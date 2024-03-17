Милош Земан из больницы: «Я исполню ваше желание, я не уйду из чешской политики»
20 марта 2024
09:30
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Бывший президент Милош Земан, который в настоящее время находится в пражской больнице Motol после операции по удалению тромба в ноге, не намерен уходить из чешской политики. Об этом он сообщил во вторник в посте, опубликованном в социальных сетях.
«Всем, кто пожелал мне добра, я очень благодарен за эти пожелания. Я решил, что исполню ваши пожелания и не уйду из чешской политики, а постараюсь и дальше быть с вами, с вашими заботами и нуждами, как простой чешский гражданин», — написал Земан в Facebook.
Земан покинул президентский пост после 10 лет работы в марте прошлого года, когда его сменил в Пражском Граде президент Петр Павел. С тех пор бывший президент работает в своем офисе в Дейвице. На прошлой неделе он радушно принял, например, заместителя председателя движения ANO и бывшего министра финансов Алену Шиллерову, а до этого его посетили премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан.
Земан, которому 79 лет, с прошлой недели госпитализирован в пражскую клинику Мотол. Плановое обследование выявило у него критический тромб в нижней конечности, который был удален хирургическим путем. Возникший отек был устранен с помощью фасциотомии, в ходе которой врачи разрезали мышечные покровы, чтобы отек спал. Земан остается в больнице после операции, в ходе которой был удален тромб и проведена ангиопластика артерий нижней конечности.
Земан давно страдает от нейропатии нижних конечностей и сопутствующего диабета. Президент прикован к инвалидному креслу и может ходить с трудом.
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