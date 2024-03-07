Пражская транспортная компания заплатила семь миллионов крон за отчет, скачанный из интернета

Пражская транспортная компания заказала экспертное заключение в Горно-металлургическом университете — Техническом университете Остравы. Она заплатила за него 6,8 миллиона крон. Оно предназначалось для использования в судебном процессе с компанией Inženýring dopravních staveb (IDS), в котором на кону стоит более 370 миллионов крон за инженерные работы при строительстве первой очереди метро D.





Как сообщает сервер iRozhlas, документ включает в себя сотни страниц, причем большая часть всего 584-страничного текста была скачана из интернета. Отчет подписан Владимиром Кулилом. Тот защищает уровень документа. «Экспертное заключение — это экспертный документ от А до Я. Вы этого не понимаете», — сказал он журналистам.





Однако, по данным сайта, значительная часть отчета взята из презентации геолога Петра Кицла, которую тот сделал для своих студентов в Пражской школе естественных наук в 2013 году. Он признал свою работу и заявил, что в результате инцидента создалось впечатление, что «кто-то хотел исписать много страниц».





Делом уже занимается Министерство юстиции.



