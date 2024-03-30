Пенсионер «в нужде» требовал у бюро труда 140 000 на технику и электровелосипед
2 апреля 2024
15:00
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Местный пенсионер-инвалид пришел в Пардубицкий центр занятости с очень четким требованием. Он потребовал оказать ему чрезвычайную срочную материальную помощь в размере 140 000 крон, чтобы он мог купить стиральную машину, холодильник, одежду, гардероб и электровелосипед. Власти выделили ему 1 000 крон, и пенсионер-инвалид начал судиться. Однако тщетно.
Изучив ситуацию, ведомство выдало мужчине пособие в размере 500 крон на стиральную машину и столько же на холодильник, мотивируя это тем, что ему нет необходимости покупать новую технику, поскольку изношенные, но исправные приборы можно купить за меньшую цену, чем новые.
Пенсионер-инвалид не согласился с этим и обратился с жалобой в Министерство труда и социальных дел. Не добившись успеха, он подал иск в суд Пардубице. Суд не удовлетворил иск мужчины, сославшись на то, что, учитывая его доход, он не считается материально нуждающимся и что подход властей при выдаче пособия на устаревшую технику был правильным.
Однако и это не удовлетворило пенсионера-инвалида, и он подал апелляцию в Высший административный суд. Ему не удалось добиться успеха. В частности, судьи указали на то, что пенсия по инвалидности мужчины составляет более 16 000 крон, а расходы на проживание — 4 500 крон.
«Из этого можно сделать вывод, что у заявителя есть свободные средства. Его определенное нежелание получить средства другим способом или приобрести более дешевую, уже бывшую в употреблении технику не может быть поставлено в вину административным органам», — сказали судьи, добавив, что мужчина даже не воспользовался предложением властей, которые направили его в местную благотворительную организацию, где он мог бы получить дополнительную помощь.
Пенсионер-инвалид не согласился с этим и обратился с жалобой в Министерство труда и социальных дел. Не добившись успеха, он подал иск в суд Пардубице. Суд не удовлетворил иск мужчины, сославшись на то, что, учитывая его доход, он не считается материально нуждающимся и что подход властей при выдаче пособия на устаревшую технику был правильным.
Однако и это не удовлетворило пенсионера-инвалида, и он подал апелляцию в Высший административный суд. Ему не удалось добиться успеха. В частности, судьи указали на то, что пенсия по инвалидности мужчины составляет более 16 000 крон, а расходы на проживание — 4 500 крон.
«Из этого можно сделать вывод, что у заявителя есть свободные средства. Его определенное нежелание получить средства другим способом или приобрести более дешевую, уже бывшую в употреблении технику не может быть поставлено в вину административным органам», — сказали судьи, добавив, что мужчина даже не воспользовался предложением властей, которые направили его в местную благотворительную организацию, где он мог бы получить дополнительную помощь.
Комментарии:
paulina 2 апреля 2024 16:40
Ничего себе запросы. А временную подработку он в центре занятости просить не пробовал? Раз на электровелосипеде может кататься, то и курьером может поработать. Или хотя бы что-то поискать онлайн. Я понимаю, что пенсионеры не жируют, но требовать от государства новую технику и вещи, не являющиеся предметами первой необходимости, вроде того же велосипеда, пока другие, даже работающие, решают свои проблемы сами, берут кредиты и одеваются на распродажах и в секондах - это уже наглость. Как говорится, по одежке протягивай ножки.
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