Рекламные щиты «Мы не выживем без России» появились в Словакии

Рекламный щит с текстом «Украина — враг» появился на некоторое время в городе Трнава. Однако он быстро исчез и был заменен билбордами с вышеупомянутыми текстами. Гражданская ассоциация «Мир для Украины» назвала всю кампанию крайне неудачной и способной усилить ненависть к украинцам.



«Мы считаем, что оригинальный текст на билборде — независимо от намерений — является глубоким оскорблением для всех тех, кому угрожала и продолжает угрожать российская агрессия в Украине», — заявили в общественной ассоциации.



Партия «Демократы» пока не прокомментировала кампанию, отметив только, что это первый этап кампании в преддверии выборов в Европейский парламент.



Бранислав Грёлинг, председатель оппозиционной партии «Свобода и солидарность», назвал кампанию опасной, безответственной и неэтичной.