Право быть офлайн и платить только наличными. Чешские политики хотят изменить конституцию
2 апреля 2024
22:00
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Каждый избирательный срок чешская Конституция и Хартия основных прав и свобод сталкиваются с попытками политиков внести в них поправки. Сейчас, например, некоторые из них хотят лучше защитить воду, а также обеспечить право чешских граждан не выходить в интернет или платить наличными.
Депутаты и сенаторы собираются в комитетах и комиссиях, чтобы обсудить два предложения по изменению Конституции и Хартии основных прав и свобод. Это уже седьмое или даже восьмое предложение о внесении поправок в Конституцию за этот период.
Министерство охраны окружающей среды хотело бы лучше защитить воду в Конституции, в то время как сенаторы пытаются включить в Хартию основных прав и свобод право людей быть офлайн и включить в число обязанностей Чешского национального банка выпускать монеты и банкноты, гарантируя тем самым право на наличные деньги.
Защита от «датовых схранок»
Хотя политики тщательно обосновывают свои намерения и объясняют, почему предлагаемые ими изменения должны произойти, эксперты по конституционному праву уже давно относятся к ним скептически.
«У нас есть вечная точка зрения, и она заключается в том, что Конституцию трогать не надо», — сказал юрист и советник президента Ян Кисела сенаторам во время обсуждения вопроса. Кисела также является секретарем постоянного комитета Сената по Конституции.
В документах к поправке автор предложения, сенатор-консерватор Йитка Халанкова, утверждает, что уже предпринимаются усилия по максимальному ослаблению права на оплату наличными. Однако теперь она расширила первоначальную инициативу, которая должна была внести в Конституцию только защиту наличных денег, до права быть офлайн.
«Она также включает защиту от обязательного создания ящиков данных или всеобщего навязывания электронных записей о продажах», — поясняется в проекте. Там же говорится, что предлагаемая норма защищает свободу человека.
Право на наличные уже однажды провалилось в Сенате. Некоторые сенаторы и члены комитета по Конституции скептически относятся к нынешнему предложению.
«Поправки должны вноситься в действительно экстренных случаях, если то, что является базовой потребностью людей, недостаточно защищено. Многие из этих вопросов можно решить на уровне законов», — пояснил бывший сенатор и член комиссии Йиржи Денстбир (ČSSD).
Кисела, собравший для комиссии мнения экспертов по конституционному праву, напомнил сенаторам, что они должны отдавать себе отчет в том, что потенциальное благо, которого они хотят добиться, вмешиваясь в Хартию, будет нивелировано тем, что Хартия потеряет свой ореол правовой основы страны.
Это мнение разделяет и бывший председатель Конституционного суда Павел Рыхецкий. «То, что-то важно, обсуждаемо и достойно защиты, не означает, что мы должны записать его в Конституцию без широкого обсуждения и как можно быстрее», — отметил бывший председатель Конституционного суда.
По мнению Рыхецкого, чем меньше вмешательства в Конституцию, тем более стабильной и устойчивой она будет к политическому и популистскому давлению.
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