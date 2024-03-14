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Три гуманитарных работника, пострадавших в Украине, доставлены в Чехию

Новости 420on
17 марта 2024
10:30
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Чешский военный самолет CASA доставил 16 марта в Прагу из Жешува (Польша) трех чешских добровольцев, получивших серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Украине.
Об этом Чешскому агентству новостей сообщили пресс-секретарь Министерства обороны Давид Полак и Мариана Вернерова из отдела коммуникаций Министерства иностранных дел. Инициатива Team4Ukraine сообщила в социальной сети X, что несчастный случай произошел с их командой во время доставки помощи украинским войскам в Запорожье. По данным Чешского агентства новостей, авария произошла около 14 дней назад, и, по данным сервера новостей, пострадавшие чехи сейчас находятся в пражском Центральном военном госпитале.

«Сегодня чешская армия перевезла трех граждан Чехии, пострадавших в автокатастрофе в Украине, рейсом из Жешува (Польша). Мы не уполномочены комментировать состояние их здоровья, но жизни этих людей ничего не угрожает», — сказал Полак.

Представители организации Team4Ukraine сообщили, что другой автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, на полной скорости выехал на полосу, по которой ехал фургон с добровольцами, и столкнулся с ним лоб в лоб. «Весь экипаж фургона остался жив, однако в результате аварии они получили различные серьезные травмы, которые потребовали срочных операций в Украине с последующим лечением в Чехии. Экипаж автомобиля сейчас находится в больнице в Чехии», — говорится в сообщении инициативы. Она поблагодарила чешских дипломатов, министра обороны Яну Чернохову и ее ведомство за помощь в репатриации. 

Дипломаты из посольств в Киеве, Львове и Варшаве занимались консульским делом, в том числе предоставляли транспорт для пострадавших. «Это три чешских добровольца. Четвертый волонтер — гражданин Украины, который остается в стране, — также пострадал в результате аварии», — сказал Вернер. Машины скорой помощи доставили раненых чехов из Украины в Жешув, откуда они были перевезены в Чехию отправленным армейским самолетом.

Team4Ukraine обучает украинских солдат тактике оказания первой помощи или перевозит гуманитарную помощь в Украину, которая уже более двух лет подвергается российской агрессии.
Украина Чехия война

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