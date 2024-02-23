Менее половины беженцев хотят вернуться в Украину

– Как изменилось положение украинцев в Чехии за второй год войны?

– Я думаю, что по мере продолжения войны меняется и отношение беженцев. Я уверена, что, когда они приехали в 2022 году, они не представляли, что пробудут здесь два года. Многие беженцы нашли работу, 70% из них экономически активны. Хуже то, что большинство беженцев работают на должностях ниже своей квалификации.

Те, кто не работает, обычно не могут работать по ряду причин. Это, как правило, так называемые уязвимые люди, инвалиды, люди, ухаживающие за инвалидами, пожилые люди, матери с маленькими детьми. Эти люди имеют гораздо более низкие доходы и оказываются в длительной финансовой затруднительной ситуации. Они живут только на гуманитарную помощь или на свои накопления, которые, конечно, сильно поредели за время войны.

– Как они готовятся к тому, что в августе этого года государство перестанет оплачивать жилье беженцам?

– Некоторые не знают, другие не могут реагировать, они зависят от реакции владельцев жилья. Некоторые беженцы пытаются перебраться из временного жилья в арендованное, но переместить туда всех невозможно. Во многих регионах для них даже нет столько квартир. Или квартиры есть, но хозяева не хотят размещать украинцев.

Около 27 000 беженцев живут в массовом жилье, и более 10 000 из них платят за свое жилье сами.

– Как вы думаете, к чему приведет так называемый закон Lex Ukraine VI?

– Государство оплачивает проживание около 16 000 человек, которые относятся к так называемым уязвимым группам населения. У них, конечно, могут быть проблемы. Они получают гуманитарные пособия, и большинство из них не могут работать. В настоящее время государство оценивает возможности общежитий, но, безусловно, найдется достаточно людей, у которых не будет денег на оплату жилья и при этом останется немного средств на самое необходимое. Беженцы не являются частью чешской системы социального обеспечения. Министерство труда и социальных дел планирует это изменить, и от имени организации «Люди в беде» мы всячески поддерживаем эту идею.

– Правда ли, что чем дольше длится война, тем больше беженцев рассматривают возможность остаться в Чехии?

– Да, ситуация определенно меняется. Год назад большинство беженцев планировали вернуться, сейчас — меньше половины. У беженцев есть временная защита до марта 2025 года. После этого ситуация неясна. Они не знают, какие условия будут созданы для их дальнейшего пребывания. Это играет роль при принятии решения о том, оставаться или нет.

– Как обстоят дела у украинских детей в Чехии?

– За последние два года посещаемость ими школ увеличилась. Однако у детей в возрасте от 15 лет, которые уже вышли из системы обязательного образования, есть проблема. Эта группа очень уязвима, потому что многие из них бросили учебу и стали работать.

– Как прижились украинские дети? Чаще ли они сталкиваются с издевательствами?

– Это очень сильно зависит от конкретной школы. Там, где больше украинских беженцев, ситуация в школе сложнее. Знание чешского языка необходимо для интеграции детей. В школах, где есть достаточная поддержка в обучении на чешском языке, вероятность более гладкой интеграции возрастает.

– Стараются ли украинцы интегрироваться в чешское общество или предпочитают искать свою общину?

– Невозможно обобщить. Большинство пытается интегрироваться, если они идут на работу, где встречают чехов, то им легче это сделать. Это также во многом зависит от того, как продолжается конфликт и каковы перспективы их возвращения в Украину. Те, кто потерял свои дома, например, из-за бомбежек, имеют больше мотивации для интеграции.

– Вы говорили о том, что украинские женщины часто работают здесь на должностях, которые не соответствуют их квалификации. Почему? Это связано с языковым барьером?

– На некоторых должностях трудно признать их квалификацию, полученную в Украине, а в других проблема заключается в незнании чешского языка. Многие беженцы приехали и устроились на работу, которая была ниже их первоначальной квалификации, и начали работать. В основном для того, чтобы поддержать свои семьи. Теперь они работают целыми днями, и у них нет времени на совершенствование своих языковых навыков. Затем они возвращаются домой и должны присматривать за своими детьми. Таким образом, они оказываются в ловушке, и у них нет возможности найти работу, соответствующую их первоначальной квалификации.

– Сохраняется ли напряжение между украинцами и цыганами? В СМИ появлялись сообщения о ряде конфликтов между ними...

– Думаю, это были скорее локальные случаи. Я не думаю, что это тенденция по всей стране, что эти общины настроены друг против друга.