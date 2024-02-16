Чехи собрали для Украины 6 млрд крон. Однако в прошлом году готовность помогать значительно снизилась
17 февраля 2024
19:30
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С начала войны в Украине чехи пожертвовали почти 5 млрд крон на гуманитарную помощь и более 1 млрд крон на оружие и оборонное оборудование. Это следует из опроса гуманитарных организаций. В прошлом году готовность жертвовать значительно снизилась, и некоторые организации получили лишь малую часть того, что они собрали в первые месяцы войны.
Большая часть из 2,45 млрд крон была собрана гуманитарной организацией People in Need, 2 млрд крон были направлены непосредственно в посольство Украины в Праге, а Чешский Красный Крест собрал 327 млн крон. Однако подавляющее большинство денег было собрано в первый год войны, а в прошлом году люди пожертвовали всего 5 млн крон.
Фонд «Подарок для Путина», который в основном отправляет оружие на Украину, собрал 670 млн крон от своих жертвователей. Ассоциация Post Bellum также собрала крупную сумму — почти 400 млн крон — на закупку оборонных материалов.
Десятки подобных групп и частных лиц собирают деньги на порталах для сбора средств, таких как Donio.
Крупные гуманитарные организации отмечают, что по мере того, как война затягивается, денег на сбор средств становится все меньше. По словам представителя People in Need Адрианы Серны, это характерно для всех сборов, но Украина остается наиболее важной для спонсоров.
«Это не сравнить с тем, что было после вторжения. Первый миллиард мы собрали за пять дней, второй — к концу 2022 года. Мы провели опрос среди наших сторонников, и он показал, что самым важным для них по-прежнему остается помощь Украине», — пояснила Серна.
Такие организации, как People in Need, ADRA и Catholic Charity, используют эти деньги в первую очередь для помощи перемещенным лицам, то есть людям, которые покинули свои дома, но остались в Украине. По данным украинских властей, их около 5 млн.
«ADRA концентрирует свою деятельность в основном в Херсонской области, где российская армия взорвала Каховскую плотину на Днепре, вызвав экологическую катастрофу. Например, она строит там колодцы и канализационные системы», — говорит Дениза Ратайова, пресс-секретарь ADRA.
Хотя число спонсоров сокращается, появляются новые проекты, такие как сбор Nemesis на 10 000 беспилотников, которому покровительствуют военные. На данный момент собрано почти 70 млн крон, и его поддерживает Отакар Фолтын, заместитель начальника военной канцелярии президента Республики. По его словам, результат сбора показывает, что большинство чехов за Украину.
Гражданская инициатива «Подарок для Путина» оказалась очень успешной. По словам ее соучредителя Мартина Ондрачека, люди хотели переводить деньги непосредственно на оружие, потому что понимали, что только так Украина сможет защитить себя.
«Нам удалось собрать деньги к 21 августа, которое люди справедливо ассоциируют с вторжением Советского Союза в Чехословакию или с Кремлем. Кроме того, наши проекты конкретны. Когда мы собираем деньги на ракетную установку, мы покупаем ракетную установку», — объясняет Ондрачек.
Сотрудники организации Post Bellum, которая занимается исследованиями, издательской деятельностью и образованием, думают так же. По словам председателя правления Мартина Крупы, из-за войны они решили отправить в Украину оборонное оборудование и материалы. «Стоять в стороне и посвятить себя только гуманитарным поставкам было недостаточно», — подчеркивает он.
Но 6 млрд крон, которые чехи пожертвовали на сбор средств, — это далеко не вся помощь. Гуманитарные организации также забрали со складов большое количество материалов, которые невозможно точно подсчитать. Это полевые кровати, продукты питания и медикаменты. По оценкам представителей организаций, это еще сотни миллионов крон.
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