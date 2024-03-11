Komerční banka 18 марта начнет выплачивать деньги кредиторам Sberbank CZ
14 марта 2024
08:00
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Komerční banka начнет выплачивать деньги первым кредиторам обанкротившегося Sberbank CZ в понедельник, 18 марта. По словам конкурсного управляющего Иржины Лужовой, почти 57 миллиардов крон будут распределены между более чем 15 300 кредиторами.
«Выплаты начнутся 18 марта. Более 15 300 кредиторов могут рассчитывать на 95% от установленных требований. Подробная инструкция о порядке действий опубликована в реестре банкротств и на сайтах Sberbank CZ и Komerční banka», — сказала Лужова, добавив, что все кредиторы, чьи требования были признаны на данный момент в рамках дела о банкротстве, включены в частичное распределение.
Выплаты будут производиться в виде частичного графика. «На данный момент абсолютно ясно, что 100% от установленных требований, то есть 95% сейчас и 5% потом, точно будут отданы первой и второй группе кредиторов, то есть системе гарантирования финансового рынка, физическим лицам и малым и средним предприятиям», — рассказала конкурсный управляющий.
Она не захотела брать на себя обязательство выплатить все 100% третьей группе, к которой относятся регионы, города, муниципалитеты и крупные компании.
«Хотя я верю, что так и будет. Но они могут рассчитывать на более чем 95% своих денег», — заверила Лужова, добавив, что кредиторы, которые потребовали вернуть свои вклады после краха банка в феврале 2022 года, получат проценты за просроченные платежи в дополнение к средствам, которые они вложили.
С момента получения заявления и до объявления о банкротстве 26 августа 2022 года проценты начислялись по ставке 11,75%. «Для некоторых это означает, что они сразу же получат все свои деньги, застрявшие в Sberbank CZ, и увидят рост процентов», — отметила она.
По словам Лужовой, Komerční banka начнет выплачивать кредиторам деньги из активов Sberbank CZ через свои отделения и онлайн. Выплаты будут безналичными, в кронах и на счета в стране. «Выплаты продлятся до середины апреля», — сказала она, отметив, что только кредиторам, находящимся в особых ситуациях, например, при обращении взыскания на имущество, выплаты производятся непосредственно управляющим банкротством.
Лужова советует кредиторам следить за реестром неплатежеспособности и сайтами Sberbank CZ и Komerční banka, где размещена вся информация о процедуре фактической выплаты требований. «Кредиторам пока не нужно предпринимать никаких действий. Им необходимо следовать инструкциям по выплатам с момента начала выплат 18 марта, то есть сообщить Komerční banka номер своего банковского счета в Чехии и представить необходимые документы, описанные в инструкциях в реестре неплатежеспособности», — заключила Лужова.
Sberbank CZ обанкротился в августе 2022 года после того, как в начале мая Чешский национальный банк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Причиной стало ухудшение положения банка из-за оттока вкладов после начала войны в Украине.
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