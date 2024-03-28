Средний просроченный долг семей в прошлом году составлял 37 100 чешских крон

Большинство чехов с просроченной задолженностью — жители Моравско-Силезского края, где более 15% чешских должников имеют средний долг в 34 100 крон. За ним следует Устецкий край с 13% должников и средней задолженностью в 35 700 крон и Среднечешский край с 11% должников и средней задолженностью в 38 300 крон. Должники из Праги имеют самую высокую среднюю просроченную задолженность по всей стране — 45 100 крон. На Высочине меньше всего должников по всей стране — 4%, а средний долг составляет 37 600 крон.



«Снижение инфляции в сочетании с успокоением ситуации на энергетических рынках несколько облегчило положение чешских домохозяйств, однако давление на семейные бюджеты сохраняется. В ответ на прошлый неблагоприятный экономический период чехи учатся активно работать со своим бюджетом, создавать финансовые резервы и искать новые источники дохода в сложной финансовой ситуации. Пассивность в случае неспособности оплатить свои долги может иметь разрушительные последствия и привести к лишению права собственности», — сказала Ярослава Палендалова, генеральный директор KRUK.



Чехи имеют просроченные финансовые обязательства в основном в трудоспособном возрасте. Более 28% чешских должников находятся в возрасте от 35 до 44 лет. Заемщики в возрасте от 45 до 54 лет являются второй по величине просрочки возрастной группой, составляя 25%. Только 1% должников относится к возрастной категории от 18 до 24 лет. Почти 13% заемщиков старше 65 лет.



Анализ данных показывает, что количество заемщиков с просроченной задолженностью в старшей возрастной группе увеличилось с 7 до 13% по сравнению с прошлым годом. Пожилые люди — очень уязвимая группа, которая подвержена повышенному риску возникновения проблем с погашением долга и возможным лишением права выкупа. Их доходы сокращаются с выходом на пенсию, и они часто сталкиваются с недостатком финансовой грамотности, что делает их легкой мишенью для нечестных методов ведения бизнеса. «Кредиты для детей и последующее удивление, когда дети не выполняют свои обязательства, не являются исключением», — сказал Палендал.



Более половины заемщиков даже не начинали выплачивать свои долги, большинство из них — жители Праги и Карловарского края. Четверть должников имеют более одного просроченного долга.