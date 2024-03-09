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Премьер-министр Чехии: Украине обещано еще 200 000 боеприпасов

Новости 420on
12 марта 2024
13:00
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В дополнение к подтвержденной в обязательном порядке закупке 300 000 боеприпасов для Украины чешская инициатива пообещала стране еще около 200 000. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) на сегодняшней конференции по вопросам безопасности в Пражском Граде.
На прошлой неделе премьер-министр заявил, что на данный момент собрано достаточно средств, чтобы закупить первую партию из 300 000 артиллерийских снарядов.

По словам Фиалы, к инициативе Чехии по закупке боеприпасов в третьих странах на данный момент присоединились 18 стран, в том числе Канада, Германия, Нидерланды и Польша. «Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чехия является полноценным активным игроком в европейской политике безопасности, что она может использовать свои преимущества», — сказал премьер-министр.

О возможности закупки артиллерийских снарядов для украинцев в третьих странах президент Петр Павел сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По его словам, Чехия обнаружила в странах вне ЕС 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов стандартного калибра НАТО и еще 300 000 единиц советского калибра. По словам Фиалы, Чехия при поддержке союзников способна обеспечить поставку нескольких сотен тысяч снарядов в этом году.

Сегодня Фиала добавил, что за два года Чехия поставила в Украину более миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. По словам Фиалы, инициатива по получению дополнительных боеприпасов из третьих стран — это относительно простой механизм, но требующий ноу-хау. «Она принесет реальные результаты для обороны Украины и может оказать ей дополнительную поддержку в то время, когда европейские страны еще не имеют достаточных мощностей для собственного производства», — сказал он.

К сожалению, говорит Фиала, с прошлого года не произошло никаких существенных сдвигов, которые дали бы надежду на то, что боевые действия в Украине скоро закончатся. «Напротив, более вероятными сценариями являются продолжение войны на истощение или эскалация российской агрессии», — добавил он. Он отметил, что подавляющее большинство западных стран сохраняют решимость и единство спустя два года после начала российского вторжения в Украину.

Премьер-министр отверг мнение о том, что помощь Украине уничтожает шансы на мир, которое высказывают, например, чешские оппозиционные партии. Пассивность, по его словам, означала бы «выбросить наших друзей и союзников за борт и ждать, пока Россия сама придет к нам». «Это подтверждается снова и снова, и только наивные и ослепленные люди могут не видеть, что Россия не остановится, даже если мы пожертвуем Украиной», — добавил он. Другие страны находятся в прямой опасности, считает он. «Россия не собирается в ближайшее время прекращать рассматривать нашу часть Европы как территорию, на которую она имеет право в соответствии с какой-то извращенной логикой, — сказал Фиала.

«Мы уже два года находимся в первых рядах стран, помогающих Украине. Мы делаем это для Украины, но мы также делаем это и для себя. Если имперские амбиции нынешнего российского режима сохранятся, то вскоре они будут угрожать и нам, — сказал премьер-министр. — Именно поэтому мы должны добиться того, чтобы агрессия и нарушения международных соглашений, особенно в таких чудовищных масштабах, получали четкий ответ. Мы не можем быть беспристрастными в этом конфликте».
Чехия Украина оружие финансовая помощь премьер министр правительство

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