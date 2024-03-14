Три гуманитарных работника, пострадавших в Украине, доставлены в Чехию
17 марта 2024
10:30
538
Чешский военный самолет CASA доставил 16 марта в Прагу из Жешува (Польша) трех чешских добровольцев, получивших серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Украине.
Об этом Чешскому агентству новостей сообщили пресс-секретарь Министерства обороны Давид Полак и Мариана Вернерова из отдела коммуникаций Министерства иностранных дел. Инициатива Team4Ukraine сообщила в социальной сети X, что несчастный случай произошел с их командой во время доставки помощи украинским войскам в Запорожье. По данным Чешского агентства новостей, авария произошла около 14 дней назад, и, по данным сервера новостей, пострадавшие чехи сейчас находятся в пражском Центральном военном госпитале.
«Сегодня чешская армия перевезла трех граждан Чехии, пострадавших в автокатастрофе в Украине, рейсом из Жешува (Польша). Мы не уполномочены комментировать состояние их здоровья, но жизни этих людей ничего не угрожает», — сказал Полак.
Представители организации Team4Ukraine сообщили, что другой автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, на полной скорости выехал на полосу, по которой ехал фургон с добровольцами, и столкнулся с ним лоб в лоб. «Весь экипаж фургона остался жив, однако в результате аварии они получили различные серьезные травмы, которые потребовали срочных операций в Украине с последующим лечением в Чехии. Экипаж автомобиля сейчас находится в больнице в Чехии», — говорится в сообщении инициативы. Она поблагодарила чешских дипломатов, министра обороны Яну Чернохову и ее ведомство за помощь в репатриации.
Дипломаты из посольств в Киеве, Львове и Варшаве занимались консульским делом, в том числе предоставляли транспорт для пострадавших. «Это три чешских добровольца. Четвертый волонтер — гражданин Украины, который остается в стране, — также пострадал в результате аварии», — сказал Вернер. Машины скорой помощи доставили раненых чехов из Украины в Жешув, откуда они были перевезены в Чехию отправленным армейским самолетом.
Team4Ukraine обучает украинских солдат тактике оказания первой помощи или перевозит гуманитарную помощь в Украину, которая уже более двух лет подвергается российской агрессии.
«Сегодня чешская армия перевезла трех граждан Чехии, пострадавших в автокатастрофе в Украине, рейсом из Жешува (Польша). Мы не уполномочены комментировать состояние их здоровья, но жизни этих людей ничего не угрожает», — сказал Полак.
Представители организации Team4Ukraine сообщили, что другой автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, на полной скорости выехал на полосу, по которой ехал фургон с добровольцами, и столкнулся с ним лоб в лоб. «Весь экипаж фургона остался жив, однако в результате аварии они получили различные серьезные травмы, которые потребовали срочных операций в Украине с последующим лечением в Чехии. Экипаж автомобиля сейчас находится в больнице в Чехии», — говорится в сообщении инициативы. Она поблагодарила чешских дипломатов, министра обороны Яну Чернохову и ее ведомство за помощь в репатриации.
Дипломаты из посольств в Киеве, Львове и Варшаве занимались консульским делом, в том числе предоставляли транспорт для пострадавших. «Это три чешских добровольца. Четвертый волонтер — гражданин Украины, который остается в стране, — также пострадал в результате аварии», — сказал Вернер. Машины скорой помощи доставили раненых чехов из Украины в Жешув, откуда они были перевезены в Чехию отправленным армейским самолетом.
Team4Ukraine обучает украинских солдат тактике оказания первой помощи или перевозит гуманитарную помощь в Украину, которая уже более двух лет подвергается российской агрессии.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
17 МАРТА 2024
490
Объем активов, которыми владеют чехи в паевых инвестиционных фондах, вырос на 187,1 млрд крон, до 938,6 млрд крон в 2023 году. На пресс-конференции во вторник представители Ассоциации рынка...
10:30
16 МАРТА 2024
1515
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на «мирный план» по убийству украинских мирных жителей, который придумал бывший президент России Дмитрий Медведев. Министр назвал его...
09:00
16 МАРТА 2024
7573
Активисты движения «Весна», которые 15 марта опрашивали пришедших на избирательный участок россиян, опубликовали предварительные результаты экзитпола выборов в Праге. За Даванкова проголосовали...
22:00
15 МАРТА 2024
1468
Компания RegioJet анонсировала новую международную железнодорожную линию. Это будет прямое сообщение между Прагой и украинским городом Чоп в Закарпатской области. Линия начнет работу со среды, 27...
18:00
15 МАРТА 2024
1141
До 60 человек погибли, пытаясь пересечь Средиземное море между Ливией и Италией. Об этом сообщают выжившие, которые были спасены в среду после семи дней в море кораблем неправительственной...
15:00
15 МАРТА 2024
629
Некоторым клиентам Komerční banka в мобильном приложении были показаны платежи в швейцарских франках, которые они не совершали. По словам представителей банка, это была просто ошибка отображения,...
14:00
15 МАРТА 2024
1157
ИЗВЕСТНЫЙ РЭПЕР НАПАДАЛ НА ЖЕНЩИН В ПРАГЕ. СУД НАЗНАЧИЛ ЕМУ УСЛОВНЫЙ СРОК И ОТПРАВИЛ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Суд приговорил 31-летнего мужчину к четырем месяцам лишения свободы с отсрочкой на полтора года за беспричинное нападение на пять женщин подряд на улицах Праги. Он бил жертв по лицу, одно из...
09:30
15 МАРТА 2024
5891
ВОЙНА В УКРАИНЕ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ГОДАМИ. ЕСЛИ ВСЕ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ КРЫМ, БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ, НА ЭТО УЙДУТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, СЧИТАЕТ АНАЛИТИК
Российские войска перешли в наступление на территории Украины, что признал в середине февраля командующий украинскими войсками Александр Сырский. Продвижение российских войск под Авдеевкой...
08:00
15 МАРТА 2024
1995
«ОН ВЫСАСЫВАЕТ КРОВЬ ИЗ МОЕЙ ЗЕМЛИ». РУССКИЕ В ИЗГНАНИИ ОЖИДАЮТ, ЧТО ПУТИН СКОРО ПРИМЕТ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, одержит очередную победу на фальсифицированных президентских выборах, которые пройдут в конце недели. Голосование, которое пройдет в тени...
22:00
14 МАРТА 2024
2363
Масла в огонь чешско-словацких отношений подлил кандидат в президенты Словакии Штефан Гарабин, который на встрече с избирателями в Зволене заявил, что в случае избрания он не совершит свой первый...
21:00
14 МАРТА 2024
702
Хотя случай нападения на человека с радужным флагом в Ческе-Будеевице вызвал большой резонанс в начале декабря и даже был прокомментирован министром внутренних дел Чехии Витом Ракушаном (STAN),...
20:00
14 МАРТА 2024
786
Украинским войскам больше не нужно экономить артиллерийские снаряды. Чешская инициатива пришлась как нельзя кстати. Получив в свое распоряжение гранаты, украинцы перестали отступать на фронте и...
19:30
14 МАРТА 2024
552
Инфляция с начала года пока опережает прогнозы Чешского национального банка (ЧНБ). В феврале рост потребительских цен упал до 2%, что является долгосрочным целевым показателем центрального банка....
18:00
14 МАРТА 2024
515
За последнюю неделю дизельное топливо в Чехии подешевело, в то время как цена на бензин за последние две недели практически не изменилась. В настоящее время литр самого ходового бензина Natural 95...
16:30
14 МАРТА 2024
4850
«Почему чехи меня не любят, что я им сделал?». Этот детский вопрос, как сообщается, довольно часто задают в пльзеньском общественном центре, занимающемся помощью украинцам.