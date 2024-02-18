Полиция арестовала руководителей больницы в Чехии за коррупцию. С каждого контракта они получали 10%
20 февраля 2024
12:00
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Полиция задержала 10 человек по подозрению в коррупции при поставках медицинского оборудования в чешские больницы. Согласно выводам следователей, обвиняемые систематически влияли на то, чтобы государственные контракты получали заранее отобранные компании.
Детективы из Национального центра по борьбе с организованной преступностью утверждают, что у них есть доказательства того, что руководство региональных больниц в Усти-над-Лабем и Йиглаве брало 10% в качестве взяток от государственных контрактов. За это они задержали двух директоров больницы.
Впоследствии организованная группа распределяла взятки в размере 10% от суммы каждого контракта. «Взятки распределялись наличными между членами организованной преступной группы», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
По данным следствия, обвинения касаются контрактов на поставку медицинского оборудования. В их число входили операционные столы, оборудование для лапароскопической хирургии, дефибрилляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Следователи оценили ущерб, который нанесла группа, примерно в 25 млн крон.
В связи с этим сотрудники полиции провели следственные мероприятия в 36 местах. Среди арестованных — топ-менеджеры регионального акционерного общества Krajská zdravotní, которое обслуживает больницы в Устецком крае.
Как стало известно изданию Seznam Zprávy из четырех источников, знакомых с ходом расследования, полиция задержала директора компании Krajská zdravotní Петра Малого и его заместителя по коммерческим вопросам Павла Ворала.
Пресс-секретарь краевого управления здравоохранения Пера Рубичкова не опровергла эту информацию, но сказала, что не может ее комментировать.
Номер мобильного телефона директора Петра Малого был недоступен. Полиция уже вызвала на допрос большинство членов совета директоров Регионального управления здравоохранения, чтобы расследовать это дело.
В понедельник совет директоров Регионального управления здравоохранения отстранил Малого от должности генерального директора. Совет директоров доверил управление региональной компанией Татьяне Сохаровой.
Преследование является результатом длительного наблюдения за встречами руководства регионального управления здравоохранения, которые проходили в Праге. В связи с этим прокуратура города Праги также осуществляла надзор за делом на первом этапе с марта по конец сентября 2023 года.
Согласно юридической квалификации, речь идет об организованной преступной группе. Кроме того, пражские прокуроры расследовали в этом контексте большое количество государственных контрактов на поставку медицинских препаратов. Это были также контракты, по которым Региональное управление здравоохранения получало европейские субсидии в рамках проекта REACT-EU.
Однако теперь это дело перешло в ведение Европейской прокуратуры, поскольку по отдельным контрактам были получены европейские субсидии.
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