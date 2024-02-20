Президент Чехии 23 февраля встретится с украинскими беженцами в Пражском граде

В субботу, 24 февраля, исполнится два года с начала вторжения России в Украину. В Чехии в связи с этой датой пройдут митинги и концерты в поддержку Украины.





По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), в настоящее время Чешская Республика приютила 384 000 украинских военных беженцев. За два года войны визы временной защиты получили 590 000 беженцев. Почти две трети беженцев в Чехии — женщины, и около 100 000 украинских детей также нашли убежище в стране, отметил Фиала.





По данным на конец января, 117 200 беженцев из Украины имели работу в Чешской Республике, сообщили Чешскому агентству новостей в пресс-службе Управления труда. По словам Фиалы, 80% беженцев сами оплачивают свое жилье. Беженцы платят государству больше сборов и страховых взносов, чем Чешская Республика тратит на гуманитарные пособия, отметил премьер-министр.