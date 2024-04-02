Павел утверждает, что все согласны увеличить пенсионный возраст. Однако Бабиш передумал
4 апреля 2024
18:00
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Президент Петр Павел остается при своем мнении после встречи по пенсионной реформе с вице-премьером, министром труда и социальных дел Марианом Юречкой (KDU-ČSL) и представителями оппозиционного движения ANO. Об этом канцелярия президента сообщила сегодня в социальной сети X. Глава государства заявил, что все стороны согласились с тем, что пенсионный возраст в будущем придется увеличить.
На пресс-конференции после заседания в четверг Павел заявил, что существует консенсус по поводу будущего продления пенсионного возраста и что дебаты продолжатся по поводу метода расчета.
Алена Шиллерова, председатель парламентского клуба ANO, сказала после этого, что движению нужен материал, регулярно утверждаемый правительством с интервалом в пять лет, чтобы можно было действовать на основе цифр пенсионного возраста. «Мы обсуждали, как это сделать. Установить ли лимит, что было бы для нас более приемлемо, сохранить ли пятилетний интервал или оставить принцип автоматического утверждения, который предлагает министр труда», — сказала она в четверг.
Однако позже Шиллерова заявила Novinky.cz, что нынешнее предложение Министерства труда и социальных дел об автоматическом повышении пенсионного возраста в зависимости от продолжительности жизни не годится. По ее словам, заявление о консенсусе по поводу будущего повышения пенсионного возраста не соответствует действительности.
Председатель ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил во вторник в Facebook, что движение не соглашается и никогда не согласится на повышение пенсионного возраста. «Если бы мы были в правительстве, мы бы всегда находили достаточно денег на пенсии», — сказал он.
«Учитывая комментарии движения ANO о результатах переговоров в Замке по пенсионной реформе, мы считаем необходимым сказать, что за столом вместе с Аленой Шиллеровой и Карелом Гавличекем находились в общей сложности 15 человек, которые слышали содержание переговоров, — заявили сегодня в канцелярии президента республики. — И все, что впоследствии было сказано на пресс-конференции, было согласовано и утверждено с участниками встречи».
В канцелярии отметили, что президент остается при своем мнении. Следующая встреча в том же формате состоится в понедельник, 22 апреля. По словам Павела, к этому времени все стороны предоставят друг другу справочные материалы.
Алена Шиллерова, председатель парламентского клуба ANO, сказала после этого, что движению нужен материал, регулярно утверждаемый правительством с интервалом в пять лет, чтобы можно было действовать на основе цифр пенсионного возраста. «Мы обсуждали, как это сделать. Установить ли лимит, что было бы для нас более приемлемо, сохранить ли пятилетний интервал или оставить принцип автоматического утверждения, который предлагает министр труда», — сказала она в четверг.
Однако позже Шиллерова заявила Novinky.cz, что нынешнее предложение Министерства труда и социальных дел об автоматическом повышении пенсионного возраста в зависимости от продолжительности жизни не годится. По ее словам, заявление о консенсусе по поводу будущего повышения пенсионного возраста не соответствует действительности.
Председатель ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил во вторник в Facebook, что движение не соглашается и никогда не согласится на повышение пенсионного возраста. «Если бы мы были в правительстве, мы бы всегда находили достаточно денег на пенсии», — сказал он.
«Учитывая комментарии движения ANO о результатах переговоров в Замке по пенсионной реформе, мы считаем необходимым сказать, что за столом вместе с Аленой Шиллеровой и Карелом Гавличекем находились в общей сложности 15 человек, которые слышали содержание переговоров, — заявили сегодня в канцелярии президента республики. — И все, что впоследствии было сказано на пресс-конференции, было согласовано и утверждено с участниками встречи».
В канцелярии отметили, что президент остается при своем мнении. Следующая встреча в том же формате состоится в понедельник, 22 апреля. По словам Павела, к этому времени все стороны предоставят друг другу справочные материалы.
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