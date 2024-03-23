Горный отдых на эту Пасху не удался, поэтому жители Чехии едут в другие места

«Из-за недостаточно сильной зимы и плохого состояния снега в стране у клиентов меньше возможностей, чем в предыдущие годы, когда некоторые из них совмещали Пасху с последним катанием на лыжах. Поэтому в этом году интерес к турам в теплый климат гораздо выше», — сказал ČTK Петр Шатны, пресс-секретарь туристической компании Alexandria. По его словам, чаще всего покупают недельные путевки с питанием «все включено», то есть с завтраком, обедом и ужином.



«Раньше больше интереса было к горнолыжным путевкам, но это было связано с погодой и подходящими условиями», — говорит Ладислав Веселый, директор портала Slevomat.cz. По его словам, предложения на Пасху распроданы на 90%, причем наибольший спрос наблюдается в Южной Чехии и Моравии. «Хотя цены на некоторые предложения могли вырасти из-за долгосрочной инфляции, операторы размещения стараются компенсировать это другим способом, например, бесплатным посещением велнес-процедур», — добавил он.



По словам директора по маркетингу Штепана Поспишилика, портал Travelking отмечает рост интереса к пасхальным путевкам с января. «Сейчас наблюдается небольшая паника: в последний момент бронируются либо отели более низкого уровня, либо значительно более дорогое жилье», — сказал он. По его словам, в прошлом году клиенты тратили на проживание около 8 620 чешских крон, а в этом году — 9 700 крон.



В настоящее время в туристическом агентстве Invia заполнено две трети мест на пасхальные туры. «Среди направлений лидирует Египет: 44% клиентов отправляются туда на Пасху», — говорит пресс-секретарь Иржина Экрт Йирушкова. Она ожидает, что некоторые клиенты будут ждать предложений в последнюю минуту, чтобы осуществить покупку.



По словам Яна Бездека, представителя Fischer and Exim Tours, некоторые клиенты проведут пасхальные каникулы в экзотических местах, таких как Вьетнам, Куба или Доминиканская Республика. «В целом клиенты готовы доплачивать за отдых. Те, кто ищет идеальное соотношение цены и качества, летят в Египет в этот период», — добавил он. Некоторые клиенты Blue Style также проведут Пасху в Омане или Кабо-Верде. В этом году, по словам пресс-секретаря Люси Хасман, спрос удвоился по сравнению с прошлым годом. Она добавила, что люди покупают пасхальные туры за несколько месяцев вперед.



По словам Катержины Павликовой, пресс-секретаря компании Čedok, у чехов Пасха обычно ассоциируется с недельными каникулами. По ее словам, некоторые люди катаются на лыжах в Австрии или Италии. «Спрос на проживание на Пасху выше, чем в прошлом году, и мы ожидаем, что в последние дни перед праздниками он возрастет», — сказала она.





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