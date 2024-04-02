В Чехии на выходные ожидаются летние температуры до 27 градусов

Сегодня метеорологи ожидают преимущественно облачное небо и временами небольшой дождь, а дневная температура может достигнуть 20 градусов.



«В пятницу теплый фронт пройдет над центральной Европой на северо-восток, а затем усилится приток очень теплого воздуха с юго-запада около области высокого давления над южной Европой», — говорится в сообщении Чешской метеорологической службы. Максимальные температуры достигнут 25 градусов Цельсия в субботу и до 27 градусов Цельсия в воскресенье, что, по словам метеорологов, значительно выше средних значений для этого времени года. Метеорологи ожидают новых температурных рекордов во многих местах.



Очень теплая и солнечная погода сохранится в начале следующей недели, а в среду должно наступить похолодание.