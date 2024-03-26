Чех и словак управляли автобусом Flixbus, при аварии которого под Лейпцигом погибли четыре человека

Уточняется, что в автобусе, следовавшем по маршруту Берлин-Цюрих, помимо двух водителей находились 52 пассажира, 29 из которых получили легкие и 6 — серьезные травмы.





Представитель саксонской полиции Крис Граупнер подтвердил Чешскому агентству новостей, что оба водителя выжили в аварии. Однако он не захотел предоставить информацию об их состоянии.





Первоначально сообщалось о пяти погибших. Позже полиция уточнила эту цифру, сообщив, что один человек, считавшийся погибшим, жив, но находится в критическом состоянии.





Следователи пока не предоставили информацию о личности пассажиров. Как сообщается, идентификация лиц, не выживших в аварии, еще не завершена. Граупнер сообщил, что полиция пока не зарегистрировала среди погибших и пострадавших граждан Чехии или Словакии.





Полиция уже начала расследование по подозрению в убийстве по неосторожности. Тем временем в СМИ появились предположения о возможной ссоре между двумя водителями. Один из пассажиров рассказал газете Leipziger Volkszeitung, что вскоре после выезда из Берлина они уже неоднократно громко разговаривали друг с другом.





«Неужели между ними вспыхнула ссора?», — спросила газета Bild, которая сообщила, что в момент аварии за рулем находился чешский водитель. В какой-то момент он был вынужден нажать на тормоза.





«Темнота перед глазами»





Женщина ехала с двумя сыновьями, четырех и шести лет, и девятилетней дочерью в Швейцарию к родственникам. «Мы все были пристегнуты ремнями безопасности. Наверное, нам повезло», — сказала пассажирка.





Авария произошла примерно в 9.45 утра в среду, когда автобус по неизвестным пока причинам съехал с автострады A9 к северо-западу от Лейпцига, врезался в группу деревьев и перевернулся. «Внезапно нас швырнуло назад и вперед, а потом у меня потемнело в глазах», — вспоминает пассажир о критических моментах.





Представитель Flixbus заверил, что водители соблюдали предписанный режим отдыха перед поездкой.