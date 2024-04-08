Жители Млада-Болеслав боятся выходить на улицу. Они обвиняют иностранцев с фабрик
11 апреля 2024
18:00
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Пьяницы, беспорядки, ночной шум, кражи, иглы наркоманов на тротуарах и детских площадках. Всё это проблемы, которые всё чаще беспокоят жителей Млада-Болеслава. Они говорят, что огромное количество иностранцев является причиной плачевной ситуации с безопасностью на улицах. Город является наиболее частым местом их пребывания в Центральной Чехии, поскольку они работают на местном заводе.
«Количество правонарушений значительно увеличилось», — подтвердил Томаш Кипта, директор муниципальной полиции Млада-Болеслав. Если в марте прошлого года полицейские рассмотрели 1 857 правонарушений, то в марте этого года их было 2 345, что почти на треть больше, по словам Кипты.
«Мы много занимаемся людьми, которые шатаются по улицам, распивают спиртные напитки в общественных местах», — добавил он.
Местные жители жалуются на ухудшение чувства безопасности, когда они гуляют по улицам города. «Есть места, куда страшно заходить после наступления темноты, да и днем нередко. Хуже всего вокруг Кауфланда, вокруг автовокзала, и даже в нашем жилом комплексе рядом с улицей Палацкего я чувствую себя не очень комфортно», — призналась Марта Хошкова. «Здесь много разных бездельников, которые не ходят на работу, а просто слоняются без дела, и иностранцев гораздо больше, я уже почти не слышу чешского языка в магазине», — добавила она.
Статистика Министерства внутренних дел подтверждает ее слова. Район Млада-Болеслав — самое частое место прибытия иностранцев в Центральную Чехию. В конце февраля в других центральночешских районах число иностранцев с видом на жительство составляло около 10 000 человек, а в районе Млада-Болеслав было зарегистрировано 22 000 иностранцев, что почти вдвое больше, чем в 2020 г. В самом городе, по оценкам мэрии, на каждые 35 000 постоянных жителей приходится около 15 000 иностранцев. В основном это поляки или словаки.
Патрули муниципальной полиции в Млада-Болеславе усилены наемными сотрудниками охранного агентства.
Местные полицейские не фиксируют, насколько велика доля иностранцев в совершенных преступлениях. «Мы не делаем различий», — говорит Кипта.
Однако чешская полиция ведет такую статистику. В Центральночешском крае в прошлом году преступники совершили 20 600 преступлений, 6,2% из которых были приписаны иностранцам. В 2020 году 18 000 преступлений и 4,8% были совершены выходцами из-за рубежа; в 2016 году полиция разобралась с 22 000 преступлений и 4,2% были совершены иностранцами.
Таким образом, доля иностранцев в преступности постепенно растет, но не такими темпами, как общее число иностранцев.
Мэрия Млада-Болеслава проводит опрос среди жителей, чтобы выяснить, где и почему они чувствуют себя в опасности. Одновременно с этим мэрия наймет сотрудников охранных агентств, чтобы усилить патрули муниципальной полиции на предстоящий период. «Идея состоит в том, чтобы укрепить чувство безопасности горожан и одновременно увеличить количество людей, которые действительно находятся на улицах города и занимаются решением потенциальных проблем и профилактическими проверками в сотрудничестве с городской полицией», — сказал заместитель мэра Иржи Бушка (VpM).
Мэрия уже опробовала различные способы. Из-за большого количества иностранцев некоторое время район патрулировали полицейские из Польши и Словакии. Длительная нехватка полицейских была восполнена за счет наемных помощников или работников охранных агентств. Теперь ожидается, что их число снова возрастет.
На данный момент служба безопасности будет нанята на период со 2 мая по 30 сентября. Это обойдется городу в 5 миллионов чешских крон. «Четырнадцать сотрудников выбранного охранного агентства будут работать в городе в сотрудничестве с городской полицией в каждую смену», — сказал Павел Шубрт, пресс-секретарь мэрии.
«Мы много занимаемся людьми, которые шатаются по улицам, распивают спиртные напитки в общественных местах», — добавил он.
Местные жители жалуются на ухудшение чувства безопасности, когда они гуляют по улицам города. «Есть места, куда страшно заходить после наступления темноты, да и днем нередко. Хуже всего вокруг Кауфланда, вокруг автовокзала, и даже в нашем жилом комплексе рядом с улицей Палацкего я чувствую себя не очень комфортно», — призналась Марта Хошкова. «Здесь много разных бездельников, которые не ходят на работу, а просто слоняются без дела, и иностранцев гораздо больше, я уже почти не слышу чешского языка в магазине», — добавила она.
Статистика Министерства внутренних дел подтверждает ее слова. Район Млада-Болеслав — самое частое место прибытия иностранцев в Центральную Чехию. В конце февраля в других центральночешских районах число иностранцев с видом на жительство составляло около 10 000 человек, а в районе Млада-Болеслав было зарегистрировано 22 000 иностранцев, что почти вдвое больше, чем в 2020 г. В самом городе, по оценкам мэрии, на каждые 35 000 постоянных жителей приходится около 15 000 иностранцев. В основном это поляки или словаки.
Патрули муниципальной полиции в Млада-Болеславе усилены наемными сотрудниками охранного агентства.
Местные полицейские не фиксируют, насколько велика доля иностранцев в совершенных преступлениях. «Мы не делаем различий», — говорит Кипта.
Однако чешская полиция ведет такую статистику. В Центральночешском крае в прошлом году преступники совершили 20 600 преступлений, 6,2% из которых были приписаны иностранцам. В 2020 году 18 000 преступлений и 4,8% были совершены выходцами из-за рубежа; в 2016 году полиция разобралась с 22 000 преступлений и 4,2% были совершены иностранцами.
Таким образом, доля иностранцев в преступности постепенно растет, но не такими темпами, как общее число иностранцев.
Мэрия Млада-Болеслава проводит опрос среди жителей, чтобы выяснить, где и почему они чувствуют себя в опасности. Одновременно с этим мэрия наймет сотрудников охранных агентств, чтобы усилить патрули муниципальной полиции на предстоящий период. «Идея состоит в том, чтобы укрепить чувство безопасности горожан и одновременно увеличить количество людей, которые действительно находятся на улицах города и занимаются решением потенциальных проблем и профилактическими проверками в сотрудничестве с городской полицией», — сказал заместитель мэра Иржи Бушка (VpM).
Мэрия уже опробовала различные способы. Из-за большого количества иностранцев некоторое время район патрулировали полицейские из Польши и Словакии. Длительная нехватка полицейских была восполнена за счет наемных помощников или работников охранных агентств. Теперь ожидается, что их число снова возрастет.
На данный момент служба безопасности будет нанята на период со 2 мая по 30 сентября. Это обойдется городу в 5 миллионов чешских крон. «Четырнадцать сотрудников выбранного охранного агентства будут работать в городе в сотрудничестве с городской полицией в каждую смену», — сказал Павел Шубрт, пресс-секретарь мэрии.
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