Доверие к военным в Чехии упало, достигнув минимума с 2008 года
1 апреля 2024
16:30
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Доверие к армии среди населения Чехии снижается уже четвертый год подряд. Сейчас армии доверяют 62%, что является самым низким показателем с 2008 года. Молодые люди в возрасте до 29 лет доверяют армии больше. Семь из десяти человек поддерживают членство в Организации Североатлантического договора, в которую Чешская Республика вступила 25 лет назад. Это следует из январского опроса STEM, результаты которого были предоставлены Чешскому агентству новостей.
STEM регулярно исследует степень доверия граждан к различным государственным институтам. В 2020 году рекордные 78% населения доверяли армии и полиции. С тех пор доверие к полиции упало на 8%, а к армии — на 16%. «Причин для такого падения может быть больше, и мы намерены изучить их подробнее, но уже сейчас ясно, что это не разовое колебание, а скорее тенденция, так как снижение продолжается уже четвертый год подряд», — сказал директор по исследованиям STEM Яромир Мазак.
Молодые люди в возрасте до 29 лет больше доверяют армии: 79% респондентов этой возрастной группы уверены в ее надежности. Молодые люди также чаще довольны тем, что Чешская Республика находится в НАТО. Восемь из десяти человек из поколения до 29 лет согласны с членством по сравнению с семью из десяти в целом по стране.
В то же время молодежь меньше обеспокоена угрозами безопасности Чешской Республики. На вопрос о том, находится ли безопасность Чешской Республики под угрозой, половина молодых людей ответила утвердительно, другая половина придерживается противоположного мнения. Что касается населения в целом, то тревогу по поводу угроз безопасности испытывают 54% респондентов.
«Очевидно, что опасения чехов по поводу внешних угроз значительно усилились после начала конфликта в Украине. И в то же время временной ряд показывает, что эти опасения далеко не прекратились, поскольку доля людей, чувствующих угрозу, которая значительно возросла после начала конфликта, за последний год снизилась лишь незначительно и далека от возвращения к довоенным значениям», — сказал Мазак. Осенью 2020 года, менее чем за полтора года до начала российского вторжения в Украину, около трети респондентов выражали беспокойство по поводу угроз безопасности.
Опрос проводился во второй половине января, в нем приняли участие 1 057 респондентов.
Молодые люди в возрасте до 29 лет больше доверяют армии: 79% респондентов этой возрастной группы уверены в ее надежности. Молодые люди также чаще довольны тем, что Чешская Республика находится в НАТО. Восемь из десяти человек из поколения до 29 лет согласны с членством по сравнению с семью из десяти в целом по стране.
В то же время молодежь меньше обеспокоена угрозами безопасности Чешской Республики. На вопрос о том, находится ли безопасность Чешской Республики под угрозой, половина молодых людей ответила утвердительно, другая половина придерживается противоположного мнения. Что касается населения в целом, то тревогу по поводу угроз безопасности испытывают 54% респондентов.
«Очевидно, что опасения чехов по поводу внешних угроз значительно усилились после начала конфликта в Украине. И в то же время временной ряд показывает, что эти опасения далеко не прекратились, поскольку доля людей, чувствующих угрозу, которая значительно возросла после начала конфликта, за последний год снизилась лишь незначительно и далека от возвращения к довоенным значениям», — сказал Мазак. Осенью 2020 года, менее чем за полтора года до начала российского вторжения в Украину, около трети респондентов выражали беспокойство по поводу угроз безопасности.
Опрос проводился во второй половине января, в нем приняли участие 1 057 респондентов.
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