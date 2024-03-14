ВИДЕО: Медведь бегал по улицам города в Словакии, спасатели оказали помощь двум раненым
18 марта 2024
10:30
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В Словакии медведь ворвался в центр города Липтовски-Микулаш, два человека получили незначительные травмы. Один из них был атакован животным возле торгового центра, а второй получил травмы, когда убегал. Словацкая газета SME сообщила, что сейчас жители города находятся вне опасности. Инцидент произошел после того, как в пятницу вечером в Низких Татрах погибла женщина из Беларуси. Бурый медведь преследовал ее и ее спутника в местном лесу.
Спасатели из Липтовски-Микулаша сообщили, что на месте происшествия они оказали помощь 49-летней женщине с травмой плеча и 72-летнему мужчине с открытой раной головы, а затем доставили их в больницу.
«Сообщается, что два человека с легкими травмами находятся в сознании. На месте происшествия работают пожарные, полиция, группа реагирования, специализирующаяся на бурых медведях, и Словацкая охотничья ассоциация», — говорится в сообщении Словацкой медицинской спасательной службы.
Медведь спустился в город из лесопарка Гай-Никово и напал на мужчину возле торгового центра STOP-SHOP. Затем он пробежал через густонаселенные районы Липтовски-Микулаша, откуда его пытались отогнать полицейские на машинах. Он переплыл реку Ваг и покинул жилой район. Полицейские патрули оттеснили его в лес, сообщает новостной сервер SME.
В пятницу, 15 марта, вечером медведь преследовал пару из Беларуси на западной стороне Деменовской долины в Низких Татрах. Позднее 31-летняя женщина была найдена мертвой, по всей видимости, она погибла в результате падения с высоты, сообщает полиция.
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