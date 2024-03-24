Чехия пережила морозную ночь, в Рокитска-Слать зафиксировано минус 15 градусов

«Постепенно начнет теплеть благодаря притоку теплого воздуха», — заявили в Чешском гидрометеорологическом институте. Сегодня днем термометры показывают от 12 до 16 градусов Цельсия. Риск ночных заморозков на этой неделе отсутствует.



«Однако будет довольно ветрено, особенно в восточной половине территории, где ожидается свежий юго-восточный и южный ветер с порывами до 70 километров в час, в горах — около 90 километров в час», — пишут метеорологи. В настоящее время актуально предупреждение об опасности низкого уровня. Оно действует с 09:00 сегодняшнего дня до вечера среды.



Утренние заморозки — не редкость в марте в Чехии, причем не только в горах. В конце марта прошлого года ночные заморозки повредили цветущие деревья в садах в Моравии. В ночь с 28 на 29 марта 2023 года температура в некоторых местах Моравской и Силезской низин опустилась ниже отметки −7 градусов Цельсия.