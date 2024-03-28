Средний просроченный долг семей в прошлом году составлял 37 100 чешских крон
30 марта 2024
16:00
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Средняя просроченная задолженность чешских домохозяйств в прошлом году снизилась на 2 100 крон, до 37 100 крон, но все еще значительно превышает средний уровень по сравнению с 2018-2021 годами. Как и в предыдущие годы, просроченную задолженность чаще имеют мужчины — их 56%. У них также более высокие обязательства — в среднем 40 100 крон. Это следует из данных компании по сбору долгов KRUK, одной из крупнейших на рынке.
Большинство чехов с просроченной задолженностью — жители Моравско-Силезского края, где более 15% чешских должников имеют средний долг в 34 100 крон. За ним следует Устецкий край с 13% должников и средней задолженностью в 35 700 крон и Среднечешский край с 11% должников и средней задолженностью в 38 300 крон. Должники из Праги имеют самую высокую среднюю просроченную задолженность по всей стране — 45 100 крон. На Высочине меньше всего должников по всей стране — 4%, а средний долг составляет 37 600 крон.
«Снижение инфляции в сочетании с успокоением ситуации на энергетических рынках несколько облегчило положение чешских домохозяйств, однако давление на семейные бюджеты сохраняется. В ответ на прошлый неблагоприятный экономический период чехи учатся активно работать со своим бюджетом, создавать финансовые резервы и искать новые источники дохода в сложной финансовой ситуации. Пассивность в случае неспособности оплатить свои долги может иметь разрушительные последствия и привести к лишению права собственности», — сказала Ярослава Палендалова, генеральный директор KRUK.
Чехи имеют просроченные финансовые обязательства в основном в трудоспособном возрасте. Более 28% чешских должников находятся в возрасте от 35 до 44 лет. Заемщики в возрасте от 45 до 54 лет являются второй по величине просрочки возрастной группой, составляя 25%. Только 1% должников относится к возрастной категории от 18 до 24 лет. Почти 13% заемщиков старше 65 лет.
Анализ данных показывает, что количество заемщиков с просроченной задолженностью в старшей возрастной группе увеличилось с 7 до 13% по сравнению с прошлым годом. Пожилые люди — очень уязвимая группа, которая подвержена повышенному риску возникновения проблем с погашением долга и возможным лишением права выкупа. Их доходы сокращаются с выходом на пенсию, и они часто сталкиваются с недостатком финансовой грамотности, что делает их легкой мишенью для нечестных методов ведения бизнеса. «Кредиты для детей и последующее удивление, когда дети не выполняют свои обязательства, не являются исключением», — сказал Палендал.
Более половины заемщиков даже не начинали выплачивать свои долги, большинство из них — жители Праги и Карловарского края. Четверть должников имеют более одного просроченного долга.
«Снижение инфляции в сочетании с успокоением ситуации на энергетических рынках несколько облегчило положение чешских домохозяйств, однако давление на семейные бюджеты сохраняется. В ответ на прошлый неблагоприятный экономический период чехи учатся активно работать со своим бюджетом, создавать финансовые резервы и искать новые источники дохода в сложной финансовой ситуации. Пассивность в случае неспособности оплатить свои долги может иметь разрушительные последствия и привести к лишению права собственности», — сказала Ярослава Палендалова, генеральный директор KRUK.
Чехи имеют просроченные финансовые обязательства в основном в трудоспособном возрасте. Более 28% чешских должников находятся в возрасте от 35 до 44 лет. Заемщики в возрасте от 45 до 54 лет являются второй по величине просрочки возрастной группой, составляя 25%. Только 1% должников относится к возрастной категории от 18 до 24 лет. Почти 13% заемщиков старше 65 лет.
Анализ данных показывает, что количество заемщиков с просроченной задолженностью в старшей возрастной группе увеличилось с 7 до 13% по сравнению с прошлым годом. Пожилые люди — очень уязвимая группа, которая подвержена повышенному риску возникновения проблем с погашением долга и возможным лишением права выкупа. Их доходы сокращаются с выходом на пенсию, и они часто сталкиваются с недостатком финансовой грамотности, что делает их легкой мишенью для нечестных методов ведения бизнеса. «Кредиты для детей и последующее удивление, когда дети не выполняют свои обязательства, не являются исключением», — сказал Палендал.
Более половины заемщиков даже не начинали выплачивать свои долги, большинство из них — жители Праги и Карловарского края. Четверть должников имеют более одного просроченного долга.
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