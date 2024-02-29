Опрос: Почти половина чехов довольна членством в ЕС
3 марта 2024
09:30
251
Почти половина чехов довольна своим членством в Европейском союзе, а более трети выражают удовлетворение тем, как он функционирует до сих пор. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ipsos в связи с выборами в Европарламент в июне.
Наиболее частыми причинами недовольства функционированием ЕС для чехов являются ограничение суверенитета стран-членов, миграционная политика ЕС и чрезмерное регулирование. С другой стороны, чехи больше всего подчеркивают преимущества Евросоюза: безопасность и мир в Союзе, защита демократических ценностей, поддержка и развитие регионов.
Согласно опросу, более 13% людей очень довольны членством Чешской Республики в Союзе, а более 34% — скорее довольны. 19% респондентов очень недовольны, а 25% — скорее недовольны. Что касается функционирования Европейского союза, то менее 5% респондентов очень довольны, а еще 31% — скорее довольны. Четверть опрошенных очень недовольны, еще 31% — скорее недовольны.
Люди моложе 34 лет чаще довольны членством в ЕС, в то время как старшее поколение старше 55 лет чаще недовольно. В долгосрочной перспективе мы видим довольно четкую разницу между поколениями в отношениях с ЕС. Молодое поколение чаще чувствует себя «европейцами», и это делает их отношения с ЕС более позитивными. Сотни тысяч людей испытали на себе, например, программу Erasmus и на собственном опыте убедились в одном из самых больших преимуществ ЕС для молодого поколения, говорит Михал Корманяк, руководитель отдела по связям с общественностью Ipsos.
В ходе опроса основной причиной недовольства функционированием ЕС люди назвали ограничение суверенитета государств-членов. На это указал 41% респондентов, проблемы, связанные с миграционной политикой, назвали 39%, чрезмерное регулирование — 35%, слишком большое внимание к решению проблем изменения климата и «зеленых» преобразований — 31%. Мужчины чаще недовольны чрезмерным вниманием к «зеленым» вопросам, а пожилых людей больше беспокоят ограничения суверенитета и миграционная политика.
Самым важным преимуществом ЕС, по мнению респондентов, является безопасность и мир в союзе. Более двух третей людей назвали это очень важным и почти четверть — довольно важным. Далее следуют защита демократических ценностей, продвижение и развитие регионов. Свободное передвижение внутри Союза очень важно для трети людей. 4% чехов воспользовались студенческой программой Erasmus, а около трети знают кого-то, кто побывал за границей. Две пятых вообще не знакомы с программой Erasmus.
«В целом, чехи воспринимают ЕС как выгодную страну, в основном, с экономической точки зрения. Это зона свободного передвижения, свободы и процветания. Кроме того, мы получаем от ЕС больше, чем вкладываем в него. Однако так может продолжаться недолго, и в будущем это может стать поворотным моментом в восприятии этого института», — сказал Корманяк.
29% людей считают, что Чешская Республика может эффективно использовать ресурсы ЕС, такие как субсидии. Противоположное мнение выражают 58%. По мнению 58% респондентов, за почти 20 лет пребывания в ЕС Чехия не догнала западные страны по уровню жизни и снова начинает отставать от них. Около трети опрошенных считают, что Чехия частично догнала западный уровень жизни и продолжает приближаться к нему. 3% считают, что Чехия уже догнала западные страны.
Три четверти чехов считают, что уровень жизни в Чехии хуже, чем в Германии. От 69% до 64% разделяют это мнение, когда сравнивают Чехию со Швецией, Нидерландами, Францией, Бельгией и Финляндией. Половина людей считает, что уровень жизни в Чехии примерно такой же, как в Польше, Словакии и Словении. Более половины чехов считают, что уровень жизни в Чехии выше, чем в Румынии.
Опрос был проведен в феврале по репрезентативной выборке в 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
2 МАРТА 2024
411
70% жителей Чехии не откажут в займе родственникам, друзьям или знакомым. Более трех четвертей уже оказывались в подобной ситуации. Сумма займа значительно превысила 100 000 крон. Однако треть...
12:00
2 МАРТА 2024
2047
Начало декабря было холоднее многолетней нормы, но в целом месяц оказался теплее обычного. Январь выдался среднестатистическим, а температура в первой половине февраля пока значительно превышает...
09:30
2 МАРТА 2024
1535
В пятницу вечером в центре Щецина (Польша) 33-летний водитель легкового автомобиля въехал в группу людей, ожидавших трамвая. Спасатели сообщают, что на данный момент пострадали 19 человек, шесть из...
22:00
1 МАРТА 2024
1090
Организация «Последнее поколение» (Poslední generace), которая в течение последнего года блокировала движение в центре Праги, объявила, что больше не будет проводить акции протеста. Организация...
21:00
1 МАРТА 2024
701
Золотой век сберегательных счетов, похоже, подходит к концу. Процентные ставки во многих случаях медленно снижаются, а самые высокие ставки часто зависят от различных условий. Снижение ставок...
19:30
1 МАРТА 2024
431
Годовой темп инфляции потребительских цен в еврозоне замедлился до 2,6% в феврале с 2,8% в январе. Снижению способствовало дальнейшее падение цен на энергоносители, сообщило сегодня европейское...
18:00
1 МАРТА 2024
994
Министерство труда завершило работу над законопроектом о пенсионной реформе. Он предусматривает повышение пенсионного возраста в зависимости от продолжительности жизни, минимальную пенсию в размере...
16:30
1 МАРТА 2024
719
Этот февраль стал самым теплым в Чехии с 1961 года. Даже теплее, чем большинство мартов. Средняя температура достигла 5,7 градуса и была на 6,1 градуса выше нормы для 1991-2020 годов, о чем сообщил...
15:00
1 МАРТА 2024
670
Никто в Европе не собирается отправлять в Украину войска, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в Палате депутатов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Организации...
21:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
859
Восемь европейских стран, включая Чехию, призвали Европейский союз принять санкции против российских судей, прокуроров и сотрудников тюремной службы в связи со смертью российского оппозиционного...
19:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
827
Статистики регулярно составляют карту условий жизни домохозяйств каждую весну. Было опрошено 11 500 домохозяйств. Полученные показатели отражают ситуацию предыдущего года и прошлой весны.
18:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
3404
Стали известны данные опроса, проведенного в конце января — начале февраля среди 1 000 респондентов компанией Provident Financial, предоставляющей кредиты.
16:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
495
Нидерланды заказали девять самоходных гаубиц Dita у чешского производителя оружия Excalibur Army. Посол Нидерландов в Чешской Республике Даан Хейсинг сегодня объявил о заключении контракта в сети...
12:19
29 ФЕВРАЛЯ 2024
637
Спикеры парламентов стран Вышеградской группы (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии) собрались в Лихтенштейнском дворце в Праге, чтобы обсудить энергетическую и миграционную политику. Темой встречи...
09:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
806
В среду, 28 февраля, Палата депутатов Чехии не поддержала в третьем чтении законопроект о разрешении однополым парам вступать в брак.