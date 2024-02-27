Климат ужасает. Прошедший февраль в Чехии оказался самым теплым с 1961 года
1 марта 2024
16:30
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Этот февраль стал самым теплым в Чехии с 1961 года. Даже теплее, чем большинство мартов. Средняя температура достигла 5,7 градуса и была на 6,1 градуса выше нормы для 1991-2020 годов, о чем сообщил сегодня Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в пресс-релизе, посвященном оценке прошедшего месяца.
«Февраль 2024 года был значительно теплее (на 2,0°C), чем самый теплый февраль, зарегистрированный в период с 1966 по 2020 год. Такого сильного положительного отклонения от нормы не было зафиксировано ни для одного месяца за период с 1961 года», — говорится в сообщении ČHMÚ. В течение десяти февральских дней, в основном в первой половине месяца, отклонение средней температуры от нормы составляло более семи градусов Цельсия. «Таким образом, февраль оказался даже теплее, чем большинство мартов, а по средней температуре он занял бы пятое место среди самых теплых мартов», — говорится в сообщении ČHMÚ.
Февраль был богат на осадки, в среднем в Чехии выпало более 150% от нормы.
По данным Чешского гидрометеорологического института, вся зима была очень теплой и дождливой. Средняя температура воздуха достигла 2,4 градуса, что сделало зиму второй самой теплой после зимы 2006/2007 года. Метеорологи планируют опубликовать подробную оценку в ближайшие дни.
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