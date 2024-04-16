Андрей Бабиш объявил о расставании с женой Моникой
19 апреля 2024
18:30
137
Председатель движения ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш расстается со своей женой Моникой. Об этом он объявил в пятницу днем в своих социальных сетях.
«После тридцати лет совместной жизни, полной взлетов, падений и незабываемых впечатлений, мы с Моникой решили, что наши пути расходятся. Как родители двух замечательных взрослых детей, мы больше всего хотим сохранить семейную гармонию», — написал Бабиш в своих социальных сетях в пятницу днем.
«Наши семейные узы остаются крепкими, и хотя наши личные пути меняются, наша любовь и уважение друг к другу и к нашим детям остаются неизменными», — добавил лидер сильнейшего оппозиционного движения в Чехии, попросив своих последователей уважать их частную жизнь.
Моника и Андрей Бабиш познакомились в 1992 году на предприятии Lovochemie в Ловосице, которое входит в холдинг Бабиша Agrofert. Моника Геродосова, будучи незамужней, работала в компании секретарем, а Бабиш в то время был одним из директоров.
Они были парой на протяжении тридцати лет. Свадьба, которая состоялась на ферме Чапи Гниздо, состоялась только в июле 2017 года. Однако супруга Бабиша долгие годы носила фамилию Бабишова из-за своих детей.
У них двое совместных детей, сын Фредерик и дочь Вивьен.
«Наши семейные узы остаются крепкими, и хотя наши личные пути меняются, наша любовь и уважение друг к другу и к нашим детям остаются неизменными», — добавил лидер сильнейшего оппозиционного движения в Чехии, попросив своих последователей уважать их частную жизнь.
Моника и Андрей Бабиш познакомились в 1992 году на предприятии Lovochemie в Ловосице, которое входит в холдинг Бабиша Agrofert. Моника Геродосова, будучи незамужней, работала в компании секретарем, а Бабиш в то время был одним из директоров.
Они были парой на протяжении тридцати лет. Свадьба, которая состоялась на ферме Чапи Гниздо, состоялась только в июле 2017 года. Однако супруга Бабиша долгие годы носила фамилию Бабишова из-за своих детей.
У них двое совместных детей, сын Фредерик и дочь Вивьен.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
19 АПРЕЛЯ 2024
333
ЧЕХИЯ БУДЕТ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ЗЕМЛЮ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. ВЗАМЕН ОНИ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ КВАРТИРЫ
Государство передаст муниципалитетам 200 земельных участков под строительство. Но они должны взять на себя обязательство построить на них доступное арендное жилье.
09:30
19 АПРЕЛЯ 2024
363
Сегодня, 19 апреля, во время акции Speed Marathon сотрудники полиции будут следить за соблюдением скоростного режима в более чем 1000 местах по всей Чешской Республике. В течение дня они будут...
08:00
19 АПРЕЛЯ 2024
857
Чешский производитель тортов Marlenka войдет в меню крупнейших мировых сетей. Американские Costco и Walmart хотят включить ее в свой ассортимент. Однако компания уже распродала все запасы до конца...
18:00
18 АПРЕЛЯ 2024
574
Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон...
16:30
18 АПРЕЛЯ 2024
1973
За последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. В прошлом году валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) по отношению к паритету покупательной...
15:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1269
Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа...
11:30
18 АПРЕЛЯ 2024
727
Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать 1 миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на...
08:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1108
Европейская лотерея Eurojackpot сделала чеха миллионером. Во вторник житель Праги выиграл второй приз лотереи и теперь может наслаждаться баснословным выигрышем в размере почти 130 млн чешских...
22:00
17 АПРЕЛЯ 2024
1110
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш отправил бы на фронт боевых действий всех, кто говорит о войне и имеет освобождение от призыва. По его мнению, политики из коалиции являются...
21:00
17 АПРЕЛЯ 2024
2929
Еще прошлым летом при покупке автомобиля Škoda за границей можно было сэкономить до 100 000 крон по сравнению с Чехией. Сейчас, однако, разница сократилась, а кое-где автомобили за границей стоят...
19:30
17 АПРЕЛЯ 2024
637
Чешская почта столкнулась с очередной волной мошенничества, в ходе которого ее название используется в мошеннических сообщениях о доставке. Цель злоумышленников — получить от клиентов почты...
14:00
17 АПРЕЛЯ 2024
983
Топливо в Чехии дороже всего с октября прошлого года. Цена на бензин впервые в этом году поднялась выше 40 крон за литр и будет расти дальше. Почти все основные факторы говорят о дальнейшем росте...
11:30
17 АПРЕЛЯ 2024
377
Выборами в Европейский парламент (ЕП) в этом году интересуется больше европейцев, чем перед голосованием 2019 года, свидетельствуют данные опроса Eurobarometer, который стал последним перед...
09:30
17 АПРЕЛЯ 2024
1664
«Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ РУССКИЕ ТАНКИ В СВОЕМ ГОРОДЕ». ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕХИИ ОБРАТИЛСЯ К АМЕРИКАНЦАМ
Петр Фиала провел переговоры со спикером Палаты депутатов и другими политиками в Конгрессе США. Встреча состоялась в тот момент, когда в США говорят о скором разблокировании помощи Украине....
22:00
16 АПРЕЛЯ 2024
1030
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ВНЕДОРОЖНИКОВ HILUX СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИАРД КРОН
Военная полиция проводила оперативные мероприятия в здании Генерального штаба в пражском районе Дейвице, чтобы собрать доказательства для расследования контракта на поставку внедорожников Hilux,...