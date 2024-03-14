Чехия предложит ЕС запретить импорт российского зерна в Европу
18 марта 2024
08:00
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Чешская Республика предложит Европейскому совету запретить импорт российского и белорусского зерна в Европейский союз. Об этом заявил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) в эфире чешского телевидения. На этой неделе Чехия ожидает новых акций протеста со стороны фермеров, но министр будет находиться в командировке за пределами страны.
«Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные культуры были включены в санкционный список и не отправлялись в Европу», — сказал Выборный. Премьер-министр Чехии Петр Фиала представит позицию Чешской Республики на заседании Европейского совета на следующей неделе. Министр Выборный также обсудит ее с министрами сельского хозяйства стран ЕС на следующей неделе.
По данным Евростата, в прошлом году в ЕС из России было импортировано 1,5 миллиона тонн зерна, что больше, чем до войны в Украине. Во много раз больше импортировала, например, Испания, где был неурожай.
«Нет никаких причин поддерживать агрессора, покупая российское зерно в Европе», — сказал Выборный.
По словам министра, нет опасности, что цены на продовольствие значительно вырастут после возможного запрета на импорт российского зерна. «У Чехии есть излишки для экспорта, во всем мире был избыточный урожай», — отметил министр.
Маргита Балаштикова (ANO), член парламентского комитета по сельскому хозяйству и теневой министр сельского хозяйства, поддержала бы запрет, но, по ее словам, его будет трудно обеспечить. «Должны быть таможенные проверки, вагоны должны быть опечатаны, иначе торговцы смогут его обойти», — сказала она.
Выборный отрицает, что в Чехию ввозится зараженное зерно из Украины, как недавно утверждал на видео бывший премьер-министр и глава движения ANO Андрей Бабиш. По его словам, инспекция обнаружила лишь три образца фуражного зерна с незначительным нарушением стандартов.
Перед началом дебатов несколько недовольных фермеров прибыли к зданию министерства в Праге с тачками, нагруженными навозом и соломой. «Это не то, чего я боюсь, я — министр сельского хозяйства», — сказал Выборный.
Министр также подтвердил, что в этом году правительство добавит 550 миллионов на содержание животных, а в следующем году выделит 2 миллиарда крон на поддержку занятости в сельской местности. Однако, скорее всего, это будет не в виде скидок на социальное страхование, а в другой форме. Правительство вело переговоры об этом уже два года, но так и не смогло убедить Европейскую комиссию, которая считает это незаконной государственной помощью, хотя нечто подобное действует во Франции.
Учитывая состояние государственных финансов, кабинет министров не в состоянии удовлетворить другие требования фермеров, например вернуть налог на недвижимость на уровень, существовавший до принятия пакета консолидации, сказал министр.
Председатель Ассоциации частного сельского хозяйства Ярослав Шебек обратился к Выборному в эфире ČT с призывом выполнить декларацию правительства по отношению к фермерам. Он сказал, что необходимо также ввести реестр, который бы отслеживал взаимосвязь между собственниками предприятий. Выборный согласился с этим и хотел бы обсудить с правительством, какое министерство будет отвечать за создание реестра.
На среду запланированы новые акции протеста фермеров по всей стране и на границе. Они будут приурочены к заседанию Европейского совета, которое состоится в четверг. По словам представителей фермерских организаций, цель акции — привлечь внимание к давно нерешенным проблемам фермеров и животноводов, а также к углубляющемуся кризису в сельскохозяйственном секторе не только на европейском, но и на национальном уровне.
Министр Выборный будет отсутствовать в стране во время следующих акций протеста: в понедельник он отправится в недельную поездку с бизнесменами на Филиппины и во Вьетнам.
Критика в адрес Управления по защите прав человека и основных свобод
В конце дебатов Выборный также раскритиковал Управление по защите конкуренции за то, как оно провело расследование по поводу роста цен на сахар. Ему не нравятся выводы, сделанные ведомством, и он хочет, чтобы оно более тщательно следило за конкуренцией.
В середине февраля управление сообщило, что в ходе исследования производства и рынков сахара обнаружило подозрительное увеличение наценок в сетях супермаркетов и что оно проводит оценку полученных материалов. Расследование было проведено в ответ на значительный рост розничных цен в конце 2022 — начале 2023 года.
«Через год мы узнали результат по одному товару: возможно, действительно имело место нарушение правил конкуренции, мы будем расследовать это дальше», — сказал Выборный в телеэфире.
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