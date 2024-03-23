Горный отдых на эту Пасху не удался, поэтому жители Чехии едут в другие места
25 марта 2024
18:00
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Некоторые клиенты туристических агентств и порталов из-за отсутствия снега в чешских горах на Пасху променяют катание на лыжах на экскурсионную поездку за границу или поездку на море. Отели в таких направлениях, как Объединенные Арабские Эмираты или Египет, почти заполнены, сообщили ČTK чешские продавцы. По словам исполнительного директора Ассоциации чешских туристических агентств Катержины Чалоупковой, ежегодно на Пасху за границу выезжает около 80 000 чехов. Она отметила, что в связи с постом Рамадан клиенты в мусульманских странах могут столкнуться с некоторыми ограничениями. Страстная пятница в Чехии выпадает на следующую неделю.
«Из-за недостаточно сильной зимы и плохого состояния снега в стране у клиентов меньше возможностей, чем в предыдущие годы, когда некоторые из них совмещали Пасху с последним катанием на лыжах. Поэтому в этом году интерес к турам в теплый климат гораздо выше», — сказал ČTK Петр Шатны, пресс-секретарь туристической компании Alexandria. По его словам, чаще всего покупают недельные путевки с питанием «все включено», то есть с завтраком, обедом и ужином.
«Раньше больше интереса было к горнолыжным путевкам, но это было связано с погодой и подходящими условиями», — говорит Ладислав Веселый, директор портала Slevomat.cz. По его словам, предложения на Пасху распроданы на 90%, причем наибольший спрос наблюдается в Южной Чехии и Моравии. «Хотя цены на некоторые предложения могли вырасти из-за долгосрочной инфляции, операторы размещения стараются компенсировать это другим способом, например, бесплатным посещением велнес-процедур», — добавил он.
По словам директора по маркетингу Штепана Поспишилика, портал Travelking отмечает рост интереса к пасхальным путевкам с января. «Сейчас наблюдается небольшая паника: в последний момент бронируются либо отели более низкого уровня, либо значительно более дорогое жилье», — сказал он. По его словам, в прошлом году клиенты тратили на проживание около 8 620 чешских крон, а в этом году — 9 700 крон.
В настоящее время в туристическом агентстве Invia заполнено две трети мест на пасхальные туры. «Среди направлений лидирует Египет: 44% клиентов отправляются туда на Пасху», — говорит пресс-секретарь Иржина Экрт Йирушкова. Она ожидает, что некоторые клиенты будут ждать предложений в последнюю минуту, чтобы осуществить покупку.
По словам Яна Бездека, представителя Fischer and Exim Tours, некоторые клиенты проведут пасхальные каникулы в экзотических местах, таких как Вьетнам, Куба или Доминиканская Республика. «В целом клиенты готовы доплачивать за отдых. Те, кто ищет идеальное соотношение цены и качества, летят в Египет в этот период», — добавил он. Некоторые клиенты Blue Style также проведут Пасху в Омане или Кабо-Верде. В этом году, по словам пресс-секретаря Люси Хасман, спрос удвоился по сравнению с прошлым годом. Она добавила, что люди покупают пасхальные туры за несколько месяцев вперед.
По словам Катержины Павликовой, пресс-секретаря компании Čedok, у чехов Пасха обычно ассоциируется с недельными каникулами. По ее словам, некоторые люди катаются на лыжах в Австрии или Италии. «Спрос на проживание на Пасху выше, чем в прошлом году, и мы ожидаем, что в последние дни перед праздниками он возрастет», — сказала она.
«Раньше больше интереса было к горнолыжным путевкам, но это было связано с погодой и подходящими условиями», — говорит Ладислав Веселый, директор портала Slevomat.cz. По его словам, предложения на Пасху распроданы на 90%, причем наибольший спрос наблюдается в Южной Чехии и Моравии. «Хотя цены на некоторые предложения могли вырасти из-за долгосрочной инфляции, операторы размещения стараются компенсировать это другим способом, например, бесплатным посещением велнес-процедур», — добавил он.
По словам директора по маркетингу Штепана Поспишилика, портал Travelking отмечает рост интереса к пасхальным путевкам с января. «Сейчас наблюдается небольшая паника: в последний момент бронируются либо отели более низкого уровня, либо значительно более дорогое жилье», — сказал он. По его словам, в прошлом году клиенты тратили на проживание около 8 620 чешских крон, а в этом году — 9 700 крон.
В настоящее время в туристическом агентстве Invia заполнено две трети мест на пасхальные туры. «Среди направлений лидирует Египет: 44% клиентов отправляются туда на Пасху», — говорит пресс-секретарь Иржина Экрт Йирушкова. Она ожидает, что некоторые клиенты будут ждать предложений в последнюю минуту, чтобы осуществить покупку.
По словам Яна Бездека, представителя Fischer and Exim Tours, некоторые клиенты проведут пасхальные каникулы в экзотических местах, таких как Вьетнам, Куба или Доминиканская Республика. «В целом клиенты готовы доплачивать за отдых. Те, кто ищет идеальное соотношение цены и качества, летят в Египет в этот период», — добавил он. Некоторые клиенты Blue Style также проведут Пасху в Омане или Кабо-Верде. В этом году, по словам пресс-секретаря Люси Хасман, спрос удвоился по сравнению с прошлым годом. Она добавила, что люди покупают пасхальные туры за несколько месяцев вперед.
По словам Катержины Павликовой, пресс-секретаря компании Čedok, у чехов Пасха обычно ассоциируется с недельными каникулами. По ее словам, некоторые люди катаются на лыжах в Австрии или Италии. «Спрос на проживание на Пасху выше, чем в прошлом году, и мы ожидаем, что в последние дни перед праздниками он возрастет», — сказала она.
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