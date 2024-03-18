На дороги Чехии выехало 1500 единиц сельхозтехники

Акция протеста проходит по случаю заседания Европейского совета в четверг. В ней примут участие фермеры из Польши, Германии, Нидерландов и Бельгии. В сегодняшней акции примут участие около 1 700 человек, сообщила пресс-секретарь Аграрной палаты Чешской Республики Барбора Панкова.



«Я рассматриваю сегодняшние протесты как общеевропейские», — сказал Выборный, который на этой неделе вместе с делегацией посещает Филиппины и Вьетнам. «Со своей стороны, если протесты продолжатся на национальном уровне, у меня и у правительства не готово никаких дополнительных мер помощи. То, что у нас было готово, мы уже предложили», — сказал он, добавив, что в этом году правительство выделит 550 миллионов крон на содержание животных, а в следующем году — 2 миллиарда крон на поддержку занятости в сельской местности за счет скидок на социальное страхование.



В интервью Чешскому радио Выборный заявил, что согласованная поддержка предназначена для наиболее пострадавших хозяйств, т.е. малых и средних. В настоящее время Выборный ведет переговоры с представителями фермеров о том, как именно направить увеличение инвестиционной помощи до 3 миллиардов чешских крон. Однако в чем они не согласны, так это в возвращении налога на недвижимость на уровень, существовавший до принятия консолидационного пакета. «Если мы начнем разбирать пакет консолидации, ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал министр.



Чешские фермеры готовы протестовать до конца срока полномочий нынешнего правительства, по словам председателя сельскохозяйственного союза Мартина Пыхи. Однако, по его словам, требования, которые профсоюз и другие отраслевые организации недавно представили министру, могут быть удовлетворены не полностью. Есть желание договориться о компромиссе, сказал председатель сельскохозяйственного союза ранее Чешскому агентству новостей.



Последняя демонстрация чешских фермеров состоялась 7 марта в Праге, и, по словам Панковой, в ней приняли участие 3 000-4 000 фермеров и 1 000 сельскохозяйственных машин.



Краловеградецкий край

Фермеры не передали свои требования заместителю министра сельского хозяйства Мирославу Скрживанеку (KDU-ČSL) во время сегодняшней акции протеста в Трутнове. Заместитель министра сказал фермерам утром, что не придет на согласованную встречу, потому что должен быть на заседании правительства в 10:00. Об этом сообщил журналистам Ян Долежал, президент Аграрной палаты Чешской Республики.



По словам Долежала, Скрживанек сейчас представляет министра Марека Выборного, который находится с торговой миссией во Вьетнаме. «Нам обещали, что здесь будет кто-то другой, но, к сожалению, эти важные персоны либо находятся во Вьетнаме, либо в данный момент недоступны, чтобы принять наши требования», — сказал Долежал.



Долежал позвонит Скрживанеку, чтобы тот передал требования фермеров премьер-министру Петру Фиале. Премьер-министр в четверг отправляется в Брюссель на заседание Европейского совета по сельскому хозяйству. Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Войтех Билы сообщил Чешскому агентству печати, что во вторник вечером Скрживанек отказался от участия в заседании и что он продолжает поддерживать контакт с фермерами. По словам Билы, два других заместителя министра сельского хозяйства также были заняты на работе и не смогли приехать в Трутнов.



Требования фермеров из Трутнова были зачитаны Петром Мартинецом, председателем районной сельскохозяйственной палаты, на собрании фермеров на территории предприятия Cerea. После этого колонна из примерно 20 тракторов отправилась в центр Трутнова, откуда она направится к пограничному переходу в Польшу в Краловце. Присутствовавшая на мероприятии президент Продовольственной палаты Дана Вечержова заявила, что производители продуктов питания поддерживают требования фермеров.



По словам Долежала, фермерам нужна срочная помощь, потому что самая большая текущая проблема заключается в том, что они не могут продать прошлогодний урожай, который все еще хранится на складах. «Если мы не сможем продать урожай, у нас закончатся деньги. Через месяц или два у фермеров закончатся средства», — говорит Долежал.



Моравско-Силезский край

Около 30 машин с протестующими фермерами прибыли сегодня на пограничный пункт с Польшей в Хотебузе. Однако пограничный переход свободен, и пробок нет. Другие фермеры региона отправились на демонстрацию в Опаву и Брунталь.



В Хотебузе в основном тракторы с полуприцепами, но есть и один комбайн. Фермеры вынесли столы, на которых стоят угощения. Они хотят простоять так около двух часов, а затем отправиться в обход. По информации с места событий, фермеры с польской стороны не приедут, потому что сегодня они сосредоточили свой протест на больших городах.



«Явка хорошая. Несмотря на хорошую погоду, мы смогли собраться здесь, чтобы выразить свой ответ на протест. Мы бы предпочли быть в поле, но это вполне преодолимо, те три-четыре часа, которыми мы жертвуем. Мы должны были заранее подготовиться или организовать работу, так что давайте сделаем это. Но важно привлечь внимание к нашей ситуации», — сказал Карел Кубенский, фермер из соседнего Терличека, от имени протестующих фермеров. По его словам, тракторы приехали, например, с навесными разбрасывателями или машинами для подготовки почвы, в зависимости от того, чем занимались фермеры в тот момент, так что они смогут сразу же приступить к работе после акции протеста.



Моравско-Силезские фермеры провели аналогичную акцию протеста 22 февраля, но частично заблокировали пропускной пункт в Хотебузе вместе со своими польскими коллегами. Протесты проходят по всей стране, а чешские фермеры присоединились к европейским акциям протеста, которые, по словам сельскохозяйственных организаций, призваны привлечь внимание к нерешенным проблемам фермеров и животноводов и углубляющемуся кризису в сельскохозяйственном секторе.



Пльзеньский край

Около 25 тракторов выехали сегодня из Хвалениц на главную дорогу в Пльзень. Они протестуют против аграрной политики ЕС и национальной аграрной политики ЕС и Чешской Республики.



«Как видно, мы все еще закручиваем гайки. Мы приближаемся к центру города. Если будут дальнейшие акции протеста, мы, возможно, отправимся в областное управление», — сказал сегодня Чешскому агентству новостей Ярослав Шима, глава областной аграрной палаты и председатель сельскохозяйственного и торгового общества «Осек».



По его словам, тракторы с прицепами и цистернами направлялись в торговый центр «Олимпия», на проспект Непомука, улицу Слованска, улицу Часткова, мимо торгового центра «Дворжак» на улицу Котеровска, а затем обратно в «Олимпию» и по дороге I/20 в Лосиноу и Хваленице. «Это займет полтора-два часа», — сказал Шима. Ожидается, что последующие акции протеста продлятся с 10 утра до полудня.



«Если ничего не сдвинется с мертвой точки, речь пойдет о дальнейших протестах вокруг выставки Techagro в Брно в апреле, а другие акции будут направлены на дату европейских выборов (начало июня)», — сказал Шима. Также рассматривается возможность проведения августовской выставки Země živitelka в Ческе-Будеёвице.



По словам Шимы, самая большая проблема заключается в том, что фермерам по-прежнему дают обещания и не выполняют их.



Злинский край

50 тракторов протестующих фермеров вышли сегодня утром на трассу между Кромержижем и Голешовом. Фермеры Злинского края присоединились к акции протеста и в других местах. В Всетинском районе они направились к пограничному переходу в Бумбалке, а в Угерско-Градиштском — к переходу в Старом Грозенкове. Около 120 машин приняли участие в протестной поездке по региону, сообщил сегодня ČTK и Чешскому телевидению председатель региональной аграрной палаты Мартин Габрхелик.



Протестные акции фермеров проходят сегодня и в других регионах. Чешские фермеры присоединяются к европейским акциям протеста, которые, по словам представителей сельскохозяйственных организаций, призваны привлечь внимание к нерешенным проблемам фермеров и селекционеров и углубляющемуся кризису в сельскохозяйственном секторе на европейском и национальном уровнях. Акции проводятся сегодня по случаю заседания Европейского совета в четверг. В акции также примут участие фермеры из Польши, Германии, Нидерландов и Бельгии.