Словаки за 41 час собрали миллион евро на покупку боеприпасов для Украины

Мероприятие получило название «Když ne vláda, posíláme my», поскольку кабинет премьер-министра Роберта Фицо не собирается участвовать в чешской программе. «Мы начали сбор 16/04/2024 в 7:00 по центральноевропейскому времени, когда на счету было 0 евро. Спустя 41 час 18 апреля в 0:25 мы перешагнули отметку в один миллион евро. История переписывается... Правительство должно было сделать это, но мы, граждане Словакии, сделали это», — заявили организаторы сбора в Facebook после полуночи в четверг.





Инициативы «Мир для Украины» и «Подарок для Путина» сотрудничают с министерством обороны Чехии. Чешское правительство выступило с глобальной инициативой по закупке столь необходимых Украине боеприпасов, и к ней присоединились более 20 стран. Правительство Словакии настаивает на том, что не будет поставлять оружие и боеприпасы в Украину, а лишь окажет гуманитарную помощь соседней стране, которая сопротивляется российской агрессии.



На вопрос телеканала Markiza TV, что он думает о сборе, министр обороны Словакии Роберт Калиняк (Směr) лишь лаконично заявил, что Словакия — демократическая страна. «Каждый имеет право делать то, что хочет, и это великая вещь, великое изобретение. Мы все еще работаем в нашей военной области над передачей машин для разминирования», — сказал Калиняк.





Организаторы сбора заявили, что позиция правительства не отражает мнения большинства граждан Словакии. «Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим и можем помочь», — говорится на сайте municiapreukrajinu.sk.