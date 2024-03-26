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Чех и словак управляли автобусом Flixbus, при аварии которого под Лейпцигом погибли четыре человека

Новости 420on
28 марта 2024
14:00
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Водителями автобуса Flixbus, который в среду съехал с автобана под Лейпцигом, были 62-летний чех и 53-летний словак. В результате ДТП погибли четыре пассажира. Саксонская полиция подтвердила, что водителей среди жертв нет.
Уточняется, что в автобусе, следовавшем по маршруту Берлин-Цюрих, помимо двух водителей находились 52 пассажира, 29 из которых получили легкие и 6 — серьезные травмы.

Представитель саксонской полиции Крис Граупнер подтвердил Чешскому агентству новостей, что оба водителя выжили в аварии. Однако он не захотел предоставить информацию об их состоянии.

Первоначально сообщалось о пяти погибших. Позже полиция уточнила эту цифру, сообщив, что один человек, считавшийся погибшим, жив, но находится в критическом состоянии.

Следователи пока не предоставили информацию о личности пассажиров. Как сообщается, идентификация лиц, не выживших в аварии, еще не завершена. Граупнер сообщил, что полиция пока не зарегистрировала среди погибших и пострадавших граждан Чехии или Словакии.

Полиция уже начала расследование по подозрению в убийстве по неосторожности. Тем временем в СМИ появились предположения о возможной ссоре между двумя водителями. Один из пассажиров рассказал газете Leipziger Volkszeitung, что вскоре после выезда из Берлина они уже неоднократно громко разговаривали друг с другом.

«Неужели между ними вспыхнула ссора?», — спросила газета Bild, которая сообщила, что в момент аварии за рулем находился чешский водитель. В какой-то момент он был вынужден нажать на тормоза.

«Темнота перед глазами»

Женщина ехала с двумя сыновьями, четырех и шести лет, и девятилетней дочерью в Швейцарию к родственникам. «Мы все были пристегнуты ремнями безопасности. Наверное, нам повезло», — сказала пассажирка.

Авария произошла примерно в 9.45 утра в среду, когда автобус по неизвестным пока причинам съехал с автострады A9 к северо-западу от Лейпцига, врезался в группу деревьев и перевернулся. «Внезапно нас швырнуло назад и вперед, а потом у меня потемнело в глазах», — вспоминает пассажир о критических моментах.

Представитель Flixbus заверил, что водители соблюдали предписанный режим отдыха перед поездкой.
Чехия автобусы дтп авария Германия

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