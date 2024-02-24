«Иван всегда кричит и бьет нас». В Чехии отец двух сыновей, подвергшихся насилию, требует от государства 1 миллион крон

Франтишек Ш. просит у Министерства труда и социальных дел 1 миллион крон в качестве компенсации для своих 10-летнего и 8-летнего сыновей и 125 000 крон в качестве возмещения ущерба. Он хочет, чтобы ведомство выплатило его детям финансовую компенсацию за неправильную процедуру, проведенную Управлением по социальной и правовой защите детей (OSPOD) в Брандисе-над-Лабем.

Дело детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны матери и ее мужа, попало в поле зрения Seznam Zprávy в ноябре прошлого года. Ленка К. и ее бойфренд Иван Ф. избивали мальчиков кулаками, а также били их ножом по подошвам ног, запирали на ночь в подвале, где они спали без одеял на мешке сена и получали только сухой хлеб и воду.

Согласно приговору, они совершали насилие над детьми по крайней мере с трех до пяти лет. Ленка К. была приговорена к семи годам лишения свободы в январе этого года. Ее бойфренд бежал на родину в Украину, и суд проводит в отношении него отдельное слушание.

Эта история уникальна не только масштабами насилия, которому подвергались мальчики дома, но и тем, что она обнажает несостоятельность властей, которые должны защищать детей. Оказалось, что отец с 2017 года обращал внимание на то, что его сыновья в синяках и не хотят возвращаться в дом матери. Это было за четыре года до того, как учительница в школе заметила травмы у одного из мальчиков. Только тогда власти начали серьезно относиться к этому делу.

На просьбу отца о денежной компенсации Министерство труда и социальных дел в январе ответило, что не может принять решение о компенсации. Необходимо надлежащим образом задокументировать все факты и доказать обвинения, написали чиновники Франтишеку Ш. Он должен предоставить необходимые доказательства того, как неправильно действовал OSPOD в деле его сыновей.

Проверка выявила недостатки

Когда журналисты опубликовали полную историю и описание тщетной борьбы Франтишека Ш. за своих сыновей, Среднечешский край начал разбираться в этом вопросе. Была проведена внеочередная проверка в OSPOD в Брандисе-над-Лабем. Она не касалась непосредственно дела пострадавших мальчиков, но проверила всю работу сотрудников OSPOD в период с 2016 по 2022 год. Как говорится в заявлении региона, ничего криминального выявлено не было.

«Результаты проверки не указывают на какие-либо подозрения в совершении сотрудниками OSPOD проступков или уголовных преступлений», — написала Seznam Zprávy Зузана Жидкова из отдела по связям с общественностью и коммуникациям Среднечешского края.

Тем не менее аудиторы нашли некоторые недостатки. Власти не хотят раскрывать, какие именно. Советник по социальным вопросам Мартин Грабанек (ODS) сообщил, что регион проинформировал о них секретаря и руководителя OSPOD в Брандисе-над-Лабем. «Им поручено подготовить меры по исправлению ситуации. В округе также будет подготовлена серия тренингов и профессиональных семинаров по этой теме», — сказал Грабанек.

Почему Франтишек Ш. считает, что страдания его сыновей могли бы длиться не так долго, если бы OSPOD работал лучше? Он начал замечать синяки на теле своих детей, когда мальчикам было четыре и два года и они приходили к нему по выходным. Это показалось ему подозрительным, и он сообщил об этом в социальный орган в Брандиса-над-Лабем. «Это ни к чему не привело», — говорит он сегодня о работе тамошних сотрудников.

По его словам, он сделал все возможное, чтобы убедить чиновников в Брандисе. Он даже фотографировал и снимал детей, чтобы иметь доказательства.

Например, на нескольких видеозаписях видно, как младший сын, которому тогда было три года, плачет и всхлипывает, говоря, что не хочет оставлять отца. «Я не хочу видеть маму», — кричит он. На двух записях старший мальчик, которому тогда было пять лет, объясняет свои причины: «Иван всегда кричит на нас и бьет нас».

Однако OSPOD не обнаружил жестокого обращения со стороны матери, а отцу не удалось вернуть сыновей даже через суд. Мальчики, которым сейчас десять и восемь лет, живут с отцом и его новой семьей. По словам отца, они не рассказывают о пережитых ужасах. Не исключено, что последствия этого они будут переживать всю оставшуюся жизнь.