Навальный умер в исправительной колонии

«Были проведены реанимационные мероприятия, которые не принесли положительных результатов. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного», — говорится в сообщении, добавляя, что российские власти выясняют причины смерти.

Российская газета «Коммерсантъ» без уточнений сообщила, что Навальный умер от тромба.

В среду, 14 февраля, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмышова сообщила, что Навального в 27-й раз поместили в «карцер» с более жесткими условиями содержания, сообщает новостной сервер Meduza.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал смерть оппозиционера, заявив, что в настоящее время по факту гибели Навального проводятся «все проверки и выяснения».

Российский юрист и политический активист Алексей Навальный был самым заметным оппозиционером в России. В прошлом он был отравлен, и российская оппозиция обвиняла в этом президента Владимира Путина. Навального посадили в тюрьму сразу после возвращения на родину из Германии, где он вылечился от отравления. За решеткой он находился уже третий год. Российские суды вынесли ему несколько приговоров, в том числе за предполагаемый экстремизм. Навальный отрицал все обвинения.

До недавнего времени он находился в колонии строгого режима ИК-6, расположенной в поселке Мелехово Владимирской области, примерно в 200 километрах к востоку от Москвы. Навальный неоднократно жаловался на частое пребывание в одиночной камере за незначительные проступки. Незадолго до Рождества прошлого года его перевели в колонию «Полярный волк» в Сибири.