Почта столкнулась с очередной волной мошеннических сообщений, выманивающих данные счетов

Наиболее распространенный способ — ложное уведомление о том, что почтовое отправление не оплачено, при этом злоумышленник получает доступ к данным банковской карты жертвы под предлогом электронного платежа и тут же обкрадывает ее счет. Типичный пример — текстовое сообщение о том, что заказанная посылка находится в пути к покупателю и что для ее доставки осталось внести необходимую сумму, часто в десятки крон. Сообщение содержит ссылку, перенаправляющую покупателя на платежный шлюз, где ему предлагается ввести данные карты.



По словам пресс-секретаря Иво Высоудила, Чешская почта не использует этот способ оплаты. Невозможно недоплатить за какую-либо услугу, потому что оплата всегда производится отправителем, а в случае наложенного платежа получатель платит при доставке. Тем не менее, если пользователь не уверен в своих знаниях, он всегда может обратиться в любое отделение почты или на горячую линию.



«Мы просим клиентов быть особенно бдительными с любыми входящими электронными письмами или сообщениями, особенно с неизвестных адресов и адресов, которые мы указываем на сайте. Подобные атаки очень сложно предотвратить, и злоумышленники могут использовать их от лица любого субъекта в государственной, общественной или коммерческой сфере», — сказал пресс-секретарь Иво Высудил.



Почта публикует все полученные фальшивые сообщения на своем сайте в качестве предупреждения. Там же можно найти советы и инструкции, как распознать фишинговую атаку. Пользователи могут перейти на эту страницу с главной страницы сайта, нажав на баннер, или найти ее здесь: www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/bezpecnostni-informace.



Основной информацией для проверки подлинности является номер посылки, который можно найти в приложении «Почта Онлайн» или на сайте www.postaonline.cz/trackandtrace, если номера не существует, то это подделка. Пользователям также не следует открывать неизвестные или подозрительные ссылки.



Почта уже сталкивалась с подобными атаками в прошлом, как и другие курьерские компании, такие как DHL и Zásilkovna.