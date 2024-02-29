Опрос: Почти половина чехов довольна членством в ЕС

Наиболее частыми причинами недовольства функционированием ЕС для чехов являются ограничение суверенитета стран-членов, миграционная политика ЕС и чрезмерное регулирование. С другой стороны, чехи больше всего подчеркивают преимущества Евросоюза: безопасность и мир в Союзе, защита демократических ценностей, поддержка и развитие регионов.





Согласно опросу, более 13% людей очень довольны членством Чешской Республики в Союзе, а более 34% — скорее довольны. 19% респондентов очень недовольны, а 25% — скорее недовольны. Что касается функционирования Европейского союза, то менее 5% респондентов очень довольны, а еще 31% — скорее довольны. Четверть опрошенных очень недовольны, еще 31% — скорее недовольны.





Люди моложе 34 лет чаще довольны членством в ЕС, в то время как старшее поколение старше 55 лет чаще недовольно. В долгосрочной перспективе мы видим довольно четкую разницу между поколениями в отношениях с ЕС. Молодое поколение чаще чувствует себя «европейцами», и это делает их отношения с ЕС более позитивными. Сотни тысяч людей испытали на себе, например, программу Erasmus и на собственном опыте убедились в одном из самых больших преимуществ ЕС для молодого поколения, говорит Михал Корманяк, руководитель отдела по связям с общественностью Ipsos.





В ходе опроса основной причиной недовольства функционированием ЕС люди назвали ограничение суверенитета государств-членов. На это указал 41% респондентов, проблемы, связанные с миграционной политикой, назвали 39%, чрезмерное регулирование — 35%, слишком большое внимание к решению проблем изменения климата и «зеленых» преобразований — 31%. Мужчины чаще недовольны чрезмерным вниманием к «зеленым» вопросам, а пожилых людей больше беспокоят ограничения суверенитета и миграционная политика.





Самым важным преимуществом ЕС, по мнению респондентов, является безопасность и мир в союзе. Более двух третей людей назвали это очень важным и почти четверть — довольно важным. Далее следуют защита демократических ценностей, продвижение и развитие регионов. Свободное передвижение внутри Союза очень важно для трети людей. 4% чехов воспользовались студенческой программой Erasmus, а около трети знают кого-то, кто побывал за границей. Две пятых вообще не знакомы с программой Erasmus.





«В целом, чехи воспринимают ЕС как выгодную страну, в основном, с экономической точки зрения. Это зона свободного передвижения, свободы и процветания. Кроме того, мы получаем от ЕС больше, чем вкладываем в него. Однако так может продолжаться недолго, и в будущем это может стать поворотным моментом в восприятии этого института», — сказал Корманяк.





29% людей считают, что Чешская Республика может эффективно использовать ресурсы ЕС, такие как субсидии. Противоположное мнение выражают 58%. По мнению 58% респондентов, за почти 20 лет пребывания в ЕС Чехия не догнала западные страны по уровню жизни и снова начинает отставать от них. Около трети опрошенных считают, что Чехия частично догнала западный уровень жизни и продолжает приближаться к нему. 3% считают, что Чехия уже догнала западные страны.





Три четверти чехов считают, что уровень жизни в Чехии хуже, чем в Германии. От 69% до 64% разделяют это мнение, когда сравнивают Чехию со Швецией, Нидерландами, Францией, Бельгией и Финляндией. Половина людей считает, что уровень жизни в Чехии примерно такой же, как в Польше, Словакии и Словении. Более половины чехов считают, что уровень жизни в Чехии выше, чем в Румынии.





Опрос был проведен в феврале по репрезентативной выборке в 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше.