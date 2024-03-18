Весеннее равноденствие 2024: метеорологическая весна уже наступила, теперь начинается астрономическая

Равноденствие происходит дважды в год, когда Солнце попадает в плоскость земного экватора, так что его лучи падают на Землю перпендикулярно ее оси. Помимо мартовского весеннего равноденствия, существует осеннее равноденствие, которое происходит в сентябре.



Чаще всего весеннее равноденствие приходится на 20 марта, что и произошло в этом году. Однако так бывает не всегда. В прошлом оно часто приходилось на 21 марта. Последний раз это было в 2011 году, а повторится только в 2102 году. Таким образом, в будущем мы увидим весеннее равноденствие, выпадающее на 19 марта. Это произойдет в 2048 году, впервые с начала XIX века.