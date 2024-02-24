«Иван всегда кричит и бьет нас». В Чехии отец двух сыновей, подвергшихся насилию, требует от государства 1 миллион крон
27 февраля 2024
13:30
612
Франтишек Ш. требует у Министерства труда и социальных дел выплатить 1 миллион крон для своих сыновей за то, что власти не смогли защитить их от жестокого обращения. Их мать и ее сожитель Иван били детей, суд отправил женщину в тюрьму, а ее друг сбежал в Украину. Отец в течение многих лет предупреждал власти, что мать избивает детей.
Франтишек Ш. просит у Министерства труда и социальных дел 1 миллион крон в качестве компенсации для своих 10-летнего и 8-летнего сыновей и 125 000 крон в качестве возмещения ущерба. Он хочет, чтобы ведомство выплатило его детям финансовую компенсацию за неправильную процедуру, проведенную Управлением по социальной и правовой защите детей (OSPOD) в Брандисе-над-Лабем.
Дело детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны матери и ее мужа, попало в поле зрения Seznam Zprávy в ноябре прошлого года. Ленка К. и ее бойфренд Иван Ф. избивали мальчиков кулаками, а также били их ножом по подошвам ног, запирали на ночь в подвале, где они спали без одеял на мешке сена и получали только сухой хлеб и воду.
Согласно приговору, они совершали насилие над детьми по крайней мере с трех до пяти лет. Ленка К. была приговорена к семи годам лишения свободы в январе этого года. Ее бойфренд бежал на родину в Украину, и суд проводит в отношении него отдельное слушание.
Эта история уникальна не только масштабами насилия, которому подвергались мальчики дома, но и тем, что она обнажает несостоятельность властей, которые должны защищать детей. Оказалось, что отец с 2017 года обращал внимание на то, что его сыновья в синяках и не хотят возвращаться в дом матери. Это было за четыре года до того, как учительница в школе заметила травмы у одного из мальчиков. Только тогда власти начали серьезно относиться к этому делу.
На просьбу отца о денежной компенсации Министерство труда и социальных дел в январе ответило, что не может принять решение о компенсации. Необходимо надлежащим образом задокументировать все факты и доказать обвинения, написали чиновники Франтишеку Ш. Он должен предоставить необходимые доказательства того, как неправильно действовал OSPOD в деле его сыновей.
Проверка выявила недостатки
Когда журналисты опубликовали полную историю и описание тщетной борьбы Франтишека Ш. за своих сыновей, Среднечешский край начал разбираться в этом вопросе. Была проведена внеочередная проверка в OSPOD в Брандисе-над-Лабем. Она не касалась непосредственно дела пострадавших мальчиков, но проверила всю работу сотрудников OSPOD в период с 2016 по 2022 год. Как говорится в заявлении региона, ничего криминального выявлено не было.
«Результаты проверки не указывают на какие-либо подозрения в совершении сотрудниками OSPOD проступков или уголовных преступлений», — написала Seznam Zprávy Зузана Жидкова из отдела по связям с общественностью и коммуникациям Среднечешского края.
Тем не менее аудиторы нашли некоторые недостатки. Власти не хотят раскрывать, какие именно. Советник по социальным вопросам Мартин Грабанек (ODS) сообщил, что регион проинформировал о них секретаря и руководителя OSPOD в Брандисе-над-Лабем. «Им поручено подготовить меры по исправлению ситуации. В округе также будет подготовлена серия тренингов и профессиональных семинаров по этой теме», — сказал Грабанек.
Почему Франтишек Ш. считает, что страдания его сыновей могли бы длиться не так долго, если бы OSPOD работал лучше? Он начал замечать синяки на теле своих детей, когда мальчикам было четыре и два года и они приходили к нему по выходным. Это показалось ему подозрительным, и он сообщил об этом в социальный орган в Брандиса-над-Лабем. «Это ни к чему не привело», — говорит он сегодня о работе тамошних сотрудников.
По его словам, он сделал все возможное, чтобы убедить чиновников в Брандисе. Он даже фотографировал и снимал детей, чтобы иметь доказательства.
Например, на нескольких видеозаписях видно, как младший сын, которому тогда было три года, плачет и всхлипывает, говоря, что не хочет оставлять отца. «Я не хочу видеть маму», — кричит он. На двух записях старший мальчик, которому тогда было пять лет, объясняет свои причины: «Иван всегда кричит на нас и бьет нас».
Однако OSPOD не обнаружил жестокого обращения со стороны матери, а отцу не удалось вернуть сыновей даже через суд. Мальчики, которым сейчас десять и восемь лет, живут с отцом и его новой семьей. По словам отца, они не рассказывают о пережитых ужасах. Не исключено, что последствия этого они будут переживать всю оставшуюся жизнь.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
27 ФЕВРАЛЯ 2024
187
Fitch высоко оценило пакет мер по консолидации экономики и низкие расходы на борьбу с энергетическим кризисом, сообщило сегодня Министерство финансов Чехии в социальной сети X.
11:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
456
Во время парижских переговоров о помощи Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки в Украину сухопутных войск из стран Организации Североатлантического договора...
10:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
329
«Чешская инициатива будет иметь большую поддержку, это около 15 государств», — сказал Фиала о плане закупки боеприпасов в третьих странах. К плану присоединятся, например, Франция и Нидерланды.
09:20
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1021
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев, бежавших от войны, вернуться и «помочь Украине бороться и выжить».
08:00
27 ФЕВРАЛЯ 2024
2577
Курс национальной валюты держится выше отметки 25 чешских крон за евро, что значительно выше, чем даже весной прошлого года. В настоящее время на обменный курс влияет прогноз денежно-кредитной...
21:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1274
На 12-летнего мальчика нападали у всех на глазах в центре Остравы. Хулиганы на год старше пинали и избивали его, требуя денег. Несмотря на то, что дело происходило в оживленном месте, никто из...
16:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
2018
На этой неделе в Чехии сохранится температура выше средней, на востоке страны она достигнет 17 градусов тепла, в то время как на западе будет немного прохладнее. Ночью температура в основном будет...
13:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1727
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта в Украине и заявил, что созвал совет по государственной безопасности на понедельник.
12:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
939
Чем дольше длится война, тем больше украинских беженцев рассматривают возможность остаться в Чехии. В настоящее время менее половины беженцев хотят вернуться в свои дома, сообщила Зузана Рамайзлова...
09:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
810
Почти 60 граждан Чехии, которые хотели поехать воевать в Украину, не смогли получить необходимое согласие от администрации президента Чехии. За последние два года разрешение получили только 20...
16:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
475
Украина, которая уже два года противостоит российскому вторжению, имеет множество проблем, но при этом пытается вести активную культурную жизнь. Многие художники и артисты уехали за границу, многие...
10:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
2863
Трагедия потрясла поселок Горжовице в окрестностях Бероуна в субботу днем. В многоквартирном доме были обнаружены три трупа — женщины и двух маленьких детей. На место происшествия прибыли пожарные,...
19:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1155
С момента вступления Чешской Республики в НАТО состав Министерства обороны сократился до менее чем половины военного и гражданского персонала. Если в начале 1999 года в Министерстве обороны...
16:30
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1745
Сотни людей с украинскими флагами и транспарантами собрались сегодня днем на площади Кинских в Праге, чтобы поддержать Украину в борьбе против российской агрессии. Во второй половине дня на...
10:30
24 ФЕВРАЛЯ 2024
2453
Утром 23 февраля активисты группы «Капутин» нарисовали украинский флаг на тротуаре возле домов в пражском районе Бубенеч, в которых проживают россияне.