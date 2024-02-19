Чехи в прошлом году потребляли меньше всего электроэнергии за 14 лет

Помимо электроэнергии, в прошлом году, по предварительным данным, снизилось также потребление газа и тепла. По мнению экспертов, причиной экономии электроэнергии в основном стало постепенное повышение цен на энергоносители и теплая погода.

«Потребление электроэнергии значительно снизилось уже в 2022 году, а в случае с домохозяйствами даже до рекордного уровня. В прошлом году тенденция к экономии сохранилась, причем в течение всего года и для всех категорий потребителей. Помимо принятых мер, на потребление повлияла и более теплая погода, так как средняя температура была выше, чем в 2022 году, и на 1,4 градуса превысила долгосрочную температурную норму», — сказал председатель совета ERO Станислав Травничек.

Снижение чистого потребления, которое складывается из собственного потребления для производства электроэнергии, потерь в сетях и перекачки, было заметно во все месяцы прошлого года. Наибольшее снижение в годовом исчислении было зафиксировано в январе — на 7,2%.

При этом все категории потребителей сократили общее годовое чистое потребление. Оптовые потребители на уровне высокого напряжения — на 4,1%, бытовые потребители — на 4%, коммерческие потребители — на 3,1%, а оптовые потребители на уровне очень высокого напряжения — на 1,4%.

Производство электроэнергии в стране в прошлом году упало еще сильнее. Оно составило 71 ТВтч, что на 9,9% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, Чехия, по данным ведомства, оставалась экспортером электроэнергии за рубеж. Трансграничный баланс, то есть разница между экспортом и импортом, составил 9,2 ТВт-ч. Доля экспорта, однако, постепенно снижается, и в 2022 году баланс составит 13,5 ТВт-ч.

По данным ERO, падение производства электроэнергии в прошлом году произошло в основном за счет сокращения выработки паровых электростанций на 18,4%, однако они остаются наиболее используемым источником. Также снизилось производство на парогазовых (на 17,7%), газовых и сжигающих (на 5,4%) и атомных (на 2%) станциях. Напротив, гидроэлектростанции (+12%), ветровые (+9,5%) и насосные станции (+7,5%) произвели больше электроэнергии.