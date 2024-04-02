В Чехии на выходные ожидаются летние температуры до 27 градусов
5 апреля 2024
15:00
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В эти выходные в Чехии будет необычно тепло для начала апреля: в субботу температура поднимется до 21-25 градусов по Цельсию, а в воскресенье — до 27 градусов. Летние температуры сохранятся до начала следующей недели. В пятницу будет преимущественно облачно, а температура не превысит 20 градусов. Об этом говорится в еженедельном прогнозе Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
Сегодня метеорологи ожидают преимущественно облачное небо и временами небольшой дождь, а дневная температура может достигнуть 20 градусов.
«В пятницу теплый фронт пройдет над центральной Европой на северо-восток, а затем усилится приток очень теплого воздуха с юго-запада около области высокого давления над южной Европой», — говорится в сообщении Чешской метеорологической службы. Максимальные температуры достигнут 25 градусов Цельсия в субботу и до 27 градусов Цельсия в воскресенье, что, по словам метеорологов, значительно выше средних значений для этого времени года. Метеорологи ожидают новых температурных рекордов во многих местах.
Очень теплая и солнечная погода сохранится в начале следующей недели, а в среду должно наступить похолодание.
«В пятницу теплый фронт пройдет над центральной Европой на северо-восток, а затем усилится приток очень теплого воздуха с юго-запада около области высокого давления над южной Европой», — говорится в сообщении Чешской метеорологической службы. Максимальные температуры достигнут 25 градусов Цельсия в субботу и до 27 градусов Цельсия в воскресенье, что, по словам метеорологов, значительно выше средних значений для этого времени года. Метеорологи ожидают новых температурных рекордов во многих местах.
Очень теплая и солнечная погода сохранится в начале следующей недели, а в среду должно наступить похолодание.
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