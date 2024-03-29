Доверие к военным в Чехии упало, достигнув минимума с 2008 года

STEM регулярно исследует степень доверия граждан к различным государственным институтам. В 2020 году рекордные 78% населения доверяли армии и полиции. С тех пор доверие к полиции упало на 8%, а к армии — на 16%. «Причин для такого падения может быть больше, и мы намерены изучить их подробнее, но уже сейчас ясно, что это не разовое колебание, а скорее тенденция, так как снижение продолжается уже четвертый год подряд», — сказал директор по исследованиям STEM Яромир Мазак.



Молодые люди в возрасте до 29 лет больше доверяют армии: 79% респондентов этой возрастной группы уверены в ее надежности. Молодые люди также чаще довольны тем, что Чешская Республика находится в НАТО. Восемь из десяти человек из поколения до 29 лет согласны с членством по сравнению с семью из десяти в целом по стране.



В то же время молодежь меньше обеспокоена угрозами безопасности Чешской Республики. На вопрос о том, находится ли безопасность Чешской Республики под угрозой, половина молодых людей ответила утвердительно, другая половина придерживается противоположного мнения. Что касается населения в целом, то тревогу по поводу угроз безопасности испытывают 54% респондентов.



«Очевидно, что опасения чехов по поводу внешних угроз значительно усилились после начала конфликта в Украине. И в то же время временной ряд показывает, что эти опасения далеко не прекратились, поскольку доля людей, чувствующих угрозу, которая значительно возросла после начала конфликта, за последний год снизилась лишь незначительно и далека от возвращения к довоенным значениям», — сказал Мазак. Осенью 2020 года, менее чем за полтора года до начала российского вторжения в Украину, около трети респондентов выражали беспокойство по поводу угроз безопасности.



Опрос проводился во второй половине января, в нем приняли участие 1 057 респондентов.