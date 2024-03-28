Песок из Сахары «засыплет» Чешскую Республику
30 марта 2024
10:30
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В ночь с пятницы на субботу в Чехии метеорологи зафиксировали большое количество песка из Сахары в воздухе. Песок ухудшает состояние воздуха, затуманивает небо и существенно повлияет на сегодняшнюю температуру, которая будет ниже, чем ожидалось. Об этом предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).
Песок гасит солнечные лучи, и во многих местах люди могут наблюдать лишь туманное небо. Об этом свидетельствуют кадры с веб-камеры Vsetín, опубликованные Чешским национальным метеорологическим музеем в социальной сети X.
«Песок также, вероятно, вызвал более высокое облакообразование (особенно с подветренной стороны Альп), чего не предвидела ни одна из прогнозных цифровых моделей», — предупреждают синоптики.
По словам метеорологов, потолочные метеометры, использующие лазерный луч для измерения высоты и количества облачности, показывают увеличение слоя отражения луча на высоте около двух километров. Но песок, по-видимому, перемещается не только на такую высоту. «На юго-западе Чехии пыль опускается еще ниже и влияет даже на приземную концентрацию пыли», — добавили в Чешской национальной метеорологической службе.
Из-за того, что песок не учитывается в моделях прогнозов, температура сегодня может не подняться до ожидаемых 19-23 градусов по Цельсию. Это снижает вероятность того, что температура достигнет 25 градусов, что означало бы первый день лета в этом году уже в конце марта. В прошлом году метеорологи впервые зафиксировали его 5 мая, и только на одной станции в Пльзене.
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