Президент Чехии 23 февраля встретится с украинскими беженцами в Пражском граде
23 февраля 2024
09:00
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Сегодня утром в Пражском Граде президент Петр Павел встретится с украинскими военными беженцами. Цель встречи, как сообщает отдел коммуникации президентской канцелярии, — представить и оценить некоторых успешных украинцев, которым удалось открыть бизнес в Чехии, например, которые содержат бистро или кондитерскую и помогают своим соотечественникам.
В субботу, 24 февраля, исполнится два года с начала вторжения России в Украину. В Чехии в связи с этой датой пройдут митинги и концерты в поддержку Украины.
По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), в настоящее время Чешская Республика приютила 384 000 украинских военных беженцев. За два года войны визы временной защиты получили 590 000 беженцев. Почти две трети беженцев в Чехии — женщины, и около 100 000 украинских детей также нашли убежище в стране, отметил Фиала.
По данным на конец января, 117 200 беженцев из Украины имели работу в Чешской Республике, сообщили Чешскому агентству новостей в пресс-службе Управления труда. По словам Фиалы, 80% беженцев сами оплачивают свое жилье. Беженцы платят государству больше сборов и страховых взносов, чем Чешская Республика тратит на гуманитарные пособия, отметил премьер-министр.
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