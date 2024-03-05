В прошлом году в результате миграции погибло самое большое количество людей за 10 лет

По меньшей мере 8 565 человек погибли на миграционных маршрутах по всему миру в прошлом году, что стало самым высоким показателем за 10 лет наблюдений, сообщила сегодня Международная организация по миграции (IOM). Число погибших выросло на 20% по сравнению с 2022 годом. Большинство людей погибли, пытаясь пересечь Средиземное море, сообщила IOM, входящая в структуру Организации Объединенных Наций.



Организация обнародовала данные в честь 10-летия проекта «Пропавшие мигранты», в котором перечислены люди, пропавшие по всему миру при попытке добраться до другой страны. IОМ предупреждает, что легальные миграционные маршруты все еще относительно малочисленны, из-за чего тысячи людей ежегодно рискуют жизнью.



Среди мигрантов, погибших в прошлом году, более половины утонули. 9% погибли в дорожных авариях, а 7% смертей были связаны с актами насилия, сообщает AFP со ссылкой на доклад IОМ.