Сильный ветер на Мораве ломал деревья и опрокинул парусную лодку в Соколовском районе

«До 6 часов вечера понедельника у нас было 42 вызова, связанных с ветром. 34 раза мы выезжали на поваленные деревья и деревья, угрожающие падением. В шести случаях была повреждена крыша. Пожарные также выезжали в Куновице в связи с упавшим брезентом на прицепе грузовика», — сообщил Давид Мартинец, пресс-секретарь региональной пожарной службы. Недалеко от Быстржице-под-Гостынем в Кромержижском районе сильный ветер повалил дерево на железную дорогу.





В Злинском крае сильные ветры наносят ущерб с четверга. «В последние несколько дней это были в основном поваленные или опасно наклонившиеся деревья», — отметил Мартинец. С четверга по субботу пожарные региона выезжали на 13 вызовов, связанных с сильным ветром. 22 вызова было сделано в воскресенье.





Ветер не давал покоя пожарным и в других регионах на востоке страны. Например, в Моравско-Силезском крае пожарные зарегистрировали более 15 происшествий, связанных с погодными условиями. Помимо поваленных деревьев, в одном случае на крышу дома упали металлические листы.





Ветер бушевал и в Оломоуцком крае. «В понедельник мы выезжали на 25 происшествий, связанных с ветром. В одном из них велосипедист получил травму, когда на велосипедную дорожку возле Младца упало дерево. Мы оказали ему первую помощь и передали его в Оломоуцкую областную медицинскую спасательную службу. Мы убрали дерево. Мы также занимались поваленными деревьями на дорогах и поврежденными крышами», — сказала пресс-секретарь пожарных Люция Балажова.





С осложнениями из-за сильного ветра пожарные столкнулись и в Карловарском крае, где на озере Медард в Соколовском районе опрокинулась парусная лодка с двумя людьми на борту. Экипаж лодки оказался в воде, и пожарные направили лодку для их спасения. Одного человека доставили в больницу на машине скорой помощи в связи с возможным переохлаждением.