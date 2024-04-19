Опрос экспертов: Что будет, когда закончатся боевые действия в Украине?
22 апреля 2024
08:00
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Какой путь ведет к миру в Украине? Недавно опубликованное исследование чешских экспертов не нашло ответа на этот вопрос. Наиболее вероятным сценарием видится продолжение войны в виде замороженного конфликта даже после того, как боевые действия утихнут.
Чем может закончиться война в Украине? Какие территории наиболее важны для России и Украины? Какова была основная мотивация Кремля для начала вторжения? И мог ли Запад сделать что-нибудь, чтобы предотвратить его?
Чешские эксперты Ян Людвик и Войтех Бахенский из Института политических исследований Карлова университета искали ответы на эти вопросы в исследовании, недавно опубликованном в журнале Comparative Strategy.
Авторы сообщают, что они связались со 177 экспертами, которые комментируют эту тему в статьях для журналов и сайтов Foreign Affairs, Foreign Policy, Politico и War on the Rocks. Ответила пятая часть опрошенных, и хотя это может показаться низким, авторы говорят, что это число схоже с другими авторитетными исследованиями.
Бахенский и Людвик также отмечают, что, хотя исследование только что вышло, ответы для него были собраны в период с конца сентября по 20 ноября первого года войны, что следует иметь в виду при ознакомлении с результатами.
Мир пока не виден
Начнем, пожалуй, с самого актуального вопроса — как (и можно ли вообще) закончить войну и установить стабильный мир.
Людвик и Бахенский предложили экспертам высказаться по поводу двух наиболее обсуждаемых способов прекращения замороженного конфликта, который начался десять лет назад с аннексии Россией Крыма и провозглашения пророссийскими сепаратистами самопровозглашенных народных республик на Донбассе.
Первый вариант — отказ Украины от части своей территории, существовавшей до 2014 года, второй — возвращение этой территории и решительная военная победа, в результате которой Россия больше не сможет продолжать войну.
В самом начале авторы отмечают, что ответы экспертов не дают повода для оптимизма.
Подавляющее большинство из них не считает, что передача Украиной территории России может стать путем к стабильному миру (не только прекращению боевых действий, но и военных действий и, например, подготовки к будущим боевым действиям) между Москвой и Киевом.
Ни один из экспертов не выбрал вариант «явного согласия» с таким выводом. На конкретный вопрос о том, какие территории она может потенциально отдать, большинство просто повторили, что выступают против территориальных уступок, говорится в статье.
Однако меньшее, но значительное число экспертов заявили, что для установления мира Украине, возможно, придется уступить России Крым и часть контролируемых сепаратистами Донецкой и Луганской областей до вторжения в 2022 году. Никто из них, однако, не подумал так ни о всей Донецкой и Луганской областях, ни о Херсоне и Запорожье (то есть территориях, незаконно аннексированных Россией в сентябре 2022 года).
Эксперты более оптимистично оценили возможность установления мира в результате победы украинских военных. Более 27% решительно согласились с такой возможностью, а еще более 24% «в некоторой степени согласились». Однако авторы добавляют, что вопрос больше не стоял о том, насколько вероятно, что Украина сможет добиться такого военного поражения, и добавляют, что это маловероятно, по крайней мере в обозримом будущем.
Более того, по их мнению, история и теория замороженных конфликтов говорят о том, что даже решительная военная победа имеет мало шансов на прекращение этих конфликтов, если у побежденной стороны остается хотя бы надежда на тихое изменение исхода в отдаленном будущем.
Таким образом, по мнению авторов, полученные результаты свидетельствуют о том, что достижение мира любым из двух наиболее часто обсуждаемых способов маловероятно. Поэтому война, скорее всего, будет продолжаться в форме замороженного конфликта даже после потенциального окончания крупных военных операций.
«Представляется вероятным, что даже в случае фактического прекращения войны центральные вопросы останутся нерешенными, и обе стороны сохранят надежду на изменение своего послевоенного статуса в будущем, возможно, путем дальнейшей военной эскалации», — пишут авторы, сравнивая этот сценарий с событиями между 2015 и 2022 годами.
Отвечая на вопрос, почему в исследование не был включен вопрос о том, может ли конфликт закончиться военной победой России, Людвик сказал, что целью работы было изучить, как Запад может помочь разрешить конфликт, и поддержка военной победы России в данном случае, очевидно, не имеет смысла.
Какая территория важнее всего?
Чтобы глубже понять важность территориального аспекта войны, чешские аналитики также спросили экспертов со всего мира о значении отдельных регионов для России и Украины.
Значительное большинство экспертов (чуть менее 76,5 %) заявили, что Крым чрезвычайно важен для России, и, таким образом, оценили его как гораздо более важный для России, чем для Украины, сообщают авторы. Значительное число экспертов также согласились с важностью частей Луганской и Донецкой областей, уже контролируемых сепаратистами до вторжения. Менее 29,5% экспертов считают их чрезвычайно важными для России, 44% — очень важными. В то же время эксперты выразили схожее мнение о важности этих территорий для Украины (30% считают их чрезвычайно важными и еще 30% — очень важными).
«В то время как будущему статусу Крыма уделяется большое внимание в дискуссиях на Западе, судьба самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик может стать еще одним труднопреодолимым препятствием на пути к окончанию войны», — добавляют авторы.
Что привело Россию к войне?
Исследование включает в себя, в частности, вопросы о мотивах России, побудивших ее начать наступление и расширить конфликт в первую очередь.
Результат, по словам Людвига, оказался поразительным. По его словам, хотя многие «громкие голоса» преуменьшают значение сближения Украины с Западом в этом вопросе, большинство опрошенных экспертов заявили, что это самое главное. Более 35% экспертов считают сближение Украины с Западом чрезвычайно важным (для принятия Россией решения о нападении), а еще 47% — очень важным.
Стремление Украины к членству в НАТО в свою очередь оказалось, по мнению экспертов, более важным, чем процесс расширения Североатлантического альянса как таковой. Однако это не означает, что последний не имел значения для экспертов. Более 70,5% из них сочли его как минимум умеренно важной причиной вторжения.
Что Запад должен был сделать по-другому?
Эксперты разошлись во мнениях по вопросу о том, какие ошибки Запада могли привести к российскому вторжению.
Исключением, где они сошлись на одной ошибке, стал Крым. Более двух третей экспертов считают, что вторжение стало результатом умеренной реакции Запада на аннексию полуострова Россией (более 23,5% согласились с этим категорически, чуть менее 16% согласились и чуть менее 29% согласились с этим в некоторой степени).
Только половина согласилась с тем, что мягкая реакция и отсутствие наказания за вторжение в Грузию, возможно, были ошибкой, и большинство не согласилось с тем, что причиной была терпимость к российским военным преступлениям в Сирии.
В последний момент, после эскалации 2021 года, почти 65% респондентов посчитали, что вторжение могло быть хотя бы в некоторой степени сдержано двусторонним соглашением Украины с США о гарантиях безопасности (только 26,5% посчитали это вероятным или очень вероятным).
Наиболее вероятным шагом, который мог бы предотвратить вторжение, эксперты назвали ввод войск НАТО непосредственно на территорию Украины. 44% опрошенных заявили, что в этом случае сдерживание было бы вероятным или очень вероятным, а еще 20,5% назвали его маловероятным.
Однако авторы отмечают, что такая возможность также означала бы, что НАТО будет втянута в войну с Россией, если сдерживание не сработает. Кроме того, эксперты вряд ли согласны с тем, что такой риск сработает.
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