Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Жители Млада-Болеслав боятся выходить на улицу. Они обвиняют иностранцев с фабрик

Анастасия Князева
11 апреля 2024
18:00
406
Пьяницы, беспорядки, ночной шум, кражи, иглы наркоманов на тротуарах и детских площадках. Всё это проблемы, которые всё чаще беспокоят жителей Млада-Болеслава. Они говорят, что огромное количество иностранцев является причиной плачевной ситуации с безопасностью на улицах. Город является наиболее частым местом их пребывания в Центральной Чехии, поскольку они работают на местном заводе.
«Количество правонарушений значительно увеличилось», — подтвердил Томаш Кипта, директор муниципальной полиции Млада-Болеслав. Если в марте прошлого года полицейские рассмотрели 1 857 правонарушений, то в марте этого года их было 2 345, что почти на треть больше, по словам Кипты.

«Мы много занимаемся людьми, которые шатаются по улицам, распивают спиртные напитки в общественных местах», — добавил он.

Местные жители жалуются на ухудшение чувства безопасности, когда они гуляют по улицам города. «Есть места, куда страшно заходить после наступления темноты, да и днем нередко. Хуже всего вокруг Кауфланда, вокруг автовокзала, и даже в нашем жилом комплексе рядом с улицей Палацкего я чувствую себя не очень комфортно», — призналась Марта Хошкова. «Здесь много разных бездельников, которые не ходят на работу, а просто слоняются без дела, и иностранцев гораздо больше, я уже почти не слышу чешского языка в магазине», — добавила она.

Статистика Министерства внутренних дел подтверждает ее слова. Район Млада-Болеслав — самое частое место прибытия иностранцев в Центральную Чехию. В конце февраля в других центральночешских районах число иностранцев с видом на жительство составляло около 10 000 человек, а в районе Млада-Болеслав было зарегистрировано 22 000 иностранцев, что почти вдвое больше, чем в 2020 г. В самом городе, по оценкам мэрии, на каждые 35 000 постоянных жителей приходится около 15 000 иностранцев. В основном это поляки или словаки.

Патрули муниципальной полиции в Млада-Болеславе усилены наемными сотрудниками охранного агентства.

Местные полицейские не фиксируют, насколько велика доля иностранцев в совершенных преступлениях. «Мы не делаем различий», — говорит Кипта.

Однако чешская полиция ведет такую статистику. В Центральночешском крае в прошлом году преступники совершили 20 600 преступлений, 6,2% из которых были приписаны иностранцам. В 2020 году 18 000 преступлений и 4,8% были совершены выходцами из-за рубежа; в 2016 году полиция разобралась с 22 000 преступлений и 4,2% были совершены иностранцами.

Таким образом, доля иностранцев в преступности постепенно растет, но не такими темпами, как общее число иностранцев.

Мэрия Млада-Болеслава проводит опрос среди жителей, чтобы выяснить, где и почему они чувствуют себя в опасности. Одновременно с этим мэрия наймет сотрудников охранных агентств, чтобы усилить патрули муниципальной полиции на предстоящий период. «Идея состоит в том, чтобы укрепить чувство безопасности горожан и одновременно увеличить количество людей, которые действительно находятся на улицах города и занимаются решением потенциальных проблем и профилактическими проверками в сотрудничестве с городской полицией», — сказал заместитель мэра Иржи Бушка (VpM).

Мэрия уже опробовала различные способы. Из-за большого количества иностранцев некоторое время район патрулировали полицейские из Польши и Словакии. Длительная нехватка полицейских была восполнена за счет наемных помощников или работников охранных агентств. Теперь ожидается, что их число снова возрастет.

На данный момент служба безопасности будет нанята на период со 2 мая по 30 сентября. Это обойдется городу в 5 миллионов чешских крон. «Четырнадцать сотрудников выбранного охранного агентства будут работать в городе в сотрудничестве с городской полицией в каждую смену», — сказал Павел Шубрт, пресс-секретарь мэрии.
улицы преступность Чехия Млада Болеслав

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1214
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКАЯ БАНДА ЗАНИМАЛАСЬ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ БЕЖЕНЦЕВ, ГЛАВАРЬ ПОЛУЧИЛ 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Банда, состоящая из украинцев, проживающих в Чехии, из своей штаб-квартиры в Брно контролировала перевозку людей от венгерско-сербской границы на запад. Суд отправил пятерых мужчин в тюрьму.
21:00
10 АПРЕЛЯ 2024
823
ПОЛИТИКА
ПРОРОССИЙСКАЯ АКТИВИСТКА ПРИЗВАЛА К ДЕНАЦИФИКАЦИИ ЧЕХИИ И ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК
Окружной суд в Остраве во вторник присудил условный срок активистке и дезинформатору Неле Лисковой за неоднократные пренебрежительные высказывания в адрес депутата от чешской Пиратской партии Ольги...
18:00
10 АПРЕЛЯ 2024
735
ОБЩЕСТВО
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ «НЕТ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ЧЕХИИ ИЗМЕНИТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Депутаты в среду единогласно одобрили в окончательном чтении поправку к Уголовному кодексу, которая меняет определение изнасилования с насильственного полового акта на акт не по обоюдному согласию....
16:30
10 АПРЕЛЯ 2024
320
ПОЛИТИКА
КЭМЕРОН ПОХВАЛИЛ ИНИЦИАТИВУ ЧЕХИИ ПО ЗАКУПКЕ БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ УКРАИНЫ
Посетивший сегодня Вашингтон министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высоко оценил чешский план по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Он...
15:00
10 АПРЕЛЯ 2024
559
ПОЛИТИКА
ФИЦО ПРИНЯЛ РАЙХЛА, ПОЛУЧИВ ОТ НЕГО ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ ЧЕШСКО-СЛОВАЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял сегодня главу чешской внепарламентской группы PRO Йиндржиха Райхла. Вместе со своим соратником и бывшим южноморавским губернатором Михалом Гашеком тот...
10:30
10 АПРЕЛЯ 2024
1761
ЭКОНОМИКА
БЕНЗИН В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЕТ ДО 40 КРОН
В последний раз так дорого литр бензина Natural 95 стоил в начале октября прошлого года. К концу этого месяца из-за дорогой нефти бензин снова будет продаваться дороже 40 крон, а в Праге цена будет...
08:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1826
ОБЩЕСТВО
РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ «МЫ НЕ ВЫЖИВЕМ БЕЗ РОССИИ» ПОЯВИЛИСЬ В СЛОВАКИИ
«Нам не нужны ЕС и НАТО» и «Мы не выживем без России» — гласят скандальные рекламные щиты, появившиеся на обочинах дорог по всей Словакии. По данным словацких СМИ, за билбордами стоит...
22:00
9 АПРЕЛЯ 2024
820
ЭКОНОМИКА
PENTA ЗАРАБОТАЛА 12 МИЛЛИАРДОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ И НАЧНЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ИНВЕСТИЦИИ ВНЕШНИМ ИНВЕСТОРАМ
Penta — одна из немногих крупных чешских финансовых групп, открывшихся для внешних инвесторов. Она готовит фонд, чтобы привлечь капитал для дальнейшего роста своих компаний. В обмен предлагается...
20:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1407
ОБЩЕСТВО
АВТОМОБИЛЬ В ЧЕХИИ НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДОВ, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИ
Легковой автомобиль въехал в группу людей возле супермаркета в Полице-над-Метуйи во вторник днем, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе дети. Автомобиль врезался в людей,...
19:30
9 АПРЕЛЯ 2024
530
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ВЫДЕЛИТ ПОЛИЦИИ 300 000 НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ МАССОВОЙ СТРЕЛЬБЫ
Городской совет Праги передаст региональному полицейскому управлению столицы около 300 000 крон для пополнения запасов специального медицинского оборудования, которое полицейские использовали во...
18:00
9 АПРЕЛЯ 2024
547
ОБЩЕСТВО
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ ГОТОВИТ НОВУЮ СЕТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
Министерство труда готовит изменения в предоставлении надрегиональных социальных услуг, на которые предусмотрены субсидии. Оно хочет создать новую сеть таких служб с 2026 года. Согласно плану,...
15:00
9 АПРЕЛЯ 2024
2658
ОБЩЕСТВО
БЫСТРО ПРОЩАЙТЕСЬ И УЕЗЖАЙТЕ. АЭРОПОРТ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ ПЕРЕД ТЕРМИНАЛАМИ
С мая на парковку и прощание будет отведено на пять минут меньше. Те, кто не хочет спешить, смогут купить четверть часа за 50 крон.
10:30
9 АПРЕЛЯ 2024
770
ОБЩЕСТВО
ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО ПОРНО. ПОПРАВКИ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
Искусственный интеллект (ИИ) способен создать набор порнографических изображений или даже видео из одной фотографии лица человека. Когда результат попадает в интернет, это может разрушить репутацию...
09:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1389
ОБЩЕСТВО
ГРЯДЕТ ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН. ВЕСЬ МИР ЗАПЛАТИТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Глобальное изменение климата усилит давление на цены в ближайшие годы, особенно на продукты питания, показывают расчеты группы специалистов по физической экономике.
21:00
8 АПРЕЛЯ 2024
879
ЭКОНОМИКА
ОТ ЧЕГО СТРАХУЮТ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ И КАКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПОЛОЖЕНА?
Более четверти заявлений на компенсацию по страхованию жизни подают от имени детей в возрасте до 18 лет. В случае с маленькими детьми причиной часто являются болезни, а в случае со старшими —...