Какая погода ждет нас в апреле в Чехии?

«Временами, особенно около 7 апреля, температура воздуха может быть значительно выше обычного. С другой стороны, в краткосрочной перспективе можно ожидать понижения до средних значений. Только последняя неделя прогноза (22 апреля — 28 апреля) будет средней по температуре», — говорится в сообщении ČHMÚ.



Ночные температуры не должны опускаться ниже 6°C в течение апреля, в то время как метеорологи ожидают, что средняя максимальная дневная температура составит около 18°C. Сильных дождей или, наоборот, засухи не ожидается, прогноз по осадкам основан на средних многолетних показателях.



На этой неделе, начиная с понедельника, теплый южный поток сменится более холодным воздухом с северо-запада, и на горных вершинах может временно выпасть снег. Однако постепенно снова потеплеет, и в субботу дневная температура может достичь летней отметки в 25°C.