Йозеф Стржедула продолжит руководить Чешской ассоциацией профсоюзов, готовятся новые акции протеста

ČMKOS, объединяющая 31 профсоюз и 270 000 членов, является сильнейшим профсоюзным штабом страны. 14 профсоюзов выдвинули кандидатуру Стржедулы на пост председателя, включая крупнейший профсоюз KOVO. Школьные профсоюзы, напротив, предложили избрать только заместителя председателя, а выборы председателя отложить до осени, чтобы дать время найти других кандидатов на высший профсоюзный пост. Аналогичную позицию заняли и некоторые другие профсоюзы, но это ни к чему не привело. На последующих выборах Стржедула получил 64 из 112 действительных голосов, или 57%. Два года назад, когда профсоюз голосовал за него на очередном съезде, он получил 88% голосов.





После избрания Стржедула сказал журналистам, что главное — это то, что профсоюзы достигли соглашения. Он не считает, что его слабый мандат повлияет на переговоры с правительством или работодателями. По его мнению, центральное руководство продержится до очередного съезда весной 2026 года, внеочередного съезда или съезда с досрочными выборами не будет. Глава ČMKOS заявил, что хочет улучшить общение с профсоюзами и вместе со своими вице-президентами отправится в базовые организации, чтобы «завоевать доверие».





Вступающий в должность председатель штаба также пригрозил протестами против планов правительства. По его словам, руководству конфедерации на сегодняшнем съезде было поручено подготовить предложения по проведению забастовки. Ожидается, что они будут обсуждаться советом ČMKOS, вероятно, в середине апреля.





Профсоюзы критикуют предложенную пенсионную реформу. Они возражают против повышения пенсионного возраста выше 65 лет и против формирования досрочных пенсий для представителей сложных профессий. Стржедула сказал, что профсоюзы хотели бы обсудить реформу с президентом Петром Павелом. ČMKOS также не согласна с поправкой к Трудовому кодексу, предусматривающей отмену гарантированной заработной платы на предприятиях. Она была одобрена правительством на прошлой неделе и будет обсуждаться в Палате депутатов. Лидеры собираются провести переговоры с кабинетом министров о повышении зарплат в государственном секторе и обсудить меры по поддержке экономического роста в трехстороннем формате. Центральный офис выступает против возможного введения в действие возможности увольнения без объяснения причин и организует сбор петиций.