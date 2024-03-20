Кусочек лета? В субботу в Чехии может быть до 18 градусов
22 марта 2024
19:30
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В субботу температура в Чехии поднимется до 18 градусов по Цельсию, а в воскресенье похолодает до 10 градусов.
Сегодня метеорологи ожидают максимальную температуру от 12 до 16 градусов Цельсия, в Чехии временами будет до 17 градусов. На небе появится больше облаков, а во второй половине дня с запада придут дожди, не исключены грозы. В Моравии и Силезии осадки могут появиться вечером, но, по словам метеорологов, они будут единичными.
«В субботу холодный фронт будет двигаться на восток через нашу территорию. За ним с северо-запада к нам начнет поступать холодный воздух, который будет формироваться под влиянием низкого давления над южной Скандинавией», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом управлении.
Максимальная дневная температура в субботу составит от 14 до 18 градусов Цельсия, на западе — около 13 градусов. Вначале будет отчасти облачно или пасмурно, во второй половине дня и вечером с запада придет облачность, временами пройдут дожди и ливни, в отдельных случаях грозы. В Чехии на высоте более 700 метров над уровнем моря возможен снег.
В воскресенье на высоте более 600 метров над уровнем моря метеорологи ожидают смешанные осадки или снег. Максимальная дневная температура достигнет 6-9 градусов по Цельсию, а ночные минимумы останутся на отметке около нуля.
«В субботу холодный фронт будет двигаться на восток через нашу территорию. За ним с северо-запада к нам начнет поступать холодный воздух, который будет формироваться под влиянием низкого давления над южной Скандинавией», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом управлении.
Максимальная дневная температура в субботу составит от 14 до 18 градусов Цельсия, на западе — около 13 градусов. Вначале будет отчасти облачно или пасмурно, во второй половине дня и вечером с запада придет облачность, временами пройдут дожди и ливни, в отдельных случаях грозы. В Чехии на высоте более 700 метров над уровнем моря возможен снег.
В воскресенье на высоте более 600 метров над уровнем моря метеорологи ожидают смешанные осадки или снег. Максимальная дневная температура достигнет 6-9 градусов по Цельсию, а ночные минимумы останутся на отметке около нуля.
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