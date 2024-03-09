Премьер-министр Чехии: Украине обещано еще 200 000 боеприпасов
12 марта 2024
13:00
189
В дополнение к подтвержденной в обязательном порядке закупке 300 000 боеприпасов для Украины чешская инициатива пообещала стране еще около 200 000. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) на сегодняшней конференции по вопросам безопасности в Пражском Граде.
На прошлой неделе премьер-министр заявил, что на данный момент собрано достаточно средств, чтобы закупить первую партию из 300 000 артиллерийских снарядов.
По словам Фиалы, к инициативе Чехии по закупке боеприпасов в третьих странах на данный момент присоединились 18 стран, в том числе Канада, Германия, Нидерланды и Польша. «Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чехия является полноценным активным игроком в европейской политике безопасности, что она может использовать свои преимущества», — сказал премьер-министр.
О возможности закупки артиллерийских снарядов для украинцев в третьих странах президент Петр Павел сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По его словам, Чехия обнаружила в странах вне ЕС 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов стандартного калибра НАТО и еще 300 000 единиц советского калибра. По словам Фиалы, Чехия при поддержке союзников способна обеспечить поставку нескольких сотен тысяч снарядов в этом году.
Сегодня Фиала добавил, что за два года Чехия поставила в Украину более миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. По словам Фиалы, инициатива по получению дополнительных боеприпасов из третьих стран — это относительно простой механизм, но требующий ноу-хау. «Она принесет реальные результаты для обороны Украины и может оказать ей дополнительную поддержку в то время, когда европейские страны еще не имеют достаточных мощностей для собственного производства», — сказал он.
К сожалению, говорит Фиала, с прошлого года не произошло никаких существенных сдвигов, которые дали бы надежду на то, что боевые действия в Украине скоро закончатся. «Напротив, более вероятными сценариями являются продолжение войны на истощение или эскалация российской агрессии», — добавил он. Он отметил, что подавляющее большинство западных стран сохраняют решимость и единство спустя два года после начала российского вторжения в Украину.
Премьер-министр отверг мнение о том, что помощь Украине уничтожает шансы на мир, которое высказывают, например, чешские оппозиционные партии. Пассивность, по его словам, означала бы «выбросить наших друзей и союзников за борт и ждать, пока Россия сама придет к нам». «Это подтверждается снова и снова, и только наивные и ослепленные люди могут не видеть, что Россия не остановится, даже если мы пожертвуем Украиной», — добавил он. Другие страны находятся в прямой опасности, считает он. «Россия не собирается в ближайшее время прекращать рассматривать нашу часть Европы как территорию, на которую она имеет право в соответствии с какой-то извращенной логикой, — сказал Фиала.
«Мы уже два года находимся в первых рядах стран, помогающих Украине. Мы делаем это для Украины, но мы также делаем это и для себя. Если имперские амбиции нынешнего российского режима сохранятся, то вскоре они будут угрожать и нам, — сказал премьер-министр. — Именно поэтому мы должны добиться того, чтобы агрессия и нарушения международных соглашений, особенно в таких чудовищных масштабах, получали четкий ответ. Мы не можем быть беспристрастными в этом конфликте».
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
12 МАРТА 2024
269
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что войска НАТО уже присутствуют на территории Украины. Однако он не уточнил, какие именно страны участвуют в этом. О его заявлении...
14:00
12 МАРТА 2024
147
Европейская комиссия настаивает, чтобы Украина уже в этом году получила от 2 до 3 миллиардов евро (примерно от 50 до 76 миллиардов крон) из средств, полученных от замороженных активов российского...
10:30
12 МАРТА 2024
710
Чешско-словацкие отношения оказались в серьезном кризисе. Чешский кабинет министров отменил переговоры с правительством Словакии из-за политики и риторики премьер-министра Роберта Фицо и его...
08:00
12 МАРТА 2024
249
Премьер-министр Чехии Петр Фиала проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме 15 апреля, сообщила пресс-секретарь главы американского государства Карин Жан-Пьер.
22:00
11 МАРТА 2024
1336
ПРОТЕСТУЮЩИЕ ПОЛЯКИ ОСТАНАВЛИВАЮТ АВТОБУСЫ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ. ЭТО НЕДОПУСТИМО, ГОВОРИТ УКРАИНСКИЙ МИНИСТР
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в понедельник в социальной сети X, что польские протестующие и местная полиция начали останавливать на границе автобусы, направляющиеся в...
21:00
11 МАРТА 2024
1929
В этом году, несмотря на относительно теплую погоду, сезон покупки летних шин задерживается на одну-две недели. Переломным моментом для покупки шин станет Пасха в конце марта — начале апреля. Об...
19:30
11 МАРТА 2024
902
В то время как популярность отложенных платежей постепенно растет, количество выпущенных кредитных карт сокращается. И те и другие предлагают схожие услуги.
16:30
11 МАРТА 2024
686
Авторы и художники с точки зрения налогообложения считаются самозанятыми, даже если у них нет свидетельства о регистрации. Авторство в качестве дополнительного дохода к основной работе с...
15:00
11 МАРТА 2024
465
Железные дороги Германии сегодня снова будут парализованы из-за очередной забастовки машинистов Deutsche Bahn (DB). Машинисты грузовых поездов прекратят работу на 24 часа сегодня вечером, а во...
13:30
11 МАРТА 2024
1086
Для составления экспертного заключения авторы использовали материалы, скачанные из интернета. «Экспертное заключение — это экспертная работа от А до Я», — оправдывается автор. Однако сервер...
11:25
11 МАРТА 2024
1248
Полиция Чехии проверяет анонимную угрозу от пока неизвестного злоумышленника. Он угрожает начать стрельбу в зданиях университетов, если его условия не будут выполнены. Полицейские в различных...
08:00
11 МАРТА 2024
329
Реальная заработная плата в Чехии в этом году может вырасти примерно на 3-4%. Рост должен начаться в первом квартале. Об этом заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS) в эфире CNN Prima News....
18:00
10 МАРТА 2024
1732
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рискует быть «отрезанным от финансовой системы США», если будет помогать финансировать российских военных. Об этом предупредило Министерство финансов...
16:00
9 МАРТА 2024
556
Чешский национальный банк (ЧНБ) в прошлом году изъял 4 305 поддельных банкнот и монет различных валют. Это более чем в два раза больше, чем в 2022 году, когда было изъято 1 980 подделок....
14:00
9 МАРТА 2024
807
Начиная с 9 марта водители больше не смогут проехать по Баррандовскому мосту со стороны Страконицкой улицы. Причина — закрытие рампы в связи с началом ремонта моста в этом году в понедельник, 11...