Война в Украине будет длиться годами. Если все территории, включая Крым, будут освобождены, на это уйдут десятилетия, считает аналитик
15 марта 2024
09:30
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Российские войска перешли в наступление на территории Украины, что признал в середине февраля командующий украинскими войсками Александр Сырский. Продвижение российских войск под Авдеевкой происходит довольно быстро. Редактор Алекс Швамберк обсуждает возможное развитие конфликта в Украине с аналитиком по вопросам безопасности Миланом Микулецким.
Еще в начале февраля Милан Микулецкий говорил о российском наступлении. Теперь оно обсуждается публично, причем подразумевается, что это не локальное наступление, а попытка россиян продвинуться с линии фронта, где они остановились после успешного украинского контрнаступления на харьковском и херсонском направлениях летом 2022 года.
«Российское наступление обязательно продолжится, потому что россияне долго к нему готовились. У них достаточно живой силы и техники, готовой к этому», — говорит аналитик. «Если одна сторона сможет успешно отразить атаку другой, она перейдет в контратаку. В этом нет ничего нового в истории войн, просто никто не хотел этого признавать», — сказал он, добавив, что долгое время никто не хотел даже слышать о том, что русские перешли в наступление.
«Русские продвигаются далеко не так, как им хотелось бы. Они наступают не на всех участках фронта, им удается продвигаться под Авдеевкой и Бахмутом. Напротив, хотя россияне развернули мощные силы под Роботиным, по имеющимся данным, украинцы удерживают позиции там, а также на восточном берегу Днепра под Херсоном», — отметил он.
Микулецкий напомнил, что ни одна из сторон не доминирует в воздушном пространстве: «Россияне относительно успешны на земле, но они не преуспевают на военно-морском фронте, потому что Черноморский флот постепенно движется только в одном направлении, а именно под поверхностью». Швамберк отметил, что русские уже сменили не только главнокомандующего Черноморским флотом, но и весь российский флот.
Войны не бывают короткими
Микулецкий отметил, что мы поддаемся заблуждению, что войны заканчиваются быстро.
«После падения железного занавеса мы слишком привыкли к легким и коротким войнам, будь то операция „Буря в пустыне“ по освобождению Кувейта или вторая война в Ираке. Сами боевые действия проходили ужасно быстро. Другое дело, что после этого не всегда удавалось создать гражданскую администрацию в соответствии с нашими западными представлениями. В истории войны обычно не велись таким образом. Войны длятся годами, и эта война будет длиться годами. Если говорить об освобождении всех украинских территорий, включая Крым, то это займет десятилетия», — считает он.
Аналитик отметил, что было бы ошибкой думать, что русские повторят те же ошибки, которые они совершили при освобождении Харьковской области. «Русские учатся, пусть ценой потерь, которые не прошли бы в другой стране, но они учатся. Их „маскировка“, комплекс мер по запутыванию противника, работает. Это почти отдельная дисциплина, чтобы запутать врага и скрыть собственные намерения. Она начинается с маскировки на уровне отдельных лиц и техники в полевых условиях и продолжается, например, через ложный радиотрафик до использования СМИ в нейтральных странах. Например, перед летним наступлением Украины в 2023 году русские выкладывали зубы дракона в два ряда, которые никого не остановят, но нигде не хвастались проведенными минными операциями, которые провалили летнее наступление Украины».
«Москва присоединилась к старой российской военной традиции — не заботиться о том, сколько погибнет ее собственных людей. Она использует атаки человеческими волнами, пользуясь тем, что на данный момент имеет огромное превосходство в артиллерийских боеприпасах, будь то снаряды, неуправляемые ракетные установки или авиация», — пояснил Микулецкий.
Украинцы не рассчитывали на отступление
Он также отметил, что качество украинского руководства колеблется: «Все еще есть офицеры советского типа, которые считают, что за ними стоит неисчерпаемая масса солдат. На поле боя это проявилось в том, что украинцы никогда не рассчитывали на то, что им придется отступать с позиций, которые они удерживали годами. Они не готовили спасательные круги, минные поля. Боюсь, что под Авдеевкой украинцы повторили ту же ошибку, что и под Бахмутом — по политическим причинам они занимали позиции, которые с военной точки зрения не стоили таких жертв, вместо того, чтобы вовремя построить линии для отступления. Мы видим их попытки создать такие линии, и мы должны держать пальцы скрещенными, чтобы им удалось вовремя задержать русских на существующих линиях».
Проблема Украины также заключается в ощутимой нехватке боеприпасов, будь то артиллерия или ракеты класса «земля-воздух». «Здесь вина явно лежит на нас, не только на коллективном Западе, но особенно на Европе, потому что война на Украине — это проблема Европы. Именно Европа позволила России подготовиться к войне», — напомнил Микулецкий о том, как многие европейские компании продолжали вести бизнес с Россией даже после оккупации части Грузии и Крыма.
Войска НАТО в Украине
Они также коснулись заявлений об отправке войск Альянса в Украину. «Я не понял, почему президент Франции Макрон сказал это. Возможно, он давно не созванивался с Путиным и ему нужно было привлечь к себе внимание», — сказал Микулецкий.
«В тот момент, когда мы не хотим давать украинцам немецкие ракеты Taurus, аргументируя это тем, что это усилит чувство угрозы у россиян, разговоры об отправке войск из стран-членов НАТО — это научная фантастика», — добавил аналитик, добавив, что это в любом случае не дело Москвы. «Если Украина договорится с какой-либо третьей страной, это будет акт двух независимых стран, в который не может вмешиваться третья сторона, а не агрессор».
«Я думаю, Макрон сказал это вполне осознанно, потому что, как мне кажется, есть страны, которые думают об этом», — возразил Швамберк, добавив, что это было послание Путину, чтобы он не думал, что Запад не решится отправить свои войска.
«В этом есть определенная логика», — согласился Микулецкий. «Солдаты, умеющие управлять конкретными системами вооружений, могут быть освобождены от службы в армии и наняты в качестве гражданских подрядчиков. Так поступают во многих военных конфликтах по всему миру. У меня самого была возможность встретиться со многими такими подрядчиками на Ближнем Востоке, которые недавно уволились из армии».
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