В прошлом году в результате миграции погибло самое большое количество людей за 10 лет
7 марта 2024
21:00
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«Эти пугающие цифры, собранные в рамках проекта „Пропавшие мигранты“, также напоминают о том, что мы должны подтвердить свою приверженность более активным действиям, способным обеспечить безопасную миграцию для всех, чтобы в будущем людям не приходилось рисковать своей жизнью в поисках лучшей жизни», — заявила заместитель генерального директора IОМ Угочи Дэниелс.
По меньшей мере 8 565 человек погибли на миграционных маршрутах по всему миру в прошлом году, что стало самым высоким показателем за 10 лет наблюдений, сообщила сегодня Международная организация по миграции (IOM). Число погибших выросло на 20% по сравнению с 2022 годом. Большинство людей погибли, пытаясь пересечь Средиземное море, сообщила IOM, входящая в структуру Организации Объединенных Наций.
Организация обнародовала данные в честь 10-летия проекта «Пропавшие мигранты», в котором перечислены люди, пропавшие по всему миру при попытке добраться до другой страны. IОМ предупреждает, что легальные миграционные маршруты все еще относительно малочисленны, из-за чего тысячи людей ежегодно рискуют жизнью.
Среди мигрантов, погибших в прошлом году, более половины утонули. 9% погибли в дорожных авариях, а 7% смертей были связаны с актами насилия, сообщает AFP со ссылкой на доклад IОМ.
Организация обнародовала данные в честь 10-летия проекта «Пропавшие мигранты», в котором перечислены люди, пропавшие по всему миру при попытке добраться до другой страны. IОМ предупреждает, что легальные миграционные маршруты все еще относительно малочисленны, из-за чего тысячи людей ежегодно рискуют жизнью.
Среди мигрантов, погибших в прошлом году, более половины утонули. 9% погибли в дорожных авариях, а 7% смертей были связаны с актами насилия, сообщает AFP со ссылкой на доклад IОМ.
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