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Чехия пережила морозную ночь, в Рокитска-Слать зафиксировано минус 15 градусов

Анастасия Князева
26 марта 2024
16:30
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Ночью в Чехии стоял мороз. Температура опустилась до отметки от −2 до −5 градусов. В горах было еще холоднее. В Рокицка-Слать на Шумаве была зафиксирована температура −15 градусов по Цельсию, о чем сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в социальной сети X. В понедельник метеорологи предупредили, что существует риск повреждения цветущих фруктовых деревьев.
«Постепенно начнет теплеть благодаря притоку теплого воздуха», — заявили в Чешском гидрометеорологическом институте. Сегодня днем термометры показывают от 12 до 16 градусов Цельсия. Риск ночных заморозков на этой неделе отсутствует.

«Однако будет довольно ветрено, особенно в восточной половине территории, где ожидается свежий юго-восточный и южный ветер с порывами до 70 километров в час, в горах — около 90 километров в час», — пишут метеорологи. В настоящее время актуально предупреждение об опасности низкого уровня. Оно действует с 09:00 сегодняшнего дня до вечера среды.

Утренние заморозки — не редкость в марте в Чехии, причем не только в горах. В конце марта прошлого года ночные заморозки повредили цветущие деревья в садах в Моравии. В ночь с 28 на 29 марта 2023 года температура в некоторых местах Моравской и Силезской низин опустилась ниже отметки −7 градусов Цельсия.
Чехия погода

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