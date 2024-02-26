Для геев и лесбиянок только гражданское партнерство, но не брак, решили депутаты в Чехии

Затянувшиеся дебаты о так называемом «браке для всех» закончились. По крайней мере в Палате депутатов. В среду днем члены парламента проголосовали против одного из компромиссных вариантов.





Было принято предложение депутатов Йиржи Навратила и Хелены Валковой, которое вводит партнерство для однополых пар; закон не позволяет им усыновлять детей (adpoce), но разрешает так называемое опекунство, то есть заботу о биологическом потомке партнера. В таком виде закон отправится в Сенат.





«Мы достигли того момента, когда не знаем, достаточно ли это победа, чтобы праздновать, но это огромный сдвиг в том, как будут рассматриваться права однополых пар. Это только выигранная битва, а не война, мы должны убедить наших коллег в Сенате», — сказал Йозеф Бернард из STAN, который хотел продвинуть концепцию брака и права на усыновление.





Ольга Рихтерова рассматривает результат как один из шагов на пути к реальному равенству для всех граждан страны. «К сожалению, люди по-прежнему будут разделены на две категории. С другой стороны, права детей и таких семей в целом значительно улучшены. Очень важно, что не было принято ни одно из предложений, которые бы существенно ограничили возможности патронатного воспитания и усыновления», — сказала она.





Депутаты чешского парламента вернулись к голосованию после того, как утром пришлось прервать заседание для проведения экстренной встречи по миграционному пакту.





Утреннее заседание было сорвано SPD: с длинной речью выступил депутат Ян Сила, который повторил свои взгляды на гомосексуальность и возражения против однополых пар, воспитывающих детей. Движение SPD уже заявило на пресс-конференции во вторник перед заседанием парламента, что его депутаты не будут голосовать за этот закон.





Принятие законопроекта в первом чтении сопровождалось бурными дебатами.





Первоначальный вариант, который позволял геям и лесбиянкам вступать в брак с полным правом, в итоге уступил место одной из компромиссных поправок.





Согласно поправкам, однополые пары смогут заключать так называемые гражданские партнерства, что выровняет их права в отношении наследования, пенсий для вдов и других прав, характерных для гетеросексуальных браков.





Президент за брак





Перед голосованием президент Петр Павел также поддержал идею брака для всех, выразив поддержку на своем аккаунте в социальной сети X. «Я признаю принцип свободы и равенства каждого человека с точки зрения закона и не вижу причин для ограничения прав по признаку сексуальной ориентации. Я верю, что мы — толерантное общество, и мы выправим это как можно скорее. Ничто не изменит эту позицию», — заявил он.