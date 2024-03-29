Сильный ветер на Мораве ломал деревья и опрокинул парусную лодку в Соколовском районе
2 апреля 2024
10:30
195
В понедельник, 1 апреля, пожарные в Злинском крае приняли участие в более чем 40 спасательных операциях, связанных с погодными условиями. Сильный ветер ломал и выкорчевывал деревья в лесах и городах, повреждал крыши. В Соколовском районе на озере Медард ветер опрокинул парусную лодку с двумя людьми.
«До 6 часов вечера понедельника у нас было 42 вызова, связанных с ветром. 34 раза мы выезжали на поваленные деревья и деревья, угрожающие падением. В шести случаях была повреждена крыша. Пожарные также выезжали в Куновице в связи с упавшим брезентом на прицепе грузовика», — сообщил Давид Мартинец, пресс-секретарь региональной пожарной службы. Недалеко от Быстржице-под-Гостынем в Кромержижском районе сильный ветер повалил дерево на железную дорогу.
В Злинском крае сильные ветры наносят ущерб с четверга. «В последние несколько дней это были в основном поваленные или опасно наклонившиеся деревья», — отметил Мартинец. С четверга по субботу пожарные региона выезжали на 13 вызовов, связанных с сильным ветром. 22 вызова было сделано в воскресенье.
Ветер не давал покоя пожарным и в других регионах на востоке страны. Например, в Моравско-Силезском крае пожарные зарегистрировали более 15 происшествий, связанных с погодными условиями. Помимо поваленных деревьев, в одном случае на крышу дома упали металлические листы.
Ветер бушевал и в Оломоуцком крае. «В понедельник мы выезжали на 25 происшествий, связанных с ветром. В одном из них велосипедист получил травму, когда на велосипедную дорожку возле Младца упало дерево. Мы оказали ему первую помощь и передали его в Оломоуцкую областную медицинскую спасательную службу. Мы убрали дерево. Мы также занимались поваленными деревьями на дорогах и поврежденными крышами», — сказала пресс-секретарь пожарных Люция Балажова.
С осложнениями из-за сильного ветра пожарные столкнулись и в Карловарском крае, где на озере Медард в Соколовском районе опрокинулась парусная лодка с двумя людьми на борту. Экипаж лодки оказался в воде, и пожарные направили лодку для их спасения. Одного человека доставили в больницу на машине скорой помощи в связи с возможным переохлаждением.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
2 АПРЕЛЯ 2024
89
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
11:15
2 АПРЕЛЯ 2024
7654
Хотя экономическое положение некоторых жителей Чехии не столь радужно, от отпуска они отказываться не собираются — многие планируют отправиться за границу. Чехи, а также иностранцы с ПМЖ и...
09:30
2 АПРЕЛЯ 2024
361
В эти пасхальные выходные на дорогах погибло больше всего людей с 2016 года, согласно предварительной статистике полиции. В предыдущие годы число жертв в авариях на праздник Пасхи колебалось от...
16:30
1 АПРЕЛЯ 2024
786
Доверие к армии среди населения Чехии снижается уже четвертый год подряд. Сейчас армии доверяют 62%, что является самым низким показателем с 2008 года. Молодые люди в возрасте до 29 лет доверяют...
15:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1346
Защитники животных критикуют компанию Albert за то, что она вводит покупателей в заблуждение в рекламе курицы и придерживается двойных стандартов в требованиях к ее выращиванию. То, что принято в...
12:30
1 АПРЕЛЯ 2024
2085
Криминалисты в Праге обнаружили новый способ, с помощью которого мошенники могут снимать чужие деньги в банкомате, не имея при себе платежной карты. Они используют беспроводную технологию NFC и...
11:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1023
Несмотря на то, что инфляцию в Чехии удалось сдержать, цены на услуги все еще растут более чем на 5% в годовом исчислении. По мнению аналитиков, операторы не успевают учитывать возросшие расходы на...
18:00
31 МАРТА 2024
2188
Спецслужба СБУ Украины помогла чешской контрразведке раскрыть пророссийскую сеть влияния в Праге, нацеленную на депутатов Европарламента, сообщает Укринформ. Пророссийская сеть платила политикам за...
12:00
31 МАРТА 2024
3345
С начала и примерно до середины апреля шиномонтажные мастерские ожидают большого наплыва водителей. Чтобы не ждать, стоит записаться на смену летних шин уже сейчас. Цены в основном не меняются,...
10:30
31 МАРТА 2024
1215
Метеорологи объявили смоговую ситуацию в Моравско-Силезском крае, на юге Чехии, в Брно и на Высочине. Причиной ухудшения качества воздуха стала песчаная пыль из Сахары, которая висит над регионами...
09:30
31 МАРТА 2024
2288
Болгария и Румыния официально присоединились к Шенгенской зоне в воскресенье, 31 марта, после 13 лет ожидания. Контроль на внутренних воздушных и морских границах с другими странами Шенгенской зоны...
16:00
30 МАРТА 2024
739
Средняя просроченная задолженность чешских домохозяйств в прошлом году снизилась на 2 100 крон, до 37 100 крон, но все еще значительно превышает средний уровень по сравнению с 2018-2021 годами. Как...
10:30
30 МАРТА 2024
4521
В ночь с пятницы на субботу в Чехии метеорологи зафиксировали большое количество песка из Сахары в воздухе. Песок ухудшает состояние воздуха, затуманивает небо и существенно повлияет на сегодняшнюю...
09:30
30 МАРТА 2024
764
В начале пасхальных праздников сотрудники полиции в Чехии усилили проверки на дорогах.
21:00
29 МАРТА 2024
864
Более 70% чехов не ориентируются в инвестициях, но каждый третий проявляет к ним повышенный интерес в связи с инфляцией. Более половины чехов боятся потерять деньги при инвестировании. Таковы...