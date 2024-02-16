Ольга Перебийнис: «Если Украина проиграет, вы будете следующими»

«Сейчас только что прозвучали сирены, но у нас есть немного времени, потому что они говорят, что это просто беспилотники. Мы уже так натренированы, что не очень-то реагируем на беспилотники. Зато мы реагируем на баллистические ракеты. Мне бы пришлось куда-нибудь спрятаться», — начала наш разговор Ольга Перебийнис, находившаяся в то время в Киеве.

Она вернулась в Киев после пяти лет жизни в Чехии, где была до лета 2022 года, когда ее муж Евгений Перебийнис оставил свою миссию в посольстве в Праге и устроился на работу заместителем в МИД Украины.

Богемист и переводчик Ольга свободно говорит по-чешски. В беседе также обсуждаются чешский язык и Чешская Республика. Она не скрывает своего разочарования риторикой некоторых чешских политиков и части чешского общества. «Если Украина не выдержит, вы, несомненно, будете следующими», — предупреждает она.

В начале интервью, во время которого в воздухе витала очень тяжелая атмосфера украинской действительности, она призналась, что старается жить настоящим моментом. «Чтобы осмыслить два года войны, мне нужно приложить некоторые умственные усилия, но давайте сделаем это».

– Через несколько дней исполнится два года с начала российского вторжения. Как вы переживали те дни в качестве жены украинского посла в Чехии?

– Когда мой муж сообщил мне, что Путин начал полномасштабное вторжение и бомбит Киев, это стало своего рода границей, когда человек вдруг понимает, что его жизнь просто безвозвратно потеряна. Таким образом, весь жизненный опыт, который человек постепенно накапливает, вдруг оказывается бесполезным.

Никто из нас не рожден для войны, хотя определенная часть общества еще с 2014 года понимала, что Путин рано или поздно начнет полномасштабное наступление, потому что останавливаться он не собирается, и что он не собирается терпеть Украину как демократическое государство рядом с собой. В общем, мы знали, что это произойдет, но всегда остается надежда, что что-то изменится, что произойдет чудо.

Я помню, что, когда наступил момент вторжения, истерики не было. Это был скорее страх, что теперь, когда мы находимся в Чехии, как Чехия будет противостоять такому большому вызову. Потому что я сразу поняла, что приедет огромное количество людей — голодных, напуганных — и я боялся, что это будет хаос, что Чехия может не отреагировать и не справиться с наплывом людей. Больше всего я боялся, что произойдет гуманитарная катастрофа.

И должна признаться, что я была очень удивлена реакцией чешского общества, а также правительства, причем с самого первого дня. Наверное, можно сказать, что система приема военных беженцев была не идеальной, но кто знал, как реагировать в то время? Каждый реагирует в соответствии со своими возможностями, своим уровнем сопереживания, своей гражданской позицией, и я очень благодарна, что все прошло именно так.

Я также ожидала, что первоначальная реакция, сопереживание, просто угаснет, и придут чувства: кто-то пришел в наш дом, нарушил нашу устоявшуюся жизнь и обозначил некий чуждый культурный элемент. К тому же чешское общество никогда не сталкивалось с таким масштабным миграционным вызовом, у него не было опыта, как уживаться с иностранцами.

Поэтому я рада, что все сложилось именно так, как сложилось, несмотря на то, что происходит сейчас — я имею в виду популистскую сцену, которая использует прибытие беженцев для нагнетания определенных настроений.

– Украина готовится к мобилизации

– Если Киев хочет и дальше противостоять российской агрессии, он должен начать широкомасштабную мобилизацию. Украинские политики знают об этом, но они не слишком заинтересованы в готовящемся законе. «Они понимают, что он не слишком популярен», — говорит SZ один украинский журналист.

– Ряд опросов показывает изменение социальных настроений в Чехии. Даже экспертное заключение Министерства внутренних дел говорит о тенденции снижения готовности оказать военную помощь Украине. А в части населения усиливается недовольство украинцами. Чувствуете ли вы это сами? Следите ли вы за событиями в Чехии из Киева?

– Слежу, хотя, может быть, и не так ощущаю, потому что все, что происходит здесь, — это совершенно другой мир. Здесь нельзя просто нажать на кнопку, и вдруг все затихнет. Война повсюду, и она сжимает ваш мир. Она сжимает его. Поэтому у меня не так много времени, чтобы следить за тем, что происходит в Чехии.

Но я знала, что смена настроения наступит. Еще в 2017 году, когда мы приехали в посольство в Праге, я отметила, что Чехия довольно сильно пострадала в гибридной войне. И это мое мнение, которое совсем не совпадает с тем, как это видит мой муж. Чехия была одной из главных мишеней путинской дезинформационной сети, которая также изображала украинцев фашистами в различных СМИ.

Признаюсь, я испытываю большое разочарование, когда слышу из Чехии, а также от некоторых политиков, что поддержка Украины должна быть прекращена. Я хочу сказать им, что сегодня ценой собственных жизней украинцы буквально выигрывают время, чтобы вы подготовились к отражению путинской агрессии. Потому что, если Украина не выдержит, вы, несомненно, будете следующими. На вашем месте я бы проверила, готовы ли ваши бомбоубежища, на всякий случай.

– Что касается перспектив на будущее, как вы считаете, есть ли повод для оптимизма? Или после двух лет преобладает пессимизм? Вы следите за тем, что происходит, даже во внешней политике, и настроение меняется — например, в Словакии произошли большие политические изменения. Как вы оцениваете настроения в Центральной и Восточной Европе, исходящие из Киева?

– В какой-то степени это победа Путина, что люди покинули свои родины и приехали в европейские страны, и поэтому они являются таким раздражителем для устоявшейся системы в этих странах. Путин воспользуется этим, потому что гибридная война продолжается, и она даже более агрессивна, чем мы можем себе представить.

Это не бомбы и конкретный физический и материальный ущерб, как у нас здесь, но это подрыв каждого общества в отдельности. Они знают толк в том, как найти нужные струны для игры в каждой стране.

– Вы вернулись в Украину из Праги в июле 2022 года. Каково было возвращаться в Украину в той реальности военного времени? До этого вы сопровождали мужа во многих зарубежных дипломатических миссиях.

– Дипломатическая служба не предполагает принятия решений о том, хочу я вернуться или нет, поэтому ты просто собираешь вещи и уезжаешь. Я признаю, что работать за границей всегда комфортнее и душевно приятнее, если на родине все относительно хорошо. Но когда дома идет война, это совсем другое дело.

Должна сказать, что те первые месяцы после февраля 2022 года и до лета, когда мы покинули Чехию, были одним из худших периодов в моей жизни. Потому что на самом деле ты находишься далеко от происходящего, но ты настолько сильно, генетически связан с этой страной, что переживаешь события драматически именно потому, что находишься далеко от нее.

Все, что происходило на Украине, когда мы были в Праге, было для меня в десять раз драматичнее, потому что речь шла о самом существовании государства.

Приехать из Чехии в Украину было довольно сложно, потому что мы ехали на машине и проезжали через места вокруг Киева, которые были оккупированы в первый месяц вторжения, где дома бомбили, а деревни сжигали. Это произвело на меня впечатление. Тогда я даже не смогла навестить друзей и родственников, потому что мне нужно было время, чтобы осмыслить увиденное.

После этого я почувствовала необходимость что-то сделать, поэтому собирала информацию о том, как и где я могу помочь. Я ходила на курсы гражданской обороны и медицины, но у меня не очень хорошо получалось. Я интроверт и люблю книги, поэтому война для меня — это не то место, где я могу легко вписаться и найти свое место.

Я планировала перевести какую-нибудь хорошую литературу, например Богумила Грабала, потому что в этом году исполняется 110 лет со дня его рождения, но поняла, что для этого мне нужно другое настроение и окружение. Затем наступила зима 2022/2023 года, которая была такой мрачной. Невозможно было ничего планировать. Я помогал, участвуя в различных сборах средств. В конце концов это перешло в такой ритуал: ты чистишь зубы и отправляешь взнос на сбор средств на оружие или беспилотники для военных. Многие мои друзья так поступают.

Но люди чувствуют, что этого недостаточно. Сейчас на фронте все очень сложно. СМИ не скрывают, что мы в беде, что у нас не хватает людей, беспилотников, оружия, всего, и что помощь не приходит. Поэтому мы находимся в постоянном поиске того, что еще мы можем сделать.

Я нашла местную мастерскую, где женщины и мужчины собираются вместе и плетут камуфляжные сети. Это успокаивает, потому что это механическая работа, за которой я могу разгрузить голову, и в то же время я могу помочь, потому что это нужный материал.

Я спасаю свое психическое здоровье. Большинство из нас сейчас сталкиваются с депрессией. Я имею в виду не «депрессию», а клиническую депрессию, когда вы не можете спать, есть, двигаться, вставать с кровати. Это та сторона, о которой пока мало говорят. Спрашивается, зачем заниматься этим, когда вокруг смерть и когда приходится иметь дело с солдатами, которые возвращаются с фронта без руки или ноги и нуждаются в помощи.

– Как сейчас живется в Киеве? Потому что, например, словацкий премьер-министр недавно сказал, что он поехал в Ужгород только потому, что не видит смысла ехать в Киев, потому что там нет войны. Что приходит вам на ум, когда вы слышите подобные заявления? Вы упомянули, что мы говорим в то время, когда объявлена воздушная тревога из-за ударов российских беспилотников.

– Люди по всей Украине не могут позволить себе говорить, что они в безопасности. Это было бы безрассудно и недальновидно, потому что ракеты будут летать, куда захотят. Хоть во Львов, хоть в Тернополь. Киев навсегда останется их целью.

Война просто вечна. Поэтому даже если вы просыпаетесь утром и надеетесь, что проснетесь от какого-то сна и войны не будет, она есть. К счастью, если у человека есть возможность спать по ночам, он должен этим воспользоваться. Не у всех это получается, потому что по инерции они думают, что, хотя сегодня сирен не было, они должны были быть, потому что не звучали уже четыре дня подряд. Поэтому приходится бороться с тем, чего еще нет. У нас всегда наготове рюкзак с нашими вещами, документами, напитками...

Все должны быть начеку, чтобы по сирене понять, что на нас надвигается, и отреагировать соответствующим образом. Для меня сирена означает, что животное, живущее рядом с нами, снова проснулось и нуждается во все новых и новых жертвах.

В нынешнем существовании, выживании, меня все еще угнетает чувство, что война продолжается уже более 10 лет, и что мы так долго живем в долг, потому что гибнут молодые люди и дети. Это огромный груз на наших плечах. Чтобы их смерть не была напрасной.

– Чего вы ожидаете от второй годовщины вторжения? Интенсивных воздушных ударов?

– Я уверена, что они что-то планируют, потому что Россия — государство ритуалов, у них это заложено, им это нужно еще до их «выборов». Путин хочет получить Авдеевку (за этот город на Донбассе идут бои) как подтверждение своей победоносной кампании. Хотя там уже почти ничего не осталось.



