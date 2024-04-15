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Словаки за 41 час собрали миллион евро на покупку боеприпасов для Украины

Новости 420on
18 апреля 2024
11:30
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Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать один миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на данный момент поддержали около 17 000 человек, продолжается.
Мероприятие получило название «Když ne vláda, posíláme my», поскольку кабинет премьер-министра Роберта Фицо не собирается участвовать в чешской программе. «Мы начали сбор 16/04/2024 в 7:00 по центральноевропейскому времени, когда на счету было 0 евро. Спустя 41 час 18 апреля в 0:25 мы перешагнули отметку в один миллион евро. История переписывается... Правительство должно было сделать это, но мы, граждане Словакии, сделали это», — заявили организаторы сбора в Facebook после полуночи в четверг.

Инициативы «Мир для Украины» и «Подарок для Путина» сотрудничают с министерством обороны Чехии. Чешское правительство выступило с глобальной инициативой по закупке столь необходимых Украине боеприпасов, и к ней присоединились более 20 стран. Правительство Словакии настаивает на том, что не будет поставлять оружие и боеприпасы в Украину, а лишь окажет гуманитарную помощь соседней стране, которая сопротивляется российской агрессии.

На вопрос телеканала Markiza TV, что он думает о сборе, министр обороны Словакии Роберт Калиняк (Směr) лишь лаконично заявил, что Словакия — демократическая страна. «Каждый имеет право делать то, что хочет, и это великая вещь, великое изобретение. Мы все еще работаем в нашей военной области над передачей машин для разминирования», — сказал Калиняк.

Организаторы сбора заявили, что позиция правительства не отражает мнения большинства граждан Словакии. «Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим и можем помочь», — говорится на сайте municiapreukrajinu.sk.
Чехия Словакия Украина финансовая помощь оружие

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