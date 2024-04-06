Грядет очередная волна повышения цен. Весь мир заплатит за изменение климата

Согласно исследованию, проведенному учеными Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Института исследований воздействия на климат в Потсдаме (Германия), повышение глобальных температур, которое прогнозируется к 2035 году, приведет к росту цен на продукты питания и общей инфляции примерно на 1-3% в год.





Согласно исследованию, опубликованному в онлайн-версии журнала Nature, ожидается, что в результате потепления на планете цены на продовольствие будут расти в среднем на 0,9-3,2% в год, а базовая инфляция увеличится на 0,3-1,2% в год.





Если сбудется наихудший сценарий, то есть ускорение потепления из-за недостаточного сокращения выбросов парниковых газов, то давление изменения климата на инфляцию цен на продовольствие может превысить четыре процентных пункта в год.





Авторы исследования опирались в первую очередь на более чем 27 000 наблюдений за ежемесячными изменениями индексов потребительских цен по всему миру в период с 1996 по 2021 год, в которых учитывались изменения температуры.





Они также приняли во внимание данные о том, что экстремальная жара летом 2022 года приведет к росту цен на продукты питания в Европе на 0,4-0,9%. Ожидается, что в сочетании с прогнозируемым повышением температуры к 2035 году этот эффект возрастет на 30-50%.





«Более теплые температуры увеличивают продовольственную и общую инфляцию как в странах с высоким, так и с низким уровнем дохода в течение 12-месячного периода. Эффект варьируется по сезонам и регионам в зависимости от климатических норм, а дополнительное воздействие оказывают суточные колебания температуры и экстремальные осадки», — говорится в исследовании.





При этом сопоставимое воздействие на страны вне зависимости от их экономического развития «позволяет предположить, что историческая адаптация к повышению температуры посредством социально-экономического развития ограничена», считают авторы.





«Давление наиболее сильно в низких широтах и имеет ярко выраженную сезонность в высоких широтах, достигая пика летом, — говорится в анализе. Это соответствует смене сезонов, которая происходит, например, в Чешской Республике.





В то время как летние температуры, превышающие норму, приводят к росту цен на продукты питания, менее холодные зимние температуры толкают их вниз. Напротив, в районах, расположенных ближе к экватору, где температура более или менее стабильна круглый год, любое повышение оказывает давление на цены в сторону их увеличения.





Согласно последнему сводному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованному в марте прошлого года, ожидается, что повышение средней глобальной температуры в период с 2030 по 2035 год составит 1,5 градуса Цельсия (по отношению к температуре 1850-1900 годов). Этот уровень считается критическим, поскольку последствия такого повышения температуры, судя по всему, будут необратимыми.





«После 2035 года величина предполагаемого инфляционного давления значительно различается в зависимости от сценария выбросов, что говорит о том, что решительное сокращение выбросов парниковых газов может значительно его снизить», — говорится в исследовании.