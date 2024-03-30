Пенсионер «в нужде» требовал у бюро труда 140 000 на технику и электровелосипед

Изучив ситуацию, ведомство выдало мужчине пособие в размере 500 крон на стиральную машину и столько же на холодильник, мотивируя это тем, что ему нет необходимости покупать новую технику, поскольку изношенные, но исправные приборы можно купить за меньшую цену, чем новые.



Пенсионер-инвалид не согласился с этим и обратился с жалобой в Министерство труда и социальных дел. Не добившись успеха, он подал иск в суд Пардубице. Суд не удовлетворил иск мужчины, сославшись на то, что, учитывая его доход, он не считается материально нуждающимся и что подход властей при выдаче пособия на устаревшую технику был правильным.



Однако и это не удовлетворило пенсионера-инвалида, и он подал апелляцию в Высший административный суд. Ему не удалось добиться успеха. В частности, судьи указали на то, что пенсия по инвалидности мужчины составляет более 16 000 крон, а расходы на проживание — 4 500 крон.



«Из этого можно сделать вывод, что у заявителя есть свободные средства. Его определенное нежелание получить средства другим способом или приобрести более дешевую, уже бывшую в употреблении технику не может быть поставлено в вину административным органам», — сказали судьи, добавив, что мужчина даже не воспользовался предложением властей, которые направили его в местную благотворительную организацию, где он мог бы получить дополнительную помощь.