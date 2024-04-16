Андрей Бабиш объявил о расставании с женой Моникой

«После тридцати лет совместной жизни, полной взлетов, падений и незабываемых впечатлений, мы с Моникой решили, что наши пути расходятся. Как родители двух замечательных взрослых детей, мы больше всего хотим сохранить семейную гармонию», — написал Бабиш в своих социальных сетях в пятницу днем.



«Наши семейные узы остаются крепкими, и хотя наши личные пути меняются, наша любовь и уважение друг к другу и к нашим детям остаются неизменными», — добавил лидер сильнейшего оппозиционного движения в Чехии, попросив своих последователей уважать их частную жизнь.



Моника и Андрей Бабиш познакомились в 1992 году на предприятии Lovochemie в Ловосице, которое входит в холдинг Бабиша Agrofert. Моника Геродосова, будучи незамужней, работала в компании секретарем, а Бабиш в то время был одним из директоров.



Они были парой на протяжении тридцати лет. Свадьба, которая состоялась на ферме Чапи Гниздо, состоялась только в июле 2017 года. Однако супруга Бабиша долгие годы носила фамилию Бабишова из-за своих детей.



У них двое совместных детей, сын Фредерик и дочь Вивьен.