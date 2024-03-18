Весеннее равноденствие 2024: метеорологическая весна уже наступила, теперь начинается астрономическая
20 марта 2024
15:00
113
Метеорологическая весна началась в первый день марта, астрономическая — сегодня. Весеннее равноденствие приходится на среду, 20 марта.
Равноденствие происходит дважды в год, когда Солнце попадает в плоскость земного экватора, так что его лучи падают на Землю перпендикулярно ее оси. Помимо мартовского весеннего равноденствия, существует осеннее равноденствие, которое происходит в сентябре.
Чаще всего весеннее равноденствие приходится на 20 марта, что и произошло в этом году. Однако так бывает не всегда. В прошлом оно часто приходилось на 21 марта. Последний раз это было в 2011 году, а повторится только в 2102 году. Таким образом, в будущем мы увидим весеннее равноденствие, выпадающее на 19 марта. Это произойдет в 2048 году, впервые с начала XIX века.
Чаще всего весеннее равноденствие приходится на 20 марта, что и произошло в этом году. Однако так бывает не всегда. В прошлом оно часто приходилось на 21 марта. Последний раз это было в 2011 году, а повторится только в 2102 году. Таким образом, в будущем мы увидим весеннее равноденствие, выпадающее на 19 марта. Это произойдет в 2048 году, впервые с начала XIX века.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
20 МАРТА 2024
322
Чешские фермеры сегодня присоединились к европейским акциям протеста, сев за руль тракторов, чтобы привлечь внимание к нерешенным проблемам фермеров и животноводов и углубляющемуся кризису в...
11:30
20 МАРТА 2024
515
Чешский парламент решает вопрос о том, кто представляет угрозу безопасности Чешской Республики. Поводом для заседания стала утечка электронного письма Андрея Бабиша с просьбой предоставить...
10:30
20 МАРТА 2024
313
Десятки средних и мелких банков в США в ближайшем будущем могут оказаться в затруднительном положении из-за кредитов на финансирование офисных зданий. Их стоимость сейчас снижается из-за падения...
09:30
20 МАРТА 2024
332
Бывший президент Милош Земан, который в настоящее время находится в пражской больнице Motol после операции по удалению тромба в ноге, не намерен уходить из чешской политики. Об этом он сообщил во...
22:00
19 МАРТА 2024
424
Европейский союз намерен ввести таможенную пошлину на импорт зерна из России и Беларуси. Это будет первое ограничение на импорт продовольствия из этих стран с начала войны в Украине, сообщила...
17:00
19 МАРТА 2024
527
Объединение «Чехия против бедности» (Česko proti bídě) и партия PRO (Právo Respekt Odbornost) назначили на субботу, 23 марта, демонстрацию против правительства Петра Фиалы (ODS).
16:30
19 МАРТА 2024
1318
Ложная информация о количестве владельцев продаваемых подержанных автомобилей обошлась покупателям в Чехии в прошлом году в 3 миллиарда крон. Около трети автомобилей имеют только одного владельца,...
15:00
19 МАРТА 2024
1834
Региональный суд в Пльзене приступил к рассмотрению дела, которое вызвало сильные антиукраинские настроения прошлым летом. 19-летний Виктор Веселовский, уроженец Украины, признался в...
13:30
19 МАРТА 2024
491
Прошлогодний пожар в Грженско обойдется немцу в 80 000 крон — на эту сумму его оштрафовал национальный парк «Чешская Швейцария».
09:30
19 МАРТА 2024
1858
Президент России Владимир Путин потерпел поражение на выборах в нескольких городах за пределами России от Владислава Даванкова, кандидата от партии «Новые люди». По данным новостного сервера...
22:00
18 МАРТА 2024
450
Komerční banka в первый день выплатил 3,1 миллиарда крон 582 кредиторам Sberbank CZ через свои отделения. Подавляющее большинство кредиторов предпочли подать личные заявления в филиале, а не...
18:00
18 МАРТА 2024
854
Чехия использует контакты времен холодной войны, чтобы получить столь необходимые Украине боеприпасы. В условиях блокировки помощи оружием со стороны Соединенных Штатов, медленного роста...
16:30
18 МАРТА 2024
1050
Президентские выборы в России не были ни демократическими, ни прозрачными, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии. Оно указало на систематическое подавление российского...
15:00
18 МАРТА 2024
1584
«Сегодня ночью температура воздуха в основном опускалась до 0 и даже −4°C. Самые низкие температуры были на севере Чехии, где, например, в Либереце и Варнсдорфе было около −5°C», — сообщила сегодня...
14:00
18 МАРТА 2024
384
Инфляция в Европейском союзе в феврале снизилась до 2,8% с январского показателя в 3,1%. Об этом говорится в сегодняшнем докладе статистического бюро Евростат.