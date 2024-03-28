Из-за песка из Сахары в некоторых районах Чехии возникла смоговая ситуация
31 марта 2024
10:30
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Метеорологи объявили смоговую ситуацию в Моравско-Силезском крае, на юге Чехии, в Брно и на Высочине. Причиной ухудшения качества воздуха стала песчаная пыль из Сахары, которая висит над регионами с самого утра. В такой ситуации людям следует избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе, в том числе из-за возможного ухудшения дыхания.
Смоговая ситуация может возникнуть и в других регионах, сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в социальной сети X.
На всей территории Чехии, а также в некоторых частях Моравии и Силезии из-за песка Сахары действует предупреждение о смоге. Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). По данным метеорологов, песок, который повышает концентрацию пылевых частиц в воздухе, может находиться на территории Чехии до понедельника. По данным сайта института, до 08:30 сегодняшнего дня концентрация летучей пыли в ряде мест страны все еще превышала порог в 100 микрограммов на кубический метр.
Ситуация смога объявляется, когда по крайней мере половина станций в данном регионе превысила порог в 100 микрограммов на кубический метр в 12-часовом скользящем среднем значении концентрации PM10 и в ближайшие 24 часа не ожидается снижения ниже этого значения. В настоящее время ситуация смога действует во всех регионах Чешской Республики, а также в Моравско-Силезском крае и Брно.
«Дальнейшее развитие событий весьма неопределенно, это довольно нестандартная ситуация», — заявили в субботу в институте. Песок из Сахары может витать в воздухе на территории Чехии до понедельника. Сегодня метеорологи ожидают влияние песка в воздухе в основном в Моравии, особенно на юге. Краткосрочные часовые концентрации летучей пыли превышали сегодня утром отметку в 100 микрограммов на кубический метр в основном в Богемии.
Из-за смога людям следует избегать физических нагрузок на открытом воздухе, сообщает институт. Особенно это касается людей пожилого возраста, маленьких детей, а также людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей или сердца.
На всей территории Чехии, а также в некоторых частях Моравии и Силезии из-за песка Сахары действует предупреждение о смоге. Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). По данным метеорологов, песок, который повышает концентрацию пылевых частиц в воздухе, может находиться на территории Чехии до понедельника. По данным сайта института, до 08:30 сегодняшнего дня концентрация летучей пыли в ряде мест страны все еще превышала порог в 100 микрограммов на кубический метр.
Ситуация смога объявляется, когда по крайней мере половина станций в данном регионе превысила порог в 100 микрограммов на кубический метр в 12-часовом скользящем среднем значении концентрации PM10 и в ближайшие 24 часа не ожидается снижения ниже этого значения. В настоящее время ситуация смога действует во всех регионах Чешской Республики, а также в Моравско-Силезском крае и Брно.
«Дальнейшее развитие событий весьма неопределенно, это довольно нестандартная ситуация», — заявили в субботу в институте. Песок из Сахары может витать в воздухе на территории Чехии до понедельника. Сегодня метеорологи ожидают влияние песка в воздухе в основном в Моравии, особенно на юге. Краткосрочные часовые концентрации летучей пыли превышали сегодня утром отметку в 100 микрограммов на кубический метр в основном в Богемии.
Из-за смога людям следует избегать физических нагрузок на открытом воздухе, сообщает институт. Особенно это касается людей пожилого возраста, маленьких детей, а также людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей или сердца.
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