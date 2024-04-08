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Рекламные щиты «Мы не выживем без России» появились в Словакии

Новости 420on
10 апреля 2024
08:00
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«Нам не нужны ЕС и НАТО» и «Мы не выживем без России» — гласят скандальные рекламные щиты, появившиеся на обочинах дорог по всей Словакии. По данным словацких СМИ, за билбордами стоит внепарламентская партия «Демократы», возглавляемая бывшим министром обороны Ярославом Надем.
Рекламный щит с текстом «Украина — враг» появился на некоторое время в городе Трнава. Однако он быстро исчез и был заменен билбордами с вышеупомянутыми текстами. Гражданская ассоциация «Мир для Украины» назвала всю кампанию крайне неудачной и способной усилить ненависть к украинцам.

«Мы считаем, что оригинальный текст на билборде — независимо от намерений — является глубоким оскорблением для всех тех, кому угрожала и продолжает угрожать российская агрессия в Украине», — заявили в общественной ассоциации.

Партия «Демократы» пока не прокомментировала кампанию, отметив только, что это первый этап кампании в преддверии выборов в Европейский парламент.

Бранислав Грёлинг, председатель оппозиционной партии «Свобода и солидарность», назвал кампанию опасной, безответственной и неэтичной.
Россия Словакия

Комментарии:
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Dz 10 апреля 2024 08:28
Мы не выживим без России, сказала страна получающая деньги от Евросоюза.
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