Сотни рейсов отменены из-за забастовки сотрудников Lufthansa

«Мы просим пассажиров проверять статус своего рейса на сайте Lufthansa перед поездкой в аэропорт», — заявили в аэропорту Франкфурта. Ожидается, что здесь будет отменено 250 взлетов и посадок. Крупные аэропорты в Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, Кельне/Бонне и Штутгарте также объявили об отмене рейсов. Однако и другие немецкие аэропорты столкнулись с проблемами. Например, аэропорт Бремена отменил 17 рейсов, в основном соединяющих Бремен с Франкфуртом и Мюнхеном.



«В связи с предупредительной забастовкой наземного персонала Lufthansa прибытия и вылеты авиакомпании в BER отменены», — говорится в сообщении берлинского аэропорта. Аэропорт предупредил, что пассажиры могут испытывать сложности и в среду утром. Фактически, забастовка за повышение заработной платы закончится в 07:10 утра в среду.



Аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге сообщил, что из-за забастовки отменены четыре рейса из Франкфурта, четыре во Франкфурт и один в Мюнхен.



В заявлении Lufthansa говорится, что сегодняшняя акция протеста может затронуть до 100 000 пассажиров. Сама авиакомпания рассчитывает, что ей удастся сохранить от 10 до 20% запланированных рейсов.



Профсоюз Verdi, призвавший к забастовке, требует повышения зарплаты на 12,5% и единовременной антиинфляционной премии в размере 3 000 евро (примерно 76 500 крон) для 25 000 сотрудников наземных служб Lufthansa. Последнее предложение Lufthansa включало 10-процентное повышение зарплаты в течение 12 месяцев и вышеупомянутый бонус в размере 3 000 евро. Немецкие СМИ отмечают, что за последние 18 месяцев зарплата наземного персонала выросла в среднем на 11,5%.