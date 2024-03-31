Какая погода ждет нас в апреле в Чехии?
2 апреля 2024
21:00
480
В этом году «апрельская» погода с перепадами температур наступила уже в марте, который, по словам метеорологов, был выше среднего по температуре и от среднего до ниже среднего по количеству осадков. Погода с температурой выше среднего сохранится и в апреле, сообщил в понедельник Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).
«Временами, особенно около 7 апреля, температура воздуха может быть значительно выше обычного. С другой стороны, в краткосрочной перспективе можно ожидать понижения до средних значений. Только последняя неделя прогноза (22 апреля — 28 апреля) будет средней по температуре», — говорится в сообщении ČHMÚ.
Ночные температуры не должны опускаться ниже 6°C в течение апреля, в то время как метеорологи ожидают, что средняя максимальная дневная температура составит около 18°C. Сильных дождей или, наоборот, засухи не ожидается, прогноз по осадкам основан на средних многолетних показателях.
На этой неделе, начиная с понедельника, теплый южный поток сменится более холодным воздухом с северо-запада, и на горных вершинах может временно выпасть снег. Однако постепенно снова потеплеет, и в субботу дневная температура может достичь летней отметки в 25°C.
Ночные температуры не должны опускаться ниже 6°C в течение апреля, в то время как метеорологи ожидают, что средняя максимальная дневная температура составит около 18°C. Сильных дождей или, наоборот, засухи не ожидается, прогноз по осадкам основан на средних многолетних показателях.
На этой неделе, начиная с понедельника, теплый южный поток сменится более холодным воздухом с северо-запада, и на горных вершинах может временно выпасть снег. Однако постепенно снова потеплеет, и в субботу дневная температура может достичь летней отметки в 25°C.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
2 АПРЕЛЯ 2024
481
Каждый избирательный срок чешская Конституция и Хартия основных прав и свобод сталкиваются с попытками политиков внести в них поправки. Сейчас, например, некоторые из них хотят лучше защитить воду,...
19:30
2 АПРЕЛЯ 2024
578
Сегодня российский суд вновь продлил срок содержания под стражей российско-американской журналистки Алсу Курмашевой, которая работает на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, — до задержания она...
18:00
2 АПРЕЛЯ 2024
533
Переплата за электричество или газ после годового перерасчета может составлять несколько тысяч крон. И только от клиента зависит, как с ней поступить. Крупные поставщики сообщают, что люди могут...
15:00
2 АПРЕЛЯ 2024
507
Местный пенсионер-инвалид пришел в Пардубицкий центр занятости с очень четким требованием. Он потребовал оказать ему чрезвычайную срочную материальную помощь в размере 140 000 крон, чтобы он мог...
12:00
2 АПРЕЛЯ 2024
556
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
11:15
2 АПРЕЛЯ 2024
7959
Хотя экономическое положение некоторых жителей Чехии не столь радужно, от отпуска они отказываться не собираются — многие планируют отправиться за границу. Чехи, а также иностранцы с ПМЖ и...
10:30
2 АПРЕЛЯ 2024
383
В понедельник, 1 апреля, пожарные в Злинском крае приняли участие в более чем 40 спасательных операциях, связанных с погодными условиями. Сильный ветер ломал и выкорчевывал деревья в лесах и...
09:30
2 АПРЕЛЯ 2024
695
В эти пасхальные выходные на дорогах погибло больше всего людей с 2016 года, согласно предварительной статистике полиции. В предыдущие годы число жертв в авариях на праздник Пасхи колебалось от...
16:30
1 АПРЕЛЯ 2024
926
Доверие к армии среди населения Чехии снижается уже четвертый год подряд. Сейчас армии доверяют 62%, что является самым низким показателем с 2008 года. Молодые люди в возрасте до 29 лет доверяют...
15:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1556
Защитники животных критикуют компанию Albert за то, что она вводит покупателей в заблуждение в рекламе курицы и придерживается двойных стандартов в требованиях к ее выращиванию. То, что принято в...
12:30
1 АПРЕЛЯ 2024
2316
Криминалисты в Праге обнаружили новый способ, с помощью которого мошенники могут снимать чужие деньги в банкомате, не имея при себе платежной карты. Они используют беспроводную технологию NFC и...
11:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1085
Несмотря на то, что инфляцию в Чехии удалось сдержать, цены на услуги все еще растут более чем на 5% в годовом исчислении. По мнению аналитиков, операторы не успевают учитывать возросшие расходы на...
18:00
31 МАРТА 2024
2314
Спецслужба СБУ Украины помогла чешской контрразведке раскрыть пророссийскую сеть влияния в Праге, нацеленную на депутатов Европарламента, сообщает Укринформ. Пророссийская сеть платила политикам за...
12:00
31 МАРТА 2024
3527
С начала и примерно до середины апреля шиномонтажные мастерские ожидают большого наплыва водителей. Чтобы не ждать, стоит записаться на смену летних шин уже сейчас. Цены в основном не меняются,...
10:30
31 МАРТА 2024
1252
Метеорологи объявили смоговую ситуацию в Моравско-Силезском крае, на юге Чехии, в Брно и на Высочине. Причиной ухудшения качества воздуха стала песчаная пыль из Сахары, которая висит над регионами...