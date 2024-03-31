Право быть офлайн и платить только наличными. Чешские политики хотят изменить конституцию

Депутаты и сенаторы собираются в комитетах и комиссиях, чтобы обсудить два предложения по изменению Конституции и Хартии основных прав и свобод. Это уже седьмое или даже восьмое предложение о внесении поправок в Конституцию за этот период.





Министерство охраны окружающей среды хотело бы лучше защитить воду в Конституции, в то время как сенаторы пытаются включить в Хартию основных прав и свобод право людей быть офлайн и включить в число обязанностей Чешского национального банка выпускать монеты и банкноты, гарантируя тем самым право на наличные деньги.





Защита от «датовых схранок»

Хотя политики тщательно обосновывают свои намерения и объясняют, почему предлагаемые ими изменения должны произойти, эксперты по конституционному праву уже давно относятся к ним скептически.

«У нас есть вечная точка зрения, и она заключается в том, что Конституцию трогать не надо», — сказал юрист и советник президента Ян Кисела сенаторам во время обсуждения вопроса. Кисела также является секретарем постоянного комитета Сената по Конституции.

В документах к поправке автор предложения, сенатор-консерватор Йитка Халанкова, утверждает, что уже предпринимаются усилия по максимальному ослаблению права на оплату наличными. Однако теперь она расширила первоначальную инициативу, которая должна была внести в Конституцию только защиту наличных денег, до права быть офлайн.

«Она также включает защиту от обязательного создания ящиков данных или всеобщего навязывания электронных записей о продажах», — поясняется в проекте. Там же говорится, что предлагаемая норма защищает свободу человека.

Право на наличные уже однажды провалилось в Сенате. Некоторые сенаторы и члены комитета по Конституции скептически относятся к нынешнему предложению.

«Поправки должны вноситься в действительно экстренных случаях, если то, что является базовой потребностью людей, недостаточно защищено. Многие из этих вопросов можно решить на уровне законов», — пояснил бывший сенатор и член комиссии Йиржи Денстбир (ČSSD).

Кисела, собравший для комиссии мнения экспертов по конституционному праву, напомнил сенаторам, что они должны отдавать себе отчет в том, что потенциальное благо, которого они хотят добиться, вмешиваясь в Хартию, будет нивелировано тем, что Хартия потеряет свой ореол правовой основы страны.

Это мнение разделяет и бывший председатель Конституционного суда Павел Рыхецкий. «То, что-то важно, обсуждаемо и достойно защиты, не означает, что мы должны записать его в Конституцию без широкого обсуждения и как можно быстрее», — отметил бывший председатель Конституционного суда.

По мнению Рыхецкого, чем меньше вмешательства в Конституцию, тем более стабильной и устойчивой она будет к политическому и популистскому давлению.